Liên quan đến sự việc gia đình bà Nguyễn Thị Châu (SN 1969) trú tại đội 3, thôn Bắc và anh Hoàng Minh Thìn (SN 1976), trú tại đội 6, thôn Bắc, xã Cổ Dũng, huyện Kim Thành (tỉnh Hải Dương) bị đối tượng lạ mặt ném chất thải (dầu luyn, phân động vật) vào nhà trong đêm 28 rạng sáng 29/5 khiến nhiều hộ dân lo lắng và bức xúc.

Trong đó, anh Thìn nhiều lần bị đối tượng lạ mặt dùng sim rác nhắn tin đe doạ giết hại khiến cho anh và người thân bất an, cuộc sống bị đảo lộn.

Gia đình bà Châu và anh Thìn bị đối tượng lạ mặt ném chất thải bẩn vào nhà rạng sáng 29/5. Ảnh: Đ.Tuỳ

Sau khi sự việc xảy ra, các gia đình bị hại đã thông tin cho cơ quan chức năng xã Cổ Dũng và Công an huyện Kim Thành về giải quyết. Tại gia đình nạn nhân, cơ quan điều tra tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy mẫu chất thải, lấy lời khai và truy tìm đối tượng gây ra sự việc.

Tưởng chừng, sau lần ném chất thải đó và cơ quan công an đang vào cuộc điều tra, xác minh thì đối tượng sẽ sợ hãi, nhưng vào rạng sáng ngày hôm qua (31/5), gia đình anh Thìn tiếp tục bị kẻ xấu đập phá cửa kính.

Vào rạng sáng 31/5, hai cửa kính nhà anh Thìn bị đối tượng lạ mặt đập phá. Ảnh: Đ.Tuỳ

Nói giọng bức xúc, anh Thìn cho biết: “Vào khoảng 5h20 sáng 31/5, khi đó hai vợ chồng tôi đang ở trong phòng khách thì nghe thấy tiếng đập rất mạnh ngoài cửa. Biết có chuyện xảy ra, nên tôi bật điện và mở cửa thì đã thấy hai cửa kính vỡ toang, còn đối tượng đã bỏ đi”.

Sau khi kiểm tra toàn bộ hệ thống cửa và mảnh kính vương vãi khắp nơi dưới đất. Đồng thời, một số khuy cửa cũng bị đối tượng dùng vật cứng đập. Thấy sự việc càng trở nên nghiêm trọng, nên gia đình anh đã thông báo cho cơ quan chức năng về giải quyết.

“Khi thấy sự việc như vậy, tôi có cấp báo cho Công an xã Cổ Dũng và khoảng 8h sáng cùng ngày, Công an huyện Kim Thành về lấy lời khai, xem hiện trường và tiến hành điều tra sự việc”, anh Thìn cho biết.

Nhiều mảnh vỡ của cửa kính gia đình nạn nhân. Ảnh: Đ.Tuỳ

Xác nhận với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Trần Công Toàn – Trưởng công an xã Cổ Dũng cho biết: “Đúng là vào rạng sáng 31/5 nhà anh Thìn có bị một số kẻ xấu dùng vật nặng phá cửa kính”.

Theo ông Toàn, khi nhận được thông tin gia đình nạn nhân báo vào khoảng 5h30, ban công an có mặt tại nơi xảy ra sự việc, tiến hành bảo vệ hiện trường, đồng thời thông báo cho chính quyền xã.

“Do sự việc ngoài chức năng và thẩm quyền của công an xã, cho nên ngay sau đó tôi đã báo cáo đồng chí công an huyện phụ trách xã và một lúc sau đội hình sự Công an huyện Kim Thành về tìm hiểu sự việc”, ông Toàn thông tin.

Tại hiện trường, ban công an xã Cổ Dũng thấy có 5 vết bị vỡ trên 2 chiếc cửa kính nhà nạn nhân, cạnh đó có một viên gạch.

Tin nhắn đe doạ gia đình anh Thìn vào đêm bị ném chất thải. Ảnh: Đ.Tuỳ

Lý giải về vật dùng để đập phá cửa kính, Trưởng công an xã Cổ Dũng cho biết: “Tôi cho rằng, đối tượng có thể dùng tuýp sắt hay búa để đập cửa chứ không thể dùng gạch được. Bởi lẽ, nếu dùng gạch đập thì viên gạch đó phải vỡ, thậm chí có thể gây sát thương vào tay đối tượng”.

Được biết, gia đình nạn nhân có vợ hay đi làm sáng sớm, có hai con nhỏ và bản thân anh Thìn mở cửa hàng cắt tóc ở nhà cạnh QL5. Cho nên, khi sự việc bị đối tượng lạ mặt liên tiếp đe doạ, phá hoại khiến người thân và bản thân anh bất an.

Lúc này, ngoài sự lo lắng, anh Thìn mong muốn cơ quan điều tra sớm tìm ra kẻ xấu phá hoại gia đình. Ảnh: Đ.Tuỳ

“Tôi cho rằng, những đối tượng này phá hoại có tổ chức và tính toán, vì sau khi nhắn tin đe doạ, ném chất thải bẩn thì giờ lại đến bị phá cửa. Tôi mong cơ quan Công an huyện Kim Thành tích cực vào cuộc điều tra để bắt những kẻ xấu đã phá hoại gia đình tôi, khiến cho cuộc sống đảo lộn và lo lắng”, anh Thìn cho biết.

Trước đó, Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, hơn một tháng nay anh Hoàng Minh Thìn và bà Nguyễn Thị Châu đại diện cho nhiều hộ dân trong địa phương gửi đơn xuống UBND huyện Kim Thành phản ánh việc HTX nước sạch của xã có nhiều vấn đề bất cập.

Sau khi xuống gặp UBND huyện thì anh Thìn bị nhắn tin đe doạ. Vào đêm 28 rạng sáng 29/5, gia đình bà Châu, anh Thìn bị đối tượng lạ mặt ném chất thải vào nhà.

Anh Thìn kể lại sự việc bị kẻ lạ mặt phá cửa kính của gia đình

