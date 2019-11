Trung úy công an tử vong khi truy bắt tội phạm

Ngày 18-11, Công an tỉnh Long An cho biết đang điều tra làm rõ trường hợp 2 kẻ trộm tài sản vứt bột màu trắng làm trung úy Tống Duy Tân (Công an huyện Cần Đước) té ngã xe và tử vong sau đó khi truy bắt bọn chúng.

Theo thông tin ban đầu, khuya ngày 15-11, trung úy Tân cùng đồng đội thực hiện nhiệm vụ tuần tra đêm chống tội phạm trên địa bàn. Khi phát hiện hai kẻ trộm xe gắn máy nên tổ chức truy đuổi. Tring lúc truy đuổi, kẻ trộm vứt chất bột về phía sau làm trung úy Tân lạc tay lái và té ngã. Dù được đồng đội đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng sau 3 ngày, trung úy Tân đã tử vong.

Theo Người lao động

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật