Vụ người dân bị ném chất thải vào nhà: “Đêm nào, chúng tôi cũng sợ bị trả thù”

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, việc gia đình bà Nguyễn Thị Châu (SN 1969) trú tại đội 3, thôn Bắc và anh Hoàng Minh Thìn (SN 1976), trú tại đội 6, thôn Bắc, xã Cổ Dũng, huyện Kim Thành (tỉnh Hải Dương) bị đối tượng lạ mặt ném chất thải (dầu luyn, phân động vật) vào nhà trong đêm 28 rạng sáng 29/5 khiến nhiều người bức xúc.

Tiếp đó, rạng sáng ngày 31/5, gia đình anh Thìn tiếp tục bị kẻ xấu đập phá cửa kính khiến cho cuộc sống đảo lộn và người thân lo lắng. Sau đó, cơ quan chức năng xã Cổ Dũng thông tin cho Công an huyện Kim Thành về điều tra sự việc và truy tìm đối tượng.

Toàn bộ phía trước cửa gia đình bà Châu bị đối tượng lạ mặt ném chất thải bẩn vào rạng sáng ngày 29/5. Ảnh: Đ.Tuỳ

Đến nay đã hơn 1 tuần trôi qua, nhưng không lúc nào gia đình các nạn nhân yên tâm làm việc, sinh sống và luôn có tâm lý sợ hãi. Mọi người sợ bị kẻ xấu trả thù bằng nhiều thủ đoạn khác nhau, thậm chí liên quan đến tính mạng.

Bà Châu cho biết: “Khi bị đối tượng lạ mặt dùng chất thải ném vào gia đình, về kinh tế không có sự thiệt hại nhiều, nhưng tinh thần chúng tôi suy sụp. Lúc nào cũng sợ bị trả thù, trong khi gia đình còn có con nhỏ”.

Theo lời kể của bà, sau ngày 29/5 mọi sinh hoạt trong gia đình đều bị đảo lộn, đi đâu, làm gì cũng phải cẩn trọng, đặc biệt là về đêm tối. Trong khi đó, vợ chồng bà làm nghề buôn bán nên thường xuyên phải ra đi khỏi nhà khiến cả hai không yên tâm mỗi khi lưu thông trên đường.

Bà Châu lo lắng khi lúc nào cũng sợ bị kẻ xấu trả thù. Ảnh: Đ.Tuỳ

Giống như bà Châu, gia đình anh Thìn cũng lo sợ và tâm lý hoang mang sau 2 lần bị hãm hại. Bởi lẽ, bản thân anh không biết kẻ xấu còn định giở những trò gì tiếp theo, cho nên lúc nào anh cũng nhắc các thành viên trong gia đình phải nêu cao cảnh giác.

“Gia đình tôi có 2 con nhỏ và có cửa hàng buôn bán, trong khi ngôi nhà lại nằm sát mặt đường QL5, vì vậy lúc nào tôi cũng lo sợ bị đối tượng trả thù, đặc biệt là vào ban đêm. Dẫu mình có cẩn thận và cảnh giác đến đâu thì cũng không thể lường hết được sự việc”, anh Thìn cho biết.

Sau khi sự việc xảy ra, cả hai gia đình đã làm đơn trình báo chính quyền địa phương và công an huyện. Tuy nhiên, hơn 1 tuần trôi qua phía các cơ quan chức năng vẫn chưa tìm ra đối tượng làm cho các nạn nhân chưa yên tâm.

Theo nạn nhân Thìn, trong sáng qua (6/6), chính quyền xã Cổ Dũng có mời anh lên làm việc, trong đó có nội dung về đảm bảo an ninh sau khi nạn nhân bị một số đối tượng xấu hãm hại và ném chất thải vào nhà.

Tin nhắn của kẻ giấu mặt gửi cho anh Thìn vào đêm xảy ra sự việc. Ảnh: Đ.Tuỳ

Xác nhận sự việc với PV Báo Gia đình & Xã hội, lãnh đạo xã Cổ Dũng cho hay, sáng qua địa phương có mời anh Thìn ra uỷ ban làm việc về việc gia đình anh bị kẻ xấu ném chất thải, phá cửa kính cũng như việc phát ngôn của anh trên trang cá nhân Facebook.

Để có thông tin nhiều chiều giúp bạn đọc hiểu rõ hơn sự việc, PV đã liên hệ với lãnh đạo Công an huyện Kim Thành thì được đơn vị cho biết: “Công an huyện không có quyền phát ngôn, việc phát ngôn do Công an tỉnh Hải Dương đảm nhiệm”.

Theo lời chỉ dẫn của Công an huyện Kim Thành, PV tiếp tục liên lạc qua điện thoại với Đại tá Hoàng Đức Thúy – Trưởng phòng tham mưu kiêm người phát ngôn của Công an tỉnh Hải Dương thì vị đại tá này cáo bận.

Hai cửa kính nhà anh Thìn bị kẻ xấu phá hỏng. Ảnh: Đ.Tuỳ

Nói về nguyên nhân dẫn đến việc 2 gia đình bị kẻ xấu ném chất bẩn vào nhà, anh Thìn kể, từ khi chính quyền địa phương chuyển Hợp tác xã nước sạch xã Cổ Dũng cho một cá nhân đứng ra quản lý, khai thác thì người dân phát hiện ra nhiều vấn đề bất cập.

Do đó, người dân trong địa phương đã làm đơn kiến nghị và nhờ bà Châu, anh Thìn làm người đại diện đến các cấp chính quyền xem xét, xác minh. Chính từ thời điểm này, 2 gia đình nạn nhân bị nhắn tin đe doạ, ném chất thải và phá cửa kính.

"Trong lúc này, chúng tôi mong muốn Công an huyện Kim Thành và các cơ quan chức năng sớm truy tìm ra người đã hãm hại, trả thù chúng tôi thời gian qua. Bên cạnh đó, chúng tôi cùng với nhân dân tiếp tục làm đơn kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền làm rõ vấn đề khuất tất của HTX nước sạch xã Cổ Dũng", anh Thìn cho biết.

Đức Tùy