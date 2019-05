Diễn biến mới nhất vụ học sinh lớp 8 ở Hải Dương gặp tai nạn trong sân trường

Như Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, sáng 10/5 tại trường THCS Nghĩa An (huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) xảy ra vụ tai nạn hi hữu khi học sinh Đỗ Mạnh Quang (lớp 8A) không may bị ngã từ lan can tầng 2 xuống sân trường khiến em bị gãy 2 tay, gãy đùi phải, gãy răng và nhập viện cấp cứu.

Ngay sau đó, em Quang được thầy cô giáo đưa xuống Trung tâm y tế huyện Ninh Giang cấp cứu và chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương điều trị.

Nỗi đau của chị Hường khi cùng lúc chịu nhiều tai họa dồn xuống gia đình. Ảnh: Đ.Tùy

Nhớ lại sự việc, chị Phạm Thị Hường (SN 1985, mẹ em Quang) cho biết: “Ngay lúc nhận được tin báo con trai gặp nạn, tôi vội từ chỗ làm về bệnh viện. Nhìn thấy con như vậy, tôi đau xót vô cùng. Không thể ngờ tai họa, nỗi đau cứ đổ dồn xuống gia đình tôi.

Nhưng cháu vẫn gặp may khi bị ngã từ chiều cao như vậy mà phần đầu không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, việc cháu bị gãy 2 tay, gãy đùi phải ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe cũng như việc lao động học tập sau này”.

Hiện tại, con trai lớn chị Hường được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) điều trị. Ảnh: Đ.Tùy

Cũng theo mẹ em Quang, từ khi con trai gặp nạn đến nay, chị xin nghỉ làm trên TP. Hải Dương để chăm con tại bệnh viện càng khiến kinh tế gia đình khó khăn hơn. Do gia đình neo người, nên chị nhờ vào người thân, anh em họ hàng.

Nói về bệnh tình của con trai, chị Hường tâm sự: “Sau khi con tôi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương, phần phù nề của cháu đã ổn nhưng không cắt được sốt và cháu bị thêm bệnh tai mũi họng. Do vậy, gia đình xin với bác sĩ chuyển cháu lên Bệnh viện Việt Đức Hà Nội. Hiện tại cháu đã cắt được sốt, ăn ngủ được, sức khỏe ổn định và trong tuần này cháu sẽ được phẫu thuật”.

Vị trí lan can tầng 2, dãy nhà A - nơi em Quang gặp nạn. Ảnh: Đ.Tùy

Chia sẻ với PV Báo Gia đình & Xã hội, bà Nguyễn Thị Ngơi – Hiệu trưởng trường THCS Nghĩa An cho hay, vụ tai nạn xảy ra trong trường học sáng 10/5 khiến học sinh Quang nhập viện cấp cứu là hi hữu không ai mong muốn. Nhưng với trách nhiệm của nhà trường, BGH đã nhanh chóng đưa học sinh đi bệnh viện cấp cứu, báo cáo sự việc cho các ngành, cơ quan chức năng liên quan cũng như thăm hỏi, động viên học sinh, gia đình kịp thời và hỗ trợ ban đầu.

Nhiều tổ chức, cá nhân và tập thể ủng hộ em Đỗ Mạnh Quang. Ảnh: Đ.Tùy

“Gia đình em Quang có hoàn cảnh khó khăn trong khi bố mất sớm, cho nên sau khi BGH thống nhất với chính quyền xã và hội cha mẹ học sinh, chúng tôi đã phát động quyên góp ủng hộ trong toàn trường. Mặc dù, số tiền không lớn nhưng đó là tình cảm cũng như tấm lòng giành cho em giúp gia đình làm vơi đi khó khăn trong lúc này và nhân lên tấm lòng nhân ái.

Với số tiền quyên góp được, trong tuần này chúng tôi sẽ lên Bệnh viện Việt Đức – nơi em đang điều trị để thăm hỏi, trao số toàn bộ số tiền cũng như động viên em trước khi bước vào ca phẫu thuật.

Hoàn cảnh khó khăn của em Quang gặp tai nạn được BGH, tập thể giáo viên chung tay giúp đỡ. (Ảnh: Nhà trường cung cấp)

Đối với những môn học em Quang chưa hoàn thành kiểm tra học kỳ 2, khi nào em khỏe nhà trường sẽ bố trí giáo viên ôn luyện và kiểm tra bù để em đủ điều kiện xét lên lớp”, Hiệu trưởng trường THCS Nghĩa An cho biết.

Cũng theo chị Hường, sau khi Báo điện tử Gia đình & Xã hội đăng tải bài viết “Giọt nước mắt tuyệt vọng của người mẹ nghèo có con bị ngã từ tầng 2 xuống sân trường học” với MS 461 tại chuyên mục Vòng tay nhân ái, gia đình đã nhận được sự quan tâm của bạn đọc gần xa.

Ngoài những tình cảm sẻ chia của nhiều tổ chức, cá nhân đã gửi tiền ủng hộ mong gia đình có thêm kinh phí điều trị cho cháu Quang và động viên chị vượt qua khốn khó thì các cơ quan chức năng từ tỉnh, huyện, xã, thôn... cũng chung tay giúp đỡ.

Tập thể học sinh các khối lớp trường THCS Nghĩa An quyên góp ủng hộ em Quang. (Ảnh: Nhà trường cung cấp)

“Gia đình tôi không biết nói gì để cảm ơn những tấm lòng và sự sẻ chia, ủng hộ của mọi người, các tổ chức... khi con trai gặp nạn. Nếu chồng tôi còn sống thì không sao, giờ anh ấy mất rồi lại gánh thêm khoản nợ lớn để lại, trong khi con gặp tai nạn nên tôi càng khốn khó hơn", chị Hường tâm sự.

Được biết, sau khi sự việc xảy ra, Sở Giáo dục & Đào tạo Hải Dương, Phòng GD&ĐT huyện Ninh giang, UBND xã Nghĩa An, tập thể giáo viên, lớp 8A, hội cha mẹ phụ huynh và học sinh trường THCS Nghĩa An cùng một số cá nhân, khu xóm đến hỏi thăm, động viên ủng hộ. Tuy nhiên, với chấn thương mà em Quang đang gặp phải cần điều trị lâu dài, tốn kém kinh phí và rất cần những sự ủng hộ giúp đỡ của mọi người...

Đức Tùy