Vụ người dân bị ném chất thải vào nhà: “Họ nhắn tin đe doạ giết cả nhà tôi”

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, đêm 28 rạng sáng 29/5 tại gia đình bà Nguyễn Thị Châu (SN 1969) trú tại đội 3, thôn Bắc và anh Hoàng Minh Thìn (SN 1976), trú tại đội 6, thôn Bắc, xã Cổ Dũng, huyện Kim Thành (tỉnh Hải Dương) bị đối tượng lạ mặt ném chất thải (dầu luyn, phân động vật) vào nhà khiến nhiều hộ dân lo lắng và bức xúc.

Gia đình bà Châu bị các đối tượng lạ mặt ném chất thải vào rạng sáng ngày 29/5. Ảnh: Đ.Tuỳ

Sau khi sự việc xảy ra, gia đình các nạn nhân đã thông báo cho cơ quan chức năng của địa phương và Công an huyện Kim Thành. Trong buổi sáng ngày 29/5, công an huyện đã về khám nghiệm hiện trường, lấy mẫu chất thải phân tích, lấy lời khai của gia đình bị hại, người có liên quan để điều tra sự việc và truy tìm thủ phạm.

Một ngày sau khi bị đối tượng lạ mặt ném chất thải vào nhà, chiều 30/5, PV Báo Gia đình & Xã hội trở lại gia đình các nạn nhân để ghi nhận sự việc. Tuy nhiên, cho đến lúc này, bà Châu và anh Thìn đều tỏ ra lo lắng sợ sẽ bị các đối tượng tìm cách trả thù khiến cho cuộc sống bị đảo lộn.

Bà Châu cho biết: “Trong đêm qua, vợ chồng tôi không ngủ được, lúc nào cũng căng thẳng suy nghĩ và cảm thấy hoang mang vì từ trước đến nay không có mâu thuẫn với ai mà lại bị hãm hại thế này. Tôi chỉ mong cơ quan điều tra nhanh chóng tìm ra thủ phạm để ổn định cuộc sống gia đình”.

Anh Thìn cho PV Báo Gia đình & Xã hội xem tin nhắn đe doạ của đối tượng lạ mặt. Ảnh: Đ.Tuỳ

Trò chuyện với PV, anh Thìn cho hay, khi xảy ra sự việc gia đình lúc đầu không báo cơ quan chức năng. Tuy nhiên, do tính chất phức tạp và sợ bị các đối tượng tiếp tục trả thù nên đã cấp báo cho có thẩm quyền về giải quyết.

Cũng theo anh Thìn, cách ngày xảy ra sự việc khoảng 1 tháng, khi đó anh cùng bà Châu và nhiều hộ dân trong xã làm đơn gửi xuống huyện Kim Thành phản ánh một số vấn đề tiêu cực ở nhà máy nước sạch của xã Cổ Dũng thì đến tối hôm đó anh nhận được tin nhắn từ số máy lạ đe doạ.

Thấy vậy, anh điện lại theo số máy đó thì lại không liên lạc được. Đến đêm ngày 28/5 anh cũng nhận được 2 tin nhắn đe doạ và sau đó bị ném chất thải vào nhà.

Nội dung tin nhắn đe doạ anh Thìn vào đêm xảy ra sự việc. Ảnh: Đ.Tuỳ

“Tôi thấy sự việc này có sự bất thường vì lần nào chúng tôi xuống huyện theo lịch tiếp công dân về thì đêm đó là nhận được tin nhắn đe doạ, có những lúc họ còn đe doạ giết cả nhà chúng tôi”, anh Thìn cho biết.

Xác nhận với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Trần Công Toàn – Trưởng công an xã Cổ Dũng cho hay, Ban công an xã có biết nội dung tin nhắn đe doạ từ số điện thoại lạ. Hiện nay toàn bộ những tin nhắn đó đã được Công an huyện Kim Thành thu thập và điều tra..

Nhiều người dân đến gia đình nạn nhân dọn dẹp đống chất thải và dầu luyn. Ảnh: Đ.Tuỳ

“Tất cả mọi chứng cứ, tin nhắn đe doạ và số điện thoại tôi đã cung cấp cho Cơ quan điều tra Công an huyện Kim Thành. Bây giờ, gia đình chúng tôi chỉ mong muốn cơ quan chức năng sớm làm rõ đối tượng để chúng tôi yên tâm sinh sống”, anh Thìn tâm sự.

Được biết, cách đây ít năm trên địa bàn xã Cổ Dũng cũng đã xảy ra sự việc một gia đình bị đối tượng lạ mặt ném chất thải vào nhà. Tuy nhiên, gia đình này có liên quan đến chuyện nợ nần tiền bạc

Hiện trường gia đình bà Châu bị đối tượng lạ mặt ném chất thải

Bài, clip: Đức Tuỳ