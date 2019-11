Trước đó, vào sáng 18/11, một đoạn clip ngắn ghi lại cảnh một thầy giáo dạy võ theo kiểu "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" với các học trò một cách không thương tiếc lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội gây phẫn nộ dư luận.

Nơi xảy ra sự việc được xác định là tại một lớp học thuộc địa bàn phường Liên Bảo (TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc).

Tiếp nhận tin báo, cơ quan chức năng đã khẩn trương vào cuộc điều tra, xác minh sự việc. Thông tin với PV, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, người thầy dạy võ xuất hiện trong clip đang lan truyền trên mạng là cán bộ của Trung tâm Thể dục Thể thao tỉnh Vĩnh Phúc. Tại cơ quan công an, giải thích về hành vi trên, người này cho biết do "áp lực thành tích" nên mới dạy dỗ các học trò một cách nghiêm khắc vậy.

Ở một diễn biến khác, Công an thành phố Vĩnh Yên cũng đã kịp thời đưa một số em học sinh xuất hiện trong clip đi giám định thương tích, nhưng rất may không có hậu quả gì nghiêm trọng.

Ngày 19/11, thông tin với PV, bà Nguyễn Thị Kim Chung, Trưởng Phòng GD&ĐT TP. Vĩnh Yên cho biết, ngay sau khi nắm bắt được thông tin, đơn vị đã chủ động vào cuộc xác minh, làm rõ.

Theo lời bà Chung, nơi xảy ra vụ việc là tại Trường THCS Liên Bảo (TP. Vĩnh Yên). Nhóm học sinh trong clip thuộc đội tuyển võ thuật của huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc tham dự Hội khỏe Phù Đổng của ngành GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ IX năm 2019 (diễn ra từ ngày 14-18/11/2019). Đây là một sự việc rất đáng tiếc. Tuy chưa có hậu quả nghiêm trọng, nhưng gây phản cảm, bức xúc trong dư luận.

Hình ảnh thầy dạy võ kiểu "côn đồ" ở Vĩnh Phúc. Ảnh:TL

Câu chuyện trên bỗng chốc trở thành một "nốt nhạc buồn" trước ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11). Nó trở thành chủ đề "nóng" tranh luận trên nhiều diễn đàn.

Nói về hành vi của người thầy giáo, một bạn đọc có Facebook Vũ Nhàn (trú quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bày tỏ quan điểm: "Dù là vì bất cứ lý do gì đi nữa, thì hành vi "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" đối với học trò của vị thầy giáo nói trên là không thể bao biện và chấp nhận được. Thiết nghĩ các cơ quan chức năng cần sớm đưa ra hình thức xử lý nghiêm khắc đối với người thầy giáo, để những câu chuyện tương tự không còn tái diễn thêm nữa".

Cùng chung quan điểm với chị Nhàn, anh Phạm Thiệu (trú tại quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội) chia sẻ: "Giáo dục, đặc biệt là giáo dục con người là một hành trình dài, đòi hỏi người làm nghề phải thực sự bền bĩ và có cái tâm. Xem qua những hành vi của người thầy giáo đối với học sinh trong clip, tôi thực sự bàng hoàng. Cá nhân tôi không thể nghĩ rằng, một người có chuyên môn, nghiệp vụ về công tác giáo dục lại có cách hành xử lạ lùng như vậy. Thật khó chấp nhận".

Trong khi đó, một thầy giáo (xin được giấu tên) nhận định về vụ việc: "Với tư cách là một người đang hoạt động trong ngành giáo dục, tôi không biện minh cho hành vi của người thầy giáo nêu trong clip nói trên. Rõ ràng cách ứng xử, dạy dỗ của thầy giáo đối với học sinh như vậy là không đúng phương pháp và kĩ năng. Thay bằng cách "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" người thầy hoàn toàn có thể sử dụng nhiều phương pháp khác.

Tuy nhiên, tôi tin lời giãi bày của người thầy giáo tại cơ quan công an. Sở dĩ thầy có hành vi dạy dỗ nghiêm khắc, thái quá như vậy là do "áp lực thành tích". Vấn đề "căn bệnh thành tích" trong giáo dục hiện nay thực sự là một câu chuyện nhức nhối khiến những tranh luận chưa bao giờ có hồi kết. Đây thực sự là một ví dụ rất điển hình để nói về hệ lụy của "bệnh thành tích" trong giáo dục có thể gây ra. Thành tích chi phối hành vi của con người. Chỉ vì thành tích, đôi khi con người ta có thể làm ra những việc mà bình thường họ không thể làm".

Đại Phong