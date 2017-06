Những ngày qua, dư luận đặc biệt quan tâm đến hàng loạt vụ việc khách hàng tố Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam (Bảo hiểm Prudential) cố tình chèn ép để hủy hợp đồng. Đỉnh điểm như trường hợp của chị Tạ Như Hoa (SN 1973, trú tại Đống Đa, Hà Nội) – người bị hủy hợp đồng do nhân viên Bảo hiểm Prudential… quên số điện thoại.

Sau thời gian dài ròng rã khiếu kiện mà không có kết quả, vừa qua chị Hoa đã lên mạng xã hội “kêu cứu” buộc công ty Bảo hiểm Prudential phải hoàn trả số tiền 202.557.200 đồng do hủy hợp đồng

Mới đây, phản ánh đến Báo Gia đình & Xã hội, chị Đặng Thị Bích (44 tuổi, khu 18, phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương) cho biết, chị cùng những người thân trong gia đình tham gia 7 hợp đồng bảo hiểm nhân thọ của Công ty Bảo hiểm Prudential.

Theo lời chị Bích, chính cách giải quyết thanh toán tiền bảo hiểm cho anh Đặng Đình Q. (sinh năm 1977, trú tại thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) đã khiến cho chị và người thân trong gia đình rơi vào bi kịch.

Chị Đặng Thị Bích kể, năm 2014, thông qua đại lý bảo hiểm là bà Nguyễn Thị Thanh, chị có ký kết một hợp đồng bảo hiểm Phú Tâm An cho anh Đặng Đinh Q. - em trai chị Bích.

Theo những điều khoản trong hợp đồng, mỗi năm, chị Bích sẽ phải đóng cho bảo hiểm Prudential số tiền là 5.568.000 đồng, kéo dài trong 15 năm. Theo hợp đồng, nếu người được bảo hiểm là anh Đặng Đình Q. trong khoảng thời gian này không may qua đời, gia đình chị Bích sẽ được nhận về số tiền là 150.000.000 đồng.

“Khi ký kết hợp đồng, em trai tôi cũng chỉ được hướng dẫn tích vào bảng kê khai sức khỏe chứ không phải khám sức khỏe tổng quát ở một cơ sở y tế nào. Đại lý bảo hiểm cũng chỉ giải thích sơ qua các điều khoản để ký kết hợp đồng nhanh nhất”, chị Bích khẳng định.

Ngày 7/6/2016, tai họa ập xuống gia đình chị Bích khi anh Đặng Đình Q. đột ngột qua đời sau một tai nạn. Sau đó, chị Bích đã làm giấy báo khai tử gửi đến công an huyện Nam Sách, UBND thị trấn Nam Sách, công an thị trấn Nam Sách và được các đơn vị này xác nhận nguyên nhân duy nhất khiến anh Đặng Đình Q. đột ngột qua đời là do: Bị ngã trong nhà tắm, đập đầu xuống bậc lên xuống do trơn trượt.

Lo hậu sự cho em trai xong xuôi, khoảng 2 tháng sau, gia đình chị Bích đã làm các thủ tục gửi lên Tổng đại lý Prudential Hải Dương 3 (đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương) để nhận về số tiền bảo hiểm 150.000.000 đồng như đã ghi rõ trong hợp đồng.

Ngày 25/10/2016, chị Bích nhận được 1 thư báo của phía bảo hiểm Prudential với nội dung cần bổ sung hồ sơ giải quyết quyền lợi bảo hiểm và đề nghị chị Bích ký tên vào thư ủy quyền để đại diện bảo hiểm có thể xác nhận lại tình trạng sức khỏe của anh Đặng Đình Q. tại một số cơ sở y tế mà anh Q. đã từng điều trị trước đó.

“Gia đình tôi vô cùng bất ngờ vì trước đó cũng không hề có bất cứ thông tin nào về việc em trai tôi điều trị bệnh ở các cơ sở y tế trên”, chị Bích thắc mắc.

Gần 3 tháng sau, cụ thể ngày 20/1/2017, công ty Prudential có gửi lại cho chị Bích một văn bản với nội dung: Quyết định giải quyết quyền lợi tử vong hợp đồng bảo hiểm của hợp đồng bảo hiểm số 73267219. Trong đó có ghi rõ nội dung: Người được bảo hiểm Đặng Đình Q. đã được chẩn đoán nhiễm HIV từ ngày 24/7/2012.

Căn cứ theo điều 19 luật Kinh doanh Bảo hiểm và điều 11.2 của điều khoản hợp đồng bảo hiểm nhân thọ Phú An Lộc, công ty không giải quyết bất cứ quyền lợi bảo hiểm tử vong đối với người được bảo hiểm Đặng Đình Q.

