Dùng lốp xe cũ ngăn tai nạn, xóa điểm đen “tử thần”

Nhằm ngăn chặn, giảm thiểu tai nạn giao thông ở khu vực đường rừng núi, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã đề ra các giải pháp, trong đó tập trung tuyên truyền, vận động lái xe chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, tuân thủ tốc độ quy định, giảm tốc độ ở các khúc cua, đoạn đường hạn chế tầm nhìn. Ngoài ra, phát huy vai trò các tổ tự quản an toàn giao thông, giải tỏa các chướng ngại, bảo đảm hành lang an toàn các tuyến đường ở mỗi địa phương.