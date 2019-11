Vì sao chỉ khởi tố 1 bị can tội "đưa hối lộ" vụ gian lận điểm thi tại Sơn La?

Ngày 18/11, Cơ quan An ninh điêu tra – Công an tỉnh Sơn La hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án " Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Đưa và nhận hối lộ" xảy ra tại kỳ THPT quốc gia năm 2018 trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Theo đó, Cơ quan An ninh điều tra đã đề nghị VKS cùng cấp tiếp tục truy tố 7 bị can về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ"; một bị can về tội " Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và "Nhận hối lộ"; một bị can về tội "Đưa hối lộ".

Trong giai đoạn điều tra đầu tiên, nhiều bị can khai nhận đã thoả thuận và nhận tiền từ người nhà, người quen của các thí sinh để giúp đỡ nâng điểm thi với số tiền trăm triệu đồng. Tuy nhiên, tại kết luận điều tra bổ sung, Cơ quan An ninh điều tra chỉ làm rõ và đề đề nghị truy tố 2 bị can liên quan đến tội danh trên.

Lò Văn Huynh bị đề nghị truy tố thêm tội danh "Nhận hối lộ" (ảnh CTV)

Cụ thể, Cơ quan An ninh điều tra đã đề nghi truy tố Lò Văn Huynh (nguyên cán bộ sở GD&ĐT tỉnh Sơn La) về tội "Nhận hối lộ" và Lò Thị Trường (mẹ thí sinh) tội : "Đưa hối lộ". Trước đó, Huynh đã thừa nhận sau khi nhận lời và hoàn thành nâng điểm cho con của Lò Thị Trường, bị can đã nhận của bà Trường 300 triệu đồng. Lời khai này được bà Trường xác nhận tại phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án. Ngay sau khi hồ sơ vụ án được tuyên trả để điều tra bổ sung, Công an tỉnh Sơn La đã tiến hành khởi tố bổ sung tội danh với Huynh và khởi tố bị can Lò Thị Trường.

Về số tiền 2 tỉ 100 triệu đồng (1 tỉ đồng đã nhận và 1 tỉ 100 triệu đồng thoả thuận) Huynh khai nhận của Nguyễn Minh Khoa (nguyên cán bộ Công an tỉnh Sơn La). Cơ quan điều tra đã tiến hành phúc cung với Huynh. Huynh thừa nhận đã giúp sửa bài thi, nâng điểm cho 03 thí sinh do Khoa nhờ. Tuy nhiên Huynh thay đổi lời khai về việc thoả thuận, nhận tiền của Khoa. Cụ thể là không thoả thuận, hứa hẹn với Khoa về giá tiền và không nhận tiền của Khoa.

Lò Thị Trường là bị can duy nhất bị đề nghị truy tố tội "Đưa hối lộ" (ảnh tư liệu)

Về số tiền 1 tỉ đồng Huynh khai trước đó đã nhận từ Khoa và trong giai đoạn điều tra, người thân bị can này tự nguyện giao nộp cho cơ quan chức năng, Huynh cho thay đổi lời khai và cho rằng đó là tiền bán đất và tiền tiết kiệm của gia đình. Cơ quan điều tra cũng tiến hành phúc cung với Nguyễn Minh Khoa, bị can này phủ nhận việc thoả thuận, đưa tiền cho Huynh. Vì thế, Cơ quan điều tra thấy chưa đủ yếu tố để xử lý Huynh và Khoa về tội "đưa, nhận hối lộ" với số tiền nói trên.

Tại kết luận điều tra bổ sung, Cơ quan An ninh điều tra – Công an tỉnh Sơn La đã làm rõ thêm một số nguồn tiền mà các bị cáo khai đã nhận từ người nhà, người thân thí sinh để thực hiện việc nâng điểm thi.

Cơ quan điều tra đã phúc cung bị can: Nguyễn Thị Hồng Nga, bị can này khai tối 13/7/2018 tại nhà bố mẹ đẻ có nhận của Trần Văn Điền 1.040.000.000 đồng. Tuy nhiên Nga thay đổi lời khai về tình tiết. Cụ thể là không hứa hẹn, thoả thuận với Điền về giá tiền khi nhận lời "giúp" 04 thí sinh. Sau khi có kết quả, Điền đã đến nhà đưa cho Nga 1 túi nilon đựng tiền…. Khi Điền về, Nga mở ra và thấy số tiền như trên. Phúc cung với Trần Văn Điền, người này vẫn giữ nguyên lời khai trước đây và tại phiên toà là việc chuyển thông tin 04 thí sinh cho Nga để nhờ "xem điểm", không hứa hẹn, không thoả thuận với Nga về lợi ích, không đưa tìn cho Nga. Vì thế, Cơ quan điều tra cho rằng chưa đủ căn cứ quy kết hành vi "đưa, nhận hối lộ" với số tiền nói trên.

Cũng giống như các trường hợp trên, một số bị can và người có nghĩa vụ liên quan đến vụ án, khi được phúc cung, làm rõ về nguồn tiền đều không thừa nhận việc thoả thuận, không đưa tiền nên Cơ quan điều tra không có căn cứ để xử lý.

Tuy cho rằng không đủ căn cứ xử lý tội "đưa, nhận hối lộ" nhưng Cơ quan điều tra vẫn khẳng định số tiền 1 tỉ đồng và 440 triệu đồng mà các bị can Nga và Cầm Thị Bun Sọn giao nộp là tiền vụ lợi nên cần tịch thu. Riêng số tiền 1 tỉ đồng bị can Huynh giao nộp không được để cập xử lý trong kết luận điều tra bổ sung lần này.

Thanh Sơn