“Gia đình chúng tôi bàng hoàng khi nhận được thông báo này. Trước đó, em trai tôi vẫn khỏe mạnh và không có bất cứ dấu hiệu nào của căn bệnh HIV. Ngay cả trước khi ký kết hợp đồng, em trai tôi cũng đã tích vào phần kê khai sức khỏe và được phía bảo hiểm chẩn đoán khỏe mạnh bình thường nên mới được ký kết hợp đồng”, chị Bích nói.

Ngay ngày hôm sau, chị Đặng Thị Bích đã đến các cơ sở y tế mà phía Bảo hiểm Prudential tìm hiểu thông tin về tình trạng sức khỏe của em trai chị như: Bệnh viện đa khoa huyện Kim Thành, Trung tâm phòng chống bệnh xã hội tỉnh Hải Dương và 1 số cơ sở y tế khác.

“Tất cả đại diện của các cơ sở y tế này đều khẳng định không có bất kỳ 1 đoàn bảo hiểm nào đến tìm hiểu về trường hợp của anh Đặng Đình Q. Họ cũng khẳng định nếu có cũng sẽ không bao giờ có chuyện cung cấp thông tin về bệnh nhân HIV, bởi điều đó là vi phạm pháp luật.

Công ty Bảo hiểm Prudential còn nhẫn tâm đến mức điều cử người về tìm hiểu thông tin những người hàng xóm, láng giềng gia đình tôi. Một hàng xóm nói lại với tôi: Thằng Q. bị nhiễm HIV từ bao giờ, hàng xóm không biết mà bảo hiểm lại biết mà điều tra?”, chị Bích bức xúc.

Thấy có những dấu hiệu bất thường, chị Bích đã gửi liên tiếp 2 đơn thư vào tháng 1 và tháng 2/2017 đề nghị yêu cầu công ty bảo hiểm Prudential làm rõ những thông tin liên quan đến việc em trai chị là anh Đặng Đình Q. bị công ty kết luận nhiễm HIV.

Trong cả 2 lá thư chị Bích đều trình bày rõ: "Chúng tôi tha thiết mong được phía công ty cho biết kết luận việc em trai tôi mắc HIV trước khi ký kết hợp đồng là từ những cơ sở, chứng cứ nào. Kết luận này được cơ sở y tế nào đưa ra? Nếu công ty cung cấp được những chứng cứ này, gia đình chúng tôi cũng sẽ chấp thuận theo yêu cầu của công ty và thoải mái về mặt tư tưởng. Bằng không, gia đình chúng tôi không phục".

2 lá thư được gửi đi nhưng những thư báo trả lời của Công ty Bảo hiểm Prudential vẫn ghi nội dung không thay đổi: Anh Q. đã bị nhiễm HIV trước khi ký vào hợp đồng bảo hiểm và gia đình chị Bích không nhận được bất cứ quyền lợi bảo hiểm tử vong nào đối với hợp đồng bảo hiểm của anh Đặng Đình Q.

“Gia đình tôi như ngồi trên đống lửa. Thiệt thòi không phải từ số tiền 150.000.000 không được nhận mà chính từ những sự dị nghị, sự cay độc trong những lời đồn thổi của xóm giềng, họ hàng. 3 tháng đó chưa bao giờ được ngủ một giấc thật yên. Cứ chợp mắt là hình ảnh em trai và tờ thông báo HIV oan nghiệt ấy hiện về”, người phụ nữ bật khóc.

Tất cả những bức xúc dồn nén kéo dài khiến ngày 18/5/2017, chị Bích cùng một người em trong gia đình quyết tâm lên tận trụ sở của công ty bảo hiểm Prudential tại tầng 29, tòa nhà Keangnam, đường Phạm Hùng, Cầu Giấy, Hà Nội.

Sau khi trình bày về trường hợp của em trai mình, chị Bích nhận được câu trả lời từ phía ông Vũ Hùng - Trưởng bộ phận Chăm sóc khách hàng phía bắc: Chúng tôi không thể cung cấp thông tin cho gia đình là cơ sở y tế nào đã đưa ra kết luận đó.

Chị Bích cũng chia sẻ: “Chính một nữ tư vấn viên của công ty Prudential chứng kiến cũng đã góp lời bảo ông Vũ Hùng rằng cung cấp thông tin để gia đình tôi thoải mái và chấp nhận về mặt tư tưởng nhưng sau nhiều giờ đồng hồ chúng tôi không nhận được bất kỳ câu trả lời thỏa đáng nào từ phía công ty. 2 chị em đành cay đắng tôi đã ra về trong sự bức xúc, ngờ vực và đau khổ...”.

Chiều 12/6, trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, bà Nguyễn Thị Kim Linh, Giám đốc Truyền thông & Đối ngoại của công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam cho biết, liên quan đến phản ánh của những khách hàng mà Báo đã đăng tải, phía công ty đang kiểm tra và sẽ có trả lời sớm nhất. Về trường hợp của gia đình chị Đặng Thị Bích ở Hải Dương, bà Linh đề nghị báo gửi thông tin bằng đường công văn sau đó phía công ty Prudential sẽ có phúc đáp.

