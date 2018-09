Tình trạng sức khoẻ 5 nạn nhân may mắn sống sót sau đêm đại nhạc hội giờ ra sao?

Chiều 17/9, Công an Hà Nội đã thông tin về danh tính 7 nạn nhân tử vong sau khi tham gia Đại nhạc hội tại Công viên nước Hồ Tây đêm 16/9.

7 nạn nhân tử vong gồm: Hoàng Nhật Minh (sinh năm 1990, ở Long Biên, Hà Nội), Tống Xuân Bình (sinh năm 1989, ở Hồng Bàng, Hải Phòng). Hai nạn nhân này đều được chuyển xác từ Bệnh viện Tim Hà Nội (cơ sở 2) sang Bệnh viện E.

5 người còn lại gồm: Nguyễn Hoàng Dương (sinh năm 1991, ở Hà Nội) tử vong trước khi đến viện, Nguyễn Thị Tuyết (sinh năm 1996, quê Sơn La), Nguyễn Thu Hương (sinh năm 1996, ở Hà Nội), Hoàng Thanh Tùng (sinh năm 1992, ở Hà Nội) và Nguyễn Trường Chinh (ở Cao Bằng). Các nạn nhân tử vong ở các khung giờ khác nhau.

Xe cứu thương liên tục đưa thi thể nạn nhân ở đêm Đại nhạc hội về quê. Ảnh: Zing

5 nạn nhân đang cấp cứu là Nguyễn Cảnh Vũ (sinh năm 2000, ở Hà Nội), Bùi Văn Hiển (sinh năm 1995, ở Hải Phòng), Trần Thị Tâm (sinh năm 1999, sinh viên một trường đại học ở Hà Nội). 3 nạn nhân này đang điều trị cấp cứu tại Khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực - Bệnh viện E.

Bệnh viện E cho biết, 4 nạn nhân được chuyển vào viện trong tình trạng hôn mê, kích thích, tăng thân nhiệt, co giật, đồng tử giãn. Do tình trạng nguy kịch nên các nạn nhân đã tử vong tại Khoa Hồi sức tích cực. 3 trường hợp cấp cứu có biểu hiện nhẹ hơn, được thở oxy kính, truyền dịch, an thần, chống co giật, lợi tiểu.

Trong đó, bệnh nhân Nguyễn Cảnh Vũ nặng hơn, khó thở vừa, đã tỉnh táo, sốt, tiếp xúc được. Hai nạn nhân còn lại tình trạng đã tạm ổn định.

Tại Bệnh viện Bạch Mai, hiện có 2 bệnh nhân là Nguyễn Việt Linh (sinh năm 1991, ở Hà Nội) và Cáp Duy Anh (sinh năm 1994, ở Hà Nội).

Bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên – Phụ trách Trung tâm chống độc (BV Bạch Mai) cho biết hai bệnh nhân này nhập viện trong tình trạng hôn mê, suy thận và trụy tim mạch. Tới thời điểm hiện tại, bệnh nhân Linh đã ổn định, có thể nói chuyện bình thường.

Võ Thu