Trung úy công an tử vong khi truy bắt trộm: Nhói lòng cảnh con nhỏ mất cha

Trung úy cảnh sát hình sự truy đuổi các đối tượng trộm té ngã đã tử vong

Chiều 18/11, rất đông người thân, đồng đội và đại diện ngành chức năng huyện Cần Đước, Công an tỉnh Long An đến viếng Trung úy Tống Duy Tân tại nhà riêng (ấp 3, xã Tân Trạch, huyện Cần Đước).



Theo đại tá Thái Hữu Đức, Trưởng Công an huyện Cần Đước, anh Tân hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ là một tổn thất lớn đối với đơn vị. Gia đình anh mất đi một người chồng, người cha hiền lành, sống có tình có nghĩa với xóm làng. Trước sự hy sinh này, đơn vị sẽ thực hiện các bước thủ tục và kiến nghị cấp trên, ngành chức năng xem xét giải quyết chế độ, chính sách theo quy định đối với anh Tân.

"Trước mắt đơn vị cùng với gia đình lo đám tang cho anh Tân. Sau đó, sẽ kêu gọi cán bộ, chiến sĩ quyên góp hỗ trợ giúp đỡ gia đình vì hoàn cảnh khó khăn", đại tá Đức cho biết.

Theo UBND xã Tân Trạch, hoàn cảnh gia đình Trung úy Tân rất khá khó khăn, vợ anh làm công nhân ở khu công nghiệp Tân Hương (cách nhà gần 60km). Trong khi nhà đông anh, chị em, cha làm nghề phụ hồ. Vì gia đình đông người, khó khăn, trong khi căn nhà nhỏ hẹp (thuộc diện khó khăn của vùng) nên thường ngày vợ chồng và con gái 6 tháng tuổi sang ở bên nhà vợ, gần UBND xã.

Con gái mới 6 tháng tuổi của anh Tân mếu máo bên tay của người thân đến viếng.

Ông Nguyễn Đông, một người dân đến viếng cho biết; "Những người đến viếng đều không cầm được nước mắt khi nhìn thấy con gái chưa biết đi đã phải mất cha, người vợ trẻ đã mất chồng".



Thượng tá Trần Bình Trọng, Trưởng Công an huyện Đức Huệ, thủ trưởng cũ của anh Tân cho biết, đơn vị nghe tin đã đến viếng và chia buồn với gia đình.

"Trước đây, anh Tân là lính nghĩa vụ, hết thời hạn, anh thi đậu vào trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân. Sau khi ra trường, năm 2018, anh Tân được phân công về công tác tại Công an huyện Đức Huệ. Anh Tân là người hiền lành và hoàn thành rất tốt nhiệm vụ được giao, sống hòa đồng với đồng đội nên được mọi người tin yêu, quý mến. Sau 1 năm công tác, thấy hoàn cảnh gia đình khó khăn, con nhỏ dại nên đơn vị báo cáo Công an tỉnh và tạo điều kiện chuyển Tân về công tác tại Công an huyện Cần Đước cho gần nhà, mới được vài tháng", Thượng tá Trọng kể.

Như Báo Giao thông đưa tin, khoảng 2h ngày 14/11, Trung úy Tân và đồng đội tuần tra, kiểm soát trên địa bàn huyện phát hiện một số đối tượng trộm xe máy nên tiến hành kiểm tra.

Nhìn thấy lực lượng công an, nhóm đối tượng trộm bỏ chạy và hất chất bột (nghi ớt) vào mặt các cán bộ, chiến sĩ công an khiến các anh cay mắt rồi thoát. Chưa dừng lại, các đối tượng trộm còn quăng cả xe máy cản trở sự truy đuổi của tổ công tác khiến Trung úy Tân ngã xuống đường, chấn thương sọ não. Dù được đồng đội đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng Trung úy Tân đã qua đời sau 3 ngày cấp cứu tại bệnh viện.

Theo thông tin từ Công an huyện Cần Đước, hiện 3 đối tượng liên quan đến vụ trộm đã bị bắt và chuyển giao cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh thụ lý theo thẩm quyền. Công an đang lấy lời khai các đối tượng.

