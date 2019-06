Tiết lộ lời khai của 2 Phó Chủ tịch UBND TP Sơn La vụ gian lận điểm thi

Vụ gian lận điểm thi ở Sơn La trở nên phức tạp khi có đến 8 bị can khai được nhờ "nâng điểm thi", song những người liên quan thì nói chỉ "nhờ xem điểm thi" hoặc phủ nhận dính líu. Thậm chí có trường hợp cả số tiền tỉ chi ra để nâng điểm thì đến giờ cũng không ai nhận là của mình.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Công an tỉnh Sơn La đã triệu tập, xác minh với 18 đối tượng trung gian và làm việc với 42 trường hợp là cha mẹ, người thân của 44 thí sinh trong danh sách được nâng điểm. Đáng lưu ý, trong danh sách các phụ huynh có con được các đối tượng của vụ án khai nhận nâng điểm thi hoặc bị hạ điểm sau khi chấm thẩm định có 2 Phó Chủ tịch UBND TP Sơn La.

Công an đọc lệnh bắt tạm giam các đối tượng liên quan vụ gian lận điểm thi ở Sơn La. Ảnh: CQĐT

Trường hợp đầu tiên là ông Lê Trọng Bình, SN 1972 là Phó Chủ tịch UBND thành phố Sơn La.

Theo kết luận điều tra, ông Bình khai, kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 tỉnh Sơn La, ông Bình có con trai Lê TT tham gia dự thi, nguyện vọng thi xét tuyển vào trường Học viện An ninh nhân dân. Ngày 26/6/2018, ông Bình có đến gặp Nguyễn Minh Khoa, Nguyễn Ngọc Hà trao đổi và cung cấp thông tin cá nhân của thí sinh Lê TT., nhờ giúp xem trước điểm thi.

Về động cơ, mục đích, ông Bình khai cung cấp thông tin Lê TT. chỉ để nhờ ông Nguyễn Minh Khoa, Nguyễn Ngọc Hà giúp xem điểm thi, ngoài ra không có mục đích gì khác. Không trao đổi, thỏa thuận về lợi ích vật chất trong vấn đề này!?.

Trường hợp thứ 2 được Cơ quan An ninh điều tra tỉnh Sơn La lấy lời khai là ông Đào Văn Quang, SN 1973, là Phó Chủ tịch UBND thành phố Sơn La. Theo kết luận điều tra, kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 tỉnh Sơn La, ông Quang có con gái là Đào TNK., SBD 14001480 tham dự kỳ thi, nguyện vọng, thị xét tuyển vào trường Học viện Kỹ thuật quân sự - Bộ Quốc phòng.

Trong quá trình dự thi và chấm thi, ông Quang khai không được cung cấp thông tin con gái là thí sinh Đào TNK cho bất kỳ ai để giúp tác động nâng điểm thi hay xem điểm thi!?.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La.

Lời khai của 2 vị Phó Chủ tịch UBND TP Sơn La mẫu thuẫn với lời khai của các bị can và tài liệu thu được trong vụ án. Cơ quan an ninh điều tra đã đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo chấm thẩm định các bài thi trắc nghiệm kết quả có thí sinh Lê TT, con của Phó Chủ tịch Lê Trọng Bình bị hạ 7,8 điểm ở 2 môn toán và tiếng Anh; thí sinh Đào TNK - con gái của Phó Chủ tịch Đào Văn Quang bị hạ 4,45 điểm ở 3 môn Toán, Vật lý, Hóa học.

Kết thúc điều tra giai đoạn một vụ gian lận điểm thi ở Sơn La, cơ quan an ninh điều tra - Công an tỉnh Sơn La đã tạm giữ tổng số tiền 2.440.000.000 đồng và các tài liệu, vật chứng liên quan. Vụ án kịch tính khi đến thời điểm này, tiền để đưa cho các bị can không biết từ đâu mà ra.

Danh sách 8 bị can bị khởi tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ tại Sơn La - Trần Xuân Yến (Phó giám đốc Sở GĐ&ĐT tỉnh Sơn La), Nguyễn Thị Hồng Nga (chuyên viên Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng Sở này), Đặng Hữu Thủy (Hiệu phó trường THPT Tô Hiệu, TP Sơn La), Cầm Thị Bun Sọn (Phó phòng Chính trị tư tưởng, Sở GDĐT), Lò Văn Huynh (Trưởng phòng Khảo thí - Quản lý Chất lượng giáo dục) và Nguyễn Thanh Nhàn (Phó trưởng Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng). - Đinh Hải Sơn (cựu thiếu tá, từng là Phó đội trưởng) và Đỗ Khắc Hưng (54 tuổi, