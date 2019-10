Đề xuất đăng kiểm xe máy, Hà Nội có giảm được ô nhiễm không khí?

Trong năm 2017-2018, Hà Nội đã triển khai chương trình vận động tuyên truyền người dân không sử dụng bếp than tổ ong, đổi bếp than cũ lấy bếp sử dụng nguyên liệu thân thiện môi trường. Hiện, chương trình đang được thí điểm tại quận Hoàn Kiếm, lượng bếp than tổ ong trên địa bàn quận đã giảm gần 70%. Thành phố đang nghiên cứu lộ trình, áp dụng chế tài nếu người dân cố tình không chuyển đổi. Dự kiến đến cuối năm 2020 không còn tình trạng sử dụng bếp than tổ ong trên địa bàn thành phố.