Khi đi ăn uống ở quán bia, nhà hàng, bạn hãy bảo vệ mình bằng cách tự khử khuẩn nhanh gọn

BS Nguyễn Xuân Mai - nguyên Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Y tế công cộng TPHCM cho rằng, để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm là điều khó. Muốn giữ an toàn thực phẩm là cả một chuỗi hệ thống từ người cung cấp khi tới người tiêu dùng. Mỗi người ý thức một chút là an toàn, chỉ cần một mắt xích nào đó không giữ được thì sẽ bẻ gẫy hệ thống.

Trong thời điểm dịch bệnh COVID- 19 diễn biến phức tạp, chưa có vaccine để phòng điều quan trọng nhất vẫn là ý thức không tụ tập nơi đông người của mỗi người dân theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Việc tụ tập ở những nơi nhà hàng, khách sạn… có rất nhiều người lạ nguy cơ lây nhiễm khó lường.

Ảnh minh họa

Hơn nữa, để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, khử khuẩn phòng tránh COVID- 19 ở những quán bia, nhà hàng quan trọng nhất vẫn xuất phát từ cơ sở đó. Cơ sở phải thực hiện theo hướng dẫn đảm bảo an toàn thực phẩm trong phòng chống dịch COVID – 19 của Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố.

Theo khuyến cáo của Cục An toàn thực phẩm, trong thời gian dịch COVID- 19 cần lưu ý: Khu vực chế biến thức ăn phải có nơi rửa tay, đủ nước sạch và xà phòng để rửa tay và có thể trang bị thêm dung dịch khử khuẩn bàn tay cho người sơ chế, chế biến thực phẩm; Khu vực ăn uống phải có nơi rửa tay, có đủ nước sạch và xà phòng để rửa tay sạch và có thể trang bị thêm dung dịch khử khuẩn bàn tay; đảm bảo sạch sẽ, thoáng mát, đủ bàn ghế và bố trí khoảng cách giữa những người ăn uống; có đủ dụng cụ ăn uống bảo đảm riêng biệt cho từng người ăn uống và được vệ sinh sạch sẽ, khử khuẩn trước và sau khi sử dụng. Có đủ thùng đựng rác thải, có nắp đậy và có lót túi.

Với mỗi cá nhân khi đi ăn uống ở quán bia, nhà hàng, theo BS Nguyễn Xuân Mai mọi người có thể áp dụng điều dưới đây vừa để đảm vệ sinh ăn uống vừa để tự khử khuẩn nhanh gọn:

* Chọn nơi ăn uống sạch sẽ

Quan trọng chọn những nhà hàng có kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm và hơn cả là họ có hành vi tốt trong việc đảm bảo an toàn VSATTP. Có những quán có dán giấy an toàn vệ sinh thực phẩm nhưng lại không được sạch từ chỗ ngồi, đồ dùng cáu bẩn... Nhiều quán, thậm chí nhà hàng trông sang trọng nhưng vẫn sử dụng giấy lau (đa phần là giấy vệ sinh tái chế) không đảm bảo vệ sinh, an toàn cho sức khỏe. Những cơ sở ngay ở cảm quan đã không được sạch sẽ thì không nên ngồi.

* Nhúng bát đũa qua nước sôi trước khi dùng

Trước khi thức ăn được đưa lên, có thể nhờ nhân viên của quán mang một bát nước sôi lớn và nhúng qua chén, bát, đũa một lượt... để tiệt trùng. Có thể bảo họ cho chút muối pha cùng. Chén bát sau khi nhúng nước sôi sẽ nhanh chóng bay hơi, khô ráo và sạch sẽ, không cần phải lau lại. Nước nóng từ 60 độ trở lên có tác dụng tốt trong việc diệt trừ vi khuẩn, virus, đồng thời giúp nhanh khô hơn với việc dùng giấy lau lại bát đũa.

Điều này cũng đòi hỏi sự phối hợp của các quán trong việc phục vụ khách. Bát đũa khi rửa xong, các quán cũng cần phải trần qua nước sôi để diệt khuẩn để đảm bảo an toàn cho thực khách.

* Lau chùi bề mặt bàn

Virus có thể lây qua tiếp xúc bề mặt của các vật dụng như mặt bàn. Trước khi ngồi xuống bàn ăn nên lau chùi bề mặt bàn ăn bằng dung dịch sát khuẩn. Hoặc có thể bảo quán dùng khăn bằng nước nóng lau, tránh dùng một khăn lau hết bàn này sang bàn khác càng làm lây vi khuẩn.



* Vệ sinh tay trước khi ăn

Bàn tay chứa rất nhiều vi khuẩn. Bởi vậy, mọi người cần phải rửa tay sạch bằng xà phòng, sử dụng dung dịch khử khuẩn bàn tay trước và sau khi ăn uống. Hạn chế di chuyển, không nói to, cười đùa trong khi ăn uống. Nếu không có sẵn xà phòng và nước sạch có thể thay thế bằng chế phẩm diệt khuẩn tay, dung dịch sát khuẩn, cồn y tế chứa tối thiểu 60% cồn.

* Nhớ dùng riêng đồ

Sau khi nhúng nước sôi bát đũa, để tạo ra môi trường trong sạch, hạn chế sự xâm nhập của virus, mỗi người nên có một cốc uống riêng, không dùng chung bát đũa…

Phương Thuận