Vụ CSGT bị "quái xế" đất cảng tông trọng thương: Có nhất thiết phải liều mình lao ra đường chặn xe?

Như tin đã đưa, ngày 9/7, trong lúc làm nhiệm vụ trên tỉnh lộ 354, đoạn qua địa bàn thôn Tân Nam (xã Mỹ Đức, huyện An Lão, Hải Phòng), thượng úy Nguyễn Trọng Quý thuộc Đội Cảnh sát giao thông - trật tự thuộc Công an huyện An Lão đã bị Đỗ Văn Thắng (16 tuổi, ở xã Thái Sơn, huyện An Lão, Hải Phòng) điều khiển xe máy tông thẳng vào người khiến anh Quý bị hất văng xuống đường, đa chấn thương, bất tỉnh.

Vụ việc đã gây bất bình trong dư luận, nhiều người cho rằng cần phải có hình thức xử lý nghiêm đối với nam thanh niên. Nhưng bên cạnh đó, cũng có nhiều ý kiến cũng cho rằng nên xem xét lại các trường hợp cảnh sát giao thông lao ra đường ngăn chặn phương tiện vi phạm, bởi hành động này có thể gây nguy hiểm cho CSGT và người tham gia giao thông.

Theo luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), hiện pháp luật không quy định cụ thể trường hợp nào thì CSGT được quyền chặn đầu xe người vi phạm, và trường hợp nào không được chặn đầu xe người vi phạm.

Tuy nhiên, pháp luật quy định, các động tác, nghiệp vụ của CSGT trước tiên phải đảm bảo an toàn cho bản thân người thi hành công vụ và người tham gia giao thông, không làm cản trở đến hoạt động giao thông.

CSGT khi đã dừng phương tiện phải thực hiện việc kiểm soát, nếu phát hiện vi phạm phải xử lý vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Trong vụ việc này, cơ quan chức năng sẽ làm rõ xem hành vi chặn đầu xe vi phạm có cần thiết hay không, có đảm bảo an toàn hay không để làm cơ sở xác định trách nhiệm của mỗi bên khi để xảy ra tai nạn giữa người vi phạm với người thi hành công vụ. Cơ quan chức năng sẽ xem xét các yếu tố như: tốc độ, các biện pháp cảnh báo an toàn... để xử lý vụ việc.

Cơ quan chức năng có thể xem xét xử lý hình sự về tội giết người đối với lái xe hất văng CSGT kể cả trong trường hợp CSGT này không thiệt mạng. Bởi, trường hợp này nam thanh niên lái xe chạy với tốc độ rất cao trên đoạn đường vắng, với khoảng cách đó hoàn toàn có thể quan sát được cảnh sát giao thông đang hiệu lệnh yêu cầu dừng xe.

"Hành vi tông xe trực diện khiến CSGT tung người lên không trung rồi rơi xuống bất tỉnh khiến dư luận hết sức bức xúc, phẫn nộ. Đây là một hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, hoàn toàn có thể tước đoạt tính mạng của người thi hành công vụ", luật sư Cường nhấn mạnh.

Là một người chuyên xử lý vi phạm giao thông, thượng tá Nguyễn Văn Quỹ - nguyên Tổ trưởng Xử lý vi phạm - Đội CSGT số 1 Công an Hà Nội cho biết, theo Thông tư 01/2016 của Bộ Công an quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ của cảnh sát giao thông thì lực lượng cảnh sát giao thông không được lao ra đường chặn xe vi phạm.

"Quá trình lực lượng cảnh sát giao thông tuần tra kiểm soát hoặc cắm chốt để xử lý vi phạm giao thông mà phát hiện phương tiện vi phạm thì phải đứng ở khoảng cách an toàn ra tín hiệu dừng xe phương tiện vi phạm, thông báo lỗi, kiểm tra giấy tờ theo quy định. Đối với buổi đêm, lực lượng phải mặc áo phản quang ra tín hiệu dừng phương tiện bằng còi, hoặc bằng loa.

Trường hợp người vi phạm phạm lỗi, lực lượng chức năng sẽ căn cứ Nghị định số 46/2016 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt để ra quyết định xử phạt hành chính", ông Quỹ nói.

Cũng theo ông Quỹ, luật quy định khi lực lượng cảnh sát giao thông ra tín hiệu kiểm tra phải đảm bảo tuyệt đối cho người tham gia giao thông và cho chính lực lượng kiểm tra phương tiện đó. Với trường hợp phương tiện đang chạy với tốc độ cao, không chấp hành hiệu lệnh, lực lượng cảnh sát giao thông không được lao ra chặn, hay truy đuổi.

Thay vào đó, lực lượng chức năng sẽ ghi lại biển số xe vi phạm, thông báo qua bộ đàm cho chốt CSGT gần nhất để cùng phối hợp giữ phương tiện vi phạm. Hoặc cảnh sát giao thông sẽ dùng xe chuyên dụng, bật còi hú bám theo xe vi phạm và dùng loa yêu cầu người vi phạm dừng lại để kiểm tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối với trường hợp, lực lượng cảnh sát giao thông đang thực hiện việc bắn tốc độ phương tiện vi phạm nhưng sau đó lái xe không chấp hành bỏ chạy thì cảnh sát giao thông sẽ xem lại biển số xe vi phạm ở máy bắn tốc độ và phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện việc xử phạt nguội sau đó.

"Lực lượng chức năng chỉ sử dụng biện pháp ngăn chặn đối với các trường hợp là tội phạm nguy hiểm, tội phạm đang chạy trốn hoặc vận chuyển hàng hóa cấm, ma túy. Các trường hợp này là lực lượng chức năng đã biết trước và lên kế hoạch sẵn. Biện pháp ngăn chặn ở đây có thể là lập hàng rào chắn, dùng barie, hoặc dùng loa yêu cầu phương tiện dừng xe", ông Quỹ nói.

