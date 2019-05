Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, sáng 10/5 tại trường THCS Nghĩa An (huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) xảy ra vụ tai nạn hi hữu trong giờ ra chơi giao tiết khi em Đỗ Mạnh Quang (SN 2005, học sinh lớp 8A), trú tại thôn 1, xã Tân Hương (cùng huyện Ninh Giang) không may bị ngã từ lan can tầng 2 xuống sân trường khiến học sinh này phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương.

Vị trí cột số 4 thuộc hành lang tầng 2 dãy nhà A, nơi em Quang bất ngờ bị ngã xuống sân trường vào sáng 10/5. Ảnh: Đ.Tùy

Sau khi bác sĩ Trung tâm y tế huyện Ninh Giang sơ cứu, em Quang được chuyển tuyến lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương điều trị tại phòng Cấp cứu, Khoa Ngoại 1. Tại đây, Quang được bác sĩ xác định bị gãy 2 tay, gãy đùi phải, gãy 6 chiếc răng và phải được can thiệp phẫu thuật mổ.

Có mặt tại nơi học sinh này đang điều trị, chúng tôi thấy 2 tay của Quang được bác sĩ bó bột tạm thời, còn chân phải được ghim cố định và xuất hiện phù nề.

Chị Phạm Thị Hường (SN 1985, mẹ em Quang) cho biết: “Từ khi nhập viện đến nay, con trai tôi tỉnh táo và may mắn phần đầu không bị ảnh hưởng. Đêm cháu đau không ngủ được và nằm bất động một chỗ".

Nhớ lại sự việc, chị Hường không khỏi bàng hoàng thời điểm nhận được tin báo từ người thân thông tin, con trai lớn gặp nạn. Tuy nhiên, khi về đến bệnh viện nhìn thấy Quang nằm bất động thì chị đã òa khóc và cầu mong con tai qua nạn khỏi. Trong suốt câu chuyện chia sẻ với PV Báo Gia đình & Xã hội, đôi mắt của người mẹ nghèo khó, khổ hạnh và kém may mắn ấy luôn ngấn lệ...

Vụ tai nạn khiến em Quang bị gãy đùi phải, gãy 2 tay... và hiện tại đang được điều trị tại phòng Cấp cứu, Khoa Ngoại 1 - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương. Ảnh: Đ.Tùy

Mẹ em Quang kể, chị là con út trong gia đình có 3 chị em. Năm 2004, chị kết hôn với anh Đỗ Mạnh Thắng (SN 1981, trú tại thôn 1, xã Tân Hương). Lấy nhau xong, vợ chồng chị tập trung làm kinh tế. Lúc này, anh Thắng vay mượn tiền bạc của bạn bè, người thân… để mua tàu thủy chở vật liệu xây dựng, còn chị Hường ở nhà chăm sóc con cái cũng như làm thêm để có kinh phí trang trải cuộc sống.

Năm 2017, trong 1 lần bị ốm, anh Thắng đã không qua khỏi để lại 2 người con thơ nhỏ dại. Thời điểm chồng chị Hường mất, người con trai thứ 2 mới được hơn 1 tuổi và bắt đầu từ đây gia đình chị lâm vào cảnh khốn khó khi chồng để lại một khoản nợ lớn trước đó vay mượn mua tàu.

“Lúc anh Thắng mất, tôi cùng 2 con nhỏ không biết nương tượng vào đâu. Cứ nghĩ đến khoản nợ mà chồng để lại cùng tương lai mờ mịt của các con là tôi suy sụp một thời gian dài. Do căn nhà ở hiện tại bị sụt lún, cho nên sau 49 ngày chồng, cả 3 mẹ con tôi về nhà bố mẹ đẻ (tại thôn Do Nghĩa, xã Nghĩa An) ở nhờ.

Chồng tôi mất là nỗi đau lớn và chưa khi nào nỗi đau ấy trong tôi nguôi ngoai. Nhiều lúc tôi nghĩ, nếu cứ sống với nỗi đau ấy thì ai sẽ là người nuôi các con và lấy gì để trả khoản nợ kia. Biết là thương xót nhưng tôi phải gượng dậy đi làm. Năm 2018, tôi xin làm công nhân trên TP. Hải Dương, sáng đi tối về, các con tôi đều nhờ vào bố mẹ đẻ chăm sóc”, chị Hường tâm sự.

Suốt buổi trò chuyện với PV Báo Gia đình & Xã hội, chị Hường không kìm được nước mắt trước nỗi đau và sự khốn khó của gia đình. Ảnh: Đ.Tùy

Nói về vết thương của con trai, chị Hường kể, đêm đầu tiên Quang đau cả đêm không ngủ được và bị phù nề, nhiều lúc sốt cao. Đến hôm nay, em bớt phù nề, ngủ được nhưng vẫn không ăn được nhiều. Nếu sức khỏe ổn định thì khoảng 1 tuần nữa Quang sẽ được mổ cùng lúc 2 cánh tay và đùi phải.

“Bình thường khi con trai lớn không gặp nạn thì gia đình tôi đã rất khó khăn, làm được đồng nào đều phải lo trả nợ. Giờ con nằm một chỗ, bản thân không đi làm được và lo cho con điều trị nên kinh tế càng khốn khó hơn. Nhiều lúc, nhìn con nằm bất động trên giường bệnh tôi không cầm được nước mắt”, mẹ em Quang nghẹn ngào.

Khu vực dãy nhà A, trường THCS Nghĩa An, nơi xảy ra vụ tai nạn hi hữu khiến em Quang nhập viện cấp cứu. Ảnh: Đ.Tùy

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, bà Nguyễn Thị Ngơi – Hiệu trưởng trường THCS Nghĩa An thông tin, vụ việc xảy ra đối với học sinh Quang là tai nạn hi hữu không ai mong muốn. Nhưng rất may, phần đầu của em không bị ảnh hưởng và nhà trường đã nhanh chóng đưa em đi bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Đến ngày hôm sau, BGH nhà trường, chính quyền địa phương, hội cha mẹ học sinh, đại diện lớp 8A cùng một số ngành chức năng đã họp và hỗ trợ ban đầu cho gia đình em Quang. Từ khi học sinh này gặp nạn, đến đưa đi viện cấp cứu, điều trị..., nhà trường luôn cắt cử giáo viên phối hợp với gia đình chăm sóc em.

“Hoàn cảnh của gia đình em Quang khó khăn, là hộ nghèo, neo người, trong khi em thiệt thòi vì bố mất sớm và kinh tế gia đình trông chờ vào đồng lương làm công nhân của mẹ. Tuy nhiên, hiện tại mẹ em cũng phải nghỉ để lo điều trị cho em nên càng khó khăn hơn.

Hoàn cảnh gia đình em Quang hiện tại khó khăn, bố mất sớm và cần lắm những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ. Ảnh: Đ.Tùy

Bên cạnh việc thăm hỏi, động viên và hỗ trợ ban đầu thì đầu tuần học tới, nhà trường sẽ phát động cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường quên góp ủng hộ. Tôi mong rằng, các "Mạnh Thường Quân", các nhà hảo tâm cùng mọi người hãy tạo điều kiện giúp đỡ gia đình em để Quang yên tâm điều trị bệnh cũng như làm vơi bớt khó khăn lúc này cho chị Hường”, bà Ngơi cho biết.

Mọi sự giúp đỡ cháu Đỗ Mạnh Quang và gia đình chị Hường - Mã số 461 xin gửi về:

1.Chị Phạm Thị Hường, đội 8, thôn Do Nghĩa, xã Nghĩa An, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương.

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay Nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 461

3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái", tại Tòa soạn Báo Gia đình & Xã hội. Địa chỉ Tầng 11, Tòa nhà Tổng cục DS-KHHGĐ, ngõ số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (đối diện Bến xe Mỹ Đình). Đề gửi: Mã số 461

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975 839 126/ 0981656685.

4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank):

Tên tài khoản: Báo Gia đình & Xã hội. Số tài khoản: 125.000.058.110, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank):

Tên tài khoản: Báo Gia đình & Xã hội. Số tài khoản: 061.100.191.1287, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

Đề gửi Mã số 461​

