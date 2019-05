Hải Dương: Học sinh lớp 8 bất ngờ ngã từ tầng 2 xuống sân trường

Xác nhận sự việc trên với PV Báo Gia đình & Xã hội vào chiều nay (10/5), bà Nguyễn Thị Ngơi – Hiệu trưởng trường THCS Nghĩa An, huyện Ninh Giang (Hải Dương) cho biết:

“Sáng nay, trong giờ ra chơi giao tiết giữa 2 môn học, có 1 nam học sinh lớp 8A bất ngờ bị ngã từ lan can tầng 2 của hành lang phòng học xuống sân trường khiến em này phải nhập viện cấp cứu, nhưng toàn bộ vụ việc đã được camera quản lý học sinh nhà trường ghi lại”.

Khu vực lan can tầng 2, cột số 4 (khoanh tròn), nơi học sinh Quang bất ngờ bị ngã. Ảnh: Đ.Tùy

Theo bà Ngơi, khoảng 9h56 (theo trích xuất camera), sau khi kết thúc môn kiểm tra Tiếng Anh của học kỳ 2 khối lớp 8 thì các lớp được nghỉ giữa giờ để chuẩn bị vào kiểm tra môn Lịch Sử.

Trong thời gian nghỉ ra chơi, tại hành lang tầng 2 dãy nhà A (giữa phòng học số 5 và số 6) có nhiều em học sinh lớp 8A đứng vui chơi, trong đó có em Đỗ Mạnh Quang (SN 2005, trú tại thôn 1, xã Tân Hương, cùng huyện Ninh Giang).

Lúc này, em Quang chơi trên lan can và ôm cột số 4 từ trái qua phải. Tuy nhiên, trong quá trình chơi không may em bị tuột tay và rơi xuống sân trường. Sau khi xảy ra sự việc, cán bộ, giáo viên nhà trường nhanh chóng gọi xe đưa em đến Trung tâm y tế huyện Ninh Giang cấp cứu và đến gần 11h trưa cùng ngày, học sinh này được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương.

Vết máu còn lưu lại sân trường, nơi em Quang ngã từ lan can tầng 2 xuống. Ảnh: Đ.Tùy

“Thời điểm xảy ra sự việc, chúng tôi nhanh chóng có mặt tại vị trí trên và thấy em Quang nằm ở tư thế nghiêng, phần lưng quay vào tường, còn phía đầu hướng ra ngoài cổng.

Lúc này, tôi thấy em Quang tỉnh táo, vẫn nói chuyện được, tôi có bảo em là nằm im và ít phút sau thì xe cấp cứu đến chuyển đi bệnh viện. Ngay sau đó, trường đã thông báo sự việc cho gia đình học sinh, báo cáo sự việc đến Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ninh Giang, Công an xã cùng UBND xã Nghĩa An. Đồng thời, Công an huyện có về trường khám nghiệm đo đạc hiện trường, lập biên bản vụ việc và trích xuất camera của trường để điều tra”, Hiệu trưởng trường THCS Nghĩa An cho biết.

Hiện tại, em Quang đang được điều trị tại Khoa Ngoại 1 - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương. Ảnh: Đ.Tùy

Theo đại diện Khoa Ngoại 1 – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương, khoảng 14h30 chiều nay đơn vị tiếp nhận bệnh nhân Quang từ khoa Cấp Cứu. Hiện tại, bệnh nhân này bị gãy 2 tay, gãy đùi phải và phải được can thiệp phẫu thuật mổ.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Lê Tiến Đạt – Phó trưởng phòng, phụ trách phòng GD&ĐT huyện Ninh Giang cho biết: “Khi nhận được tin báo của trường THCS Nghĩa An, chúng tôi có mặt ngay sau đó ít phút để tìm hiểu sự việc. Sau đó, chúng tôi lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh hỏi thăm, động viên cũng như hỗ trợ ban đầu cho em Quang. Vụ việc này, chúng tôi đã báo cáo bằng văn bản tới Sở GD&ĐT tỉnh Hải Dương, UBND huyện Ninh Giang và đây là tai nạn hi hữu, không mong muốn xảy ra trong trường học.

Báo cáo của trường THCS Nghĩa An về sự việc gửi các cơ quan chức năng. Ảnh: Đ.Tùy

Đồng thời, phòng chỉ đạo BGH nhà trường tập trung phối hợp với gia đình em Quang để lo điều trị, cứu chữa kịp thời. Cử cán bộ đầu mối nắm tình hình và báo cáo về các cơ quan chức năng theo quy định. Chúng tôi cũng yêu cầu trường tăng cường công tác tuyên truyền kiểm tra, nhắc nhở học sinh thực hiện tốt an toàn trong, ngoài nhà trường và có biện pháp hỗ trợ gia đình em Quang”.

Theo tìm hiểu của PV Báo Gia đình & Xã hội, em Quang học tại trường THCS Nghĩa An từ năm lớp 6 và có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Cách đây 2 năm bố em không may qua đời do bạo bệnh, hiện tại Quang còn 1 người em đang học tại trường mầm non và mẹ làm công nhân trên TP. Hải Dương.

Trường THCS Nghĩa An, nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Đ.Tùy

“Trước hoàn cảnh khó khăn của em Quang, trong sáng mai BGH nhà trường chúng tôi sẽ mời đại diện gia đình học sinh, lãnh đạo xã Nghĩa An và cơ quan chức năng đến trường họp để có hướng giúp đỡ tạo điểu kiện cho em học sinh này. Tuy nhiên, trước mắt nhà trường đã cắt cử cán bộ, giáo viên túc trực tại bệnh viện cùng với gia đình chăm sóc em”, bà Ngơi cho biết thêm.

Được biết, vào cuối giờ chiều nay, lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Hải Dương, công đoàn ngành cùng đại diện một số phòng ban đã đến bệnh viện hỏi thăm, động viên gia đình em Quang và hỗ trợ ban đầu.

Đức Tùy