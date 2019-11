Nguyên Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Sơn La bị đề nghị truy tố sau khi phản cung

Ngày 18/11, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, đưa hối lộ, nhận hối lộ" xảy ra trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại tỉnh Sơn La.



Theo đó, Cơ quan An ninh điều tra đã đề nghị tiếp tục truy tố với các bị can: Trần Xuân Yến (cựu Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Sơn La), Lò Văn Huynh, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Thị Hồng Nga (trưởng phòng, phó phòng và chuyên viên Phòng Khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục), Đặng Hữu Thủy (Phó Hiệu trưởng Trường THPT Tô Hiệu), Cầm Thị Bun Sọn (Phó phòng chính trị tư tưởng), Đỗ Khắc Hưng (nguyên trung tá) và Đinh Hải Sơn (cựu thiếu tá, cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Sơn La).

So với bản kết luận điều tra lần 1 thì lần này, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La đã đề nghị truy tố thêm 1 bị can nữa là bà Lò Thị Trường - phụ huynh của một thí sinh được nâng điểm.

Kết luận điều tra bổ sung nêu rõ: Cơ quan điều tra xác định bị can Trần Xuân Yến trong giai đoạn điều tra ban đầu khai nhận rõ việc giúp nâng điểm cho 13 thí sinh là do động cơ cá nhân, tình cảm đồng nghiệp, bạn bè…, mục đích là để "các thí sinh đủ điểm xét tuyển vào các trường đại học theo nguyện vọng".

Tuy nhiên, khi kết thúc điều tra và tại phiên toà sơ thẩm, ông Yến đã thay đổi lời khai và phủ nhận lời khai trước đó. Trước toà, ông Yến cho rằng việc nhận, chuyển thông tin cá nhân của 13 thí sinh là để nhờ "xem điểm".

Việc làm này của ông Yến được đánh giá là gây khó khăn cho cơ quan điều tra, cho công tác truy tố và xét xử. Theo đó, tại bản kết luận điều tra bổ sung này, Cơ quan An ninh điều tra khẳng định: Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra đã có đủ cơ sở kết luận bị can Yến vì động cơ cá nhân đã nhận thông tin của 13 thí sinh, chuyển cho Nguyễn Thị Hồng Nga sửa bài thi và nâng điểm cho các thí sinh này.

Ông Trần Xuân Yến tại phiên toà sơ thẩm (ảnh CTV)

Cụ thể, ông Yến đã lợi dụng chức vụ được giao, nhận thông tin cá nhân của 13 thí sinh chuyển cho Nguyễn Thị Hồng Nga sửa bài thi nâng điểm. Quá trình chỉ đạo xử lý bài thi trắc nghiệm, ông Yến đã làm trái công vụ, vi phạm quy chế thi, đồng thuận cho phép thành viên tổ xử lý trắc nghiệm là Nguyễn Thị Hồng Nga, Đặng Hữu Thủy, Cầm Thị Bun Sọn tìm rút bài thi, sửa nâng điểm cho nhiều thí sinh.

Khi biết thông tin Bộ GD&ĐT đến kiểm tra, lo sợ việc sửa bài thi cho nhiều thí sinh bị phát hiện, bị can Yến đã chỉ đạo bị can Nga sao lưu dữ liệu bài thi trắc nghiệm ra đĩa CD và tìm phần mềm trên mạng để xóa kết quả quét bài thi gốc trên máy tính, đồng thời trực tiếp tiêu hủy các đĩa CD nhằm che giấu hành vi sai phạm.

Thanh Sơn

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật