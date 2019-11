Thông tin bất ngờ vụ thầy dạy võ kiểu “côn đồ” ở Vĩnh Phúc

Như trước đó Báo Gia đình và Xã hội đã thông tin, sáng 18/11, một đoạn clip ngắn ghi lại cảnh một thầy giáo dạy võ theo kiểu "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" với các học trò một cách không thương tiếc lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội gây phẫn nộ dư luận.

Tiếp nhận tin báo, cơ quan chức năng đã khẩn trương vào cuộc điều tra, xác minh sự việc. Thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, sau khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh và mời người đàn ông xuất hiện trong đoạn clip tới làm việc. Tại cơ quan công an, giải thích về hành vi trên, bước đầu người này cho biết do "áp lực thành tích" nên mới dạy dỗ các học trò một cách nghiêm khắc vậy.

Ở một diễn biến khác, Công an thành phố Vĩnh Yên cũng đã kịp thời đưa một số em học sinh xuất hiện trong clip đi giám định thương tích, nhưng rất may không có hậu quả gì nghiêm trọng.

Thông tin với PV, bà Nguyễn Thị Kim Chung, Trưởng Phòng GD&ĐT TP. Vĩnh Yên cho biết, ngay sau khi nắm bắt được thông tin, đơn vị đã chủ động vào cuộc xác minh, làm rõ.

Theo lời bà Chung, nơi xảy ra vụ việc là tại Trường THCS Liên Bảo (TP. Vĩnh Yên). Nhóm học sinh trong clip thuộc đội tuyển võ thuật của huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc tham dự Hội khỏe Phù Đổng của ngành GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ IX năm 2019. Đây là một sự việc rất đáng tiếc. Tuy chưa có hậu quả nghiêm trọng, nhưng gây phản cảm, bức xúc trong dư luận.

Danh tính người đàn ông dạy võ trong clip sau đó được xác định là anh Nguyễn Ngọc Th. (30 tuổi, trú tại TP. Vĩnh Yên).

Hình ảnh người dạy võ kiểu "côn đồ" ở Vĩnh Phúc lan truyền trên mạng xã hội. Ảnh: TL

Câu chuyện trên bỗng chốc trở thành một "nốt nhạc buồn" trước ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11). Nó trở thành chủ đề "nóng" tranh luận trên nhiều diễn đàn.

Liên quan tới vụ việc trên, chiều ngày 20/11, trao đổi với PV Báo Gia đình và Xã hội, ông Trần Dũng Long (Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc) cho biết: "Hiện Sở đã nắm được vụ việc nêu trên. Phía Phòng GD&ĐT huyện Yên Lạc cũng đã có báo cáo gửi tới Sở để tường trình vụ việc và xin rút kinh nghiệm sâu sắc".

Cũng theo lời ông Long, người đàn ông xuất hiện trong đoạn clip lan truyền trên mạng chỉ là một võ sư hoạt động tự do chứ không phải người trong ngành giáo dục tại địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Trước đó người này được Phòng GD&ĐT huyện Yên Lạc ký kết hợp đồng, thuê để huấn luyện cho một nhóm học sinh tham dự Hội khỏe Phù Đổng. Hành động trên tuy chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng, nhưng phản cảm, gây bức xúc dư luận. Sắp tới Sở sẽ có văn bản nhằm chấn chỉnh, để những câu chuyện tương tự không còn tiếp diễn nữa.

Dưới góc độ pháp lý, ông Nguyễn Gia Hải (Văn phòng luật sư Vạn Xuân Hà Nội) bày tỏ quan điểm rằng, hành vi của người đàn ông dạy võ xuất hiện trong clip có dấu hiệu của việc bạo lực học đường. Đây là hành vi cần phải lên án mạnh mẽ.

Theo nội dung clip, người dạy võ đã dùng những đòn tấn công bằng chân tác động lên lưng, gáy các học viên trong lớp, bất kể vì mục đích là gì thì cũng đều phi giáo dục. Quy chiếu vào quy định của pháp luật, hành vi của người đàn ông này đã đi ngược lại với mục tiêu giáo dục quy định tại điều 2 của luật giáo dục năm 2019, cụ thể:

Điều 2. Mục tiêu giáo dục

"Mục tiêu giáo dục nhằm phát triển toàn diện con người Việt Nam có đạo đức, tri thức, văn hóa, sức khỏe, thẩm mỹ và nghề nghiệp; có phẩm chất, năng lực và ý thức công dân; có lòng yêu nước, tinh thần dân tộc, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; phát huy tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân; nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế".

Với hành vi nêu trên, người đàn ông này có thể sẽ bị các cơ quan chức năng xử phạt hành chính.

Theo quy định tại Điều 21 Nghị định 138/2013/NĐ-CP về xử phạt trong lĩnh vực giáo dục thì người dạy võ này có thể bị xử phạt lên đến 10 triệu đồng và bị đình chỉ giảng dạy từ 1 đến 6 tháng:

"2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm, ngược đãi, xâm phạm thân thể người học.

3. Hình thức xử phạt bổ sung: Đình chỉ giảng dạy từ 1 tháng đến 6 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 2 Điều này."

Xuân Thắng