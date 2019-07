Bố thiếu niên lái xe máy tông CSGT ở Hải Phòng: 'Xem video tôi cứ nghĩ con trai đã chết rồi'

Vụ việc thiếu niên 16 tuổi chạy xe máy quá tốc độ đâm trúng chiến sĩ CSGT làm nhiệm vụ đang thu hút sự chú ý của dư luận. Chiến sĩ gặp nạn là Thượng úy Nguyễn Trọng Quý, cán bộ thuộc đội Cảnh sát giao thông - Trật tự cơ động, Công an huyện An Lão, Hải Phòng.

Người gây tai nạn là Đỗ Văn Thắng (16 tuổi, trú xã Thái Sơn, huyện An Lão), hiện công an huyện An Lão đang tạm giữ Thắng để điều tra, xử lý theo quy định.

Đỗ Văn Thắng không chấp hành hiệu lệnh mà điều khiển xe hất tung chiến sĩ CSGT - Ảnh: Facebook

Ngày 10/7 chúng tôi tìm về nhà riêng của Thắng tại xã Thái Sơn, thời điểm này bố mẹ Thắng đang ở nhà. Từ khi biết con trai gây ra vụ việc, bố mẹ Thắng đều rất lo lắng, bất an. Cả hai ngồi giữa nhà mở lại clip vụ tai nạn để xem lại.

Chia sẻ với chúng tôi anh Vinh (SN 1977, bố Thắng) cho biết, con trai anh học hết lớp 8 thì nghỉ học, hiện đang đi làm phụ sơn gần nhà.

Vào sáng qua được nghỉ làm, Thắng mượn chiếc xe máy của người anh họ đi chơi từ sáng. Thời điểm đó còn sớm, nghĩ không có công an nên Thắng không đội mũ bảo hiểm.

Đến trưa trên đường về Thắng bị CSGT thổi còi, yêu cầu xuống xe nhưng Thắng không dừng lại mà tăng ga bỏ chạy.

Ông Vinh - bố của Thắng.

"Lúc đó con tôi bỏ chạy, có một đồng chí CSGT chạy xe máy đuổi theo sau. Khi đến vị trí xảy ra vụ tai nạn, có 3 đồng chí CSGT chạy ra giữa đường thổi còi. Do lúc đó con tôi chạy xe với tốc độ rất nhanh nên không thể dừng lại được, nếu đánh lái sang trái thì sẽ bị chiếc xe tải tông chết.

Lúc đó con trai tôi bẻ lái sang phải để tránh CSGT nhưng đồng chí CSGT kia thấy con tôi chạy nhanh quá cũng tránh sang một bên, đúng chỗ con tôi đánh lái nên tai nạn xảy.

Lúc va chạm xong, cả hai đều bất tỉnh, đồng chí CSGT được người dân đưa đi cấp cứu, con trai tôi ngồi tại hiện trường, công an hỏi thông tin rồi mới cho đi viện.

Lúc tôi nhận được điện thoại chạy ra hiện trường thì con tôi đã được đưa đi viện. Người dân cho tôi xem đoạn clip kia, tôi xem mà cứ nghĩ con tôi đã chết rồi. Hôm qua với tốc độ đó con tôi gặp phải vật cản gì cũng sẽ chết, không thể sống nổi", anh Vinh chia sẻ.

Theo lời người bố, hiện tại con trai anh chỉ bị xây xát, còn kết quả chẩn đoán cụ thể vẫn phải chờ thêm một vài ngày nữa.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, phía gia đình anh Vinh đã đến bệnh viện gửi lời hỏi thăm, xin lỗi gia đình vị chiến sĩ bị tông trúng. Theo anh Vinh, phía gia đình chiến sĩ cũng thông cảm cho gia đình anh, cả hai bên đều cho rằng chuyện không ai mong muốn. Phía gia đình anh Vinh bước đầu đã hỗ trợ một chút kinh phí chữa trị cho gia đình Thượng úy Quý.

Căn nhà của gia đình Thắng.

Nói về người con trai mình, anh Vinh chia sẻ con anh là người bình thường, tính tình không phá phách. Về việc cộng đồng mạng cho rằng lúc xảy ra tai nạn con anh bị ngáo, anh cho biết cái này phải chờ kết quả điều tra của công an. Bởi giờ anh cũng không nắm rõ, và nếu không phải nói ra chắc cũng không ai tin.

"Giờ vụ việc đã xảy ra, con gây nên tội chúng tôi phải chịu trách nhiệm, cũng một phần cháu con nhỏ tuổi. Cả hai gia đình đều thông cảm cho nhau, chuyện không ai mong muốn cả. Giờ điều quan trọng là chúng tôi và người nhà lo chữa trị và mong đồng chí Quý nhanh hồi phục, còn lại mọi chuyện để pháp luật lo", anh Vinh chia sẻ.

Trước đó, vào 11h10' ngày 9/7, trên tỉnh lộ 354 qua địa bàn thôn Tân Nam, xã Mỹ Đức, huyện An Lão có một tổ CSGT Công an huyện An Lão làm nhiệm vụ. Lúc này, Đỗ Văn Thắng (16 tuổi, trú xã Thái Sơn, huyện An Lão) chạy xe máy Airblade theo hướng Tiên Lãng - Kiến An với tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm. Tới khu vực đường cong nơi một tổ CSGT đứng chốt, Đỗ Văn Thắng đã không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của tổ công tác mà cố lái xe. Lúc này Thượng úy Quý đứng gần giữa đường thấy vậy đã chạy vào trong tránh, nhưng lại tới ngay trước đầu xe máy đang phi với tốc độ cao nên đã bị đâm trúng người. Cú tông mạnh khiến chiến sĩ CSGT văng cả người lên cao, sau đó rơi xuống đất trọng thương.

Theo Ngọc Thắng (Trí Thức Trẻ)