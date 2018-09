Công an Hà Nội chưa xác định loại ma tuý 12 nạn nhân dương tính sau tham gia đại nhạc hội

Tại buổi họp báo chiều 17/9, thông tin ban đầu về vụ 7 thanh niên tử vong sau khi tham gia Đại nhạc hội ở Công viên nước Hồ Tây đêm 16/9, Đại tá Nguyễn Văn Viện, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết: "Việc đảm bảo an ninh, chương trình là do Công viên nước Hồ Tây, vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra".

Đại tá Nguyễn Văn Viện - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội.

Trả lời câu hỏi của báo giới về việc đã xác định loại ma tuý mà các nạn nhân đã sử dụng hay chưa, Đại tá Viện cho biết, số lượng thanh niên tham gia đại nhạc hội đông, hiện chưa có kết luận của bộ phận kỹ thuật chuyên môn xem ma tuý tổng hợp này là gì, ai mua, ai đưa vào. Tất cả đều đang được điều tra, làm rõ.

Đồng thời, đại diện Công an TP Hà Nội cũng cho biết, chưa có cơ sở nói 7 nạn nhân tử vong này có cùng nhóm hay không vì các nạn nhân đến từ nhiều tỉnh khác nhau (Hà Nội, Cao Bằng,...).

"Đây là vụ việc đáng tiếc mới xảy ra. Chúng tôi đang chờ kết quả giám định loại ma tuý một số người mang là loại gì. Tất cả đều chờ kết luận điều tra. Trên cơ sở kết luận điều tra sẽ xem xét khởi tố hình sự, điều tra cá nhân, tổ chức liên quan" - Đại tá Viện nói.

Trách nhiệm của UBND quận Tây Hồ ở đâu trong sự vụ này?

Trả lời câu hỏi của phóng viên về trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc này, ông Đỗ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ nói địa phương đã tổ chức thanh tra theo quy định. Trước khi đêm nhạc diễn ra một ngày, hôm 15/9, quận đã kiểm tra hợp đồng thuê địa điểm biểu diễn, các giấy tờ liên quan. Khi đó, Công viên nước Hồ Tây cam kết đảm bảo ANTT theo quy định. Sau đó, UBND quận đã giao phòng văn hóa và công an quận kiểm tra, nắm tình hình.

Đại tá Nguyễn Văn Viện, Phó giám đốc Công an Hà Nội, cho hay việc đảm bảo ANTT thuộc lực lượng bảo vệ công viên nước. Công an Hà Nội chỉ nắm tình hình. Việc kiểm soát người mang ma túy vào do công viên nước Hồ Tây phụ trách, cơ quan công an đang điều tra để làm rõ người liên quan.

Về trách nhiệm kiểm soát khán giả tham dự Đại nhạc hội, ông Đỗ Anh Tuấn - Chủ tịch UBND quận Tây Hồ cho biết, địa điểm biểu diễn đêm nhạc hội có bán vé nên sẽ yêu cầu công viên nước báo cáo lại số người tham dự.

"Với vai trò địa phương, chúng tôi đã giám sát chặt chẽ. Chúng tôi chỉ phối hợp đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Về việc mang ma túy vào đêm nhạc hội để sử dụng, trách nhiệm người liên quan sẽ được cơ quan chức năng làm rõ" - ông Tuấn nói.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình vừa có yêu cầu UBND Hà Nội chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan trong việc tuân thủ quy định pháp luật hiện hành về tổ chức lễ hội âm nhạc tại Công viên nước Hồ Tây, quận Tây Hồ. Phó thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm vi phạm theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo kết quả lên Thủ tướng trước ngày 20/9.

Võ Thu - Thanh Sơn