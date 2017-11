Vụ người dân tố cán bộ phường đập nhà: Thêm tình tiết khó hiểu cần phải làm sáng tỏ

Phương Khương Thượng rút kinh nghiệm trong giao tiếp ứng xử, phát ngôn

Như báo Gia đình và Xã hội đã thông tin, bà Nguyễn Thị Lụa (con liệt sĩ Nguyễn Văn Định) thời gian qua có đơn tố cáo cán bộ UBND phường Khương Thượng (Đống Đa, Hà Nội) tự ý đập phá ngôi nhà của gia đình bà ở địa chỉ số 18 ngõ 123, tổ 14, phố Khương Thượng trái pháp luật.

Về vấn đề này, báo chí đã có một số bài phản ánh hai chiều để làm rõ ràng sự việc, đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho cả phía chính quyền và người dân.

Sau đó, trong cuộc điện thoại gọi cho phóng viên báo Tài nguyên và Môi trường, ông Nguyễn Hoàng Thắng – Chủ tịch UBND phường Khương Thượng - đã phủ nhận việc cán bộ phường đập phá ngôi nhà số 18 ngõ 123 phố Khương Thượng của gia đình bà Lụa.

Ông Thắng nói: “Chú đăng lên gia đình liệt sĩ nọ kia, phường anh không làm, không phải liệt sĩ ở phường anh".

Ông Nguyễn Hoàng Thắng - Chủ tịch UBND phường Khương Thượng (ảnh: báo Lao động Thủ đô)

Về phát ngôn lạ này, trong buổi làm việc với PV Báo Gia đình và Xã hội vào chiều 8/11/2017, ông Thắng cho biết giai đoạn đó ông đang bị ốm nên nghỉ làm, khi đọc được thông tin trên báo thì có gọi điện cho phóng viên để trao đổi. Tuy nhiên, có thể ông đã nói không rõ ràng nên gây hiểu nhầm.

Trước đó, ngày 7/11/2017, UBND phường Khương Thượng đã có công văn số 237/UBND-VP do Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Thủy ký gửi báo Tài nguyên và Môi trường.

Công văn này nêu rõ: "Về nội dung báo Tài nguyên và Môi trường, các báo đã nêu về đơn thư của bà Nguyễn Thị Lụa ở số nhà 18 ngõ 123 phố Khương Thượng, UBND phường đã có kiểm tra, căn cứ vào hồ sơ quản lý và các quy định hiện hành để có cách giải quyết cho phù hợp và đúng quy định của pháp luật.

UBND cũng nhận thấy và rút kinh nghiệm trong toàn thể cán bộ, công chức trong giao tiếp ứng xử, phát ngôn với công dân và các cơ quan báo chí".

Thêm tình tiết cần làm sáng tỏ

Liên quan đến đơn thư tố cáo của bà Nguyễn Thị Lụa, ông Nguyễn Hoàng Thắng nhiều lần khẳng định công trình mà phường tháo dỡ không phải của gia đình bà Lụa.

Ông Thắng cho biết đó là lán trại của Tổng công ty cổ phần Sông Hồng mượn đất trống do UBND phường quản lý để dựng lán trại, tập kết nguyên vật liệu phục vụ thi công tuyến mương L2A (Y Cụ - Y Khoa).

Hình ảnh gia đình bà Lụa cung cấp cho báo chí cho rằng cán bộ phường tháo dỡ nhà bà sai quy định của pháp luật.

Phản hồi lại thông tin này, gia đình bà Lụa cho rằng câu trả lời của lãnh đạo phường Khương Thượng mâu thuẫn. Bởi lẽ, theo tài liệu mà UBND phường Khương Thượng cung cấp cho báo chí thì tháng 11/2012, BĐH Thi công gói thầu số 3 - Dự án thoát nước Hà Nội thuộc Tổng công ty cổ phần Sông Hồng có công văn số 629 mượn đất và được sự chấp thuận của phường.

Đến tháng 5/2015, UBND phường có thông báo số 23 gửi Tổng công ty Sông Hồng đề nghị tự tháo dỡ lán trại để triển khai dự án cống hóa mương thoát nước L2A.

Như vậy, theo thông tin từ phường Khương Thượng thì trong thời gian từ tháng 11/2012 – 5/2015, khu đất này do Tổng công ty Sông Hồng sử dụng.

"Vậy căn cứ vào đâu để tháng 12/2014, chính UBND phường Khương Thượng và các cơ quan có trách nhiệm lại xác định diện tích đất mà gia đình tôi đang sử dụng là 65,6m2 để lên phương án thu hồi và bồi thường?

Tôi khẳng định công trình mà chính quyền phường Khương Thượng tháo dỡ là là 2 ngôi nhà cấp 4 khoảng 15m2 mà gia đình tôi tự xây và đang sử dụng ổn định, không tranh chấp với ai" – bà Nguyễn Thị Lụa cho biết.

Ở một diễn biến khác, ngày 8/12/2012, Công an phường Khương Thượng đã có Phiếu xác minh nhân khẩu, hộ khẩu do Trung tá Lê Thanh Sơn ký gửi Công an xã Chuyên Ngoại, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam để xác minh trường hợp nhân khẩu của ông Lê Xuân Bắc (SN 1947, chủ hộ) và bà Nguyễn Thị Lụa (SN 1949).

Phiếu xác minh nhân khẩu, hộ khẩu của Công an phường Khương Thượng

Trong văn bản này, Công an phường Khương Thượng đã xác nhận nơi ở hiện nay của ông Bắc và bà Lụa là số 18 ngõ 123 phố Khương Thượng, phường Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội.

Tuy nhiên, ngày 6/11/2017, tại báo cáo số 94 BC-CAKTg gửi UBND quận Đống Đa và UBND phường Khương Thượng lại cho biết: "Tại số nhà 18 ngõ 123 phố Khương Thượng không có công dân Lê Xuân Bắc và công dân Nguyễn Thị Lụa sinh sống, không đăng ký hộ khẩu, không đăng ký tạm trú từ năm 2007 đến thời điểm ngày 5/11/2017".

Báo cáo của Công an phường Khương Thượng

Từ mâu thuẫn trên, bà Lụa cho rằng UBND phường Khương Thượng đang tạo dựng bằng chứng để thông tin sai sự thật.

Đề nghị UNBD Thành phố Hà Nội, UBND quận Đống Đa sớm vào cuộc xác mình, trả lời thỏa đáng cho người dân để ổn định tình hình tại địa phương, tránh việc khiếu kiện kéo dài gây mất trật tự an ninh xã hội.

Nhóm PV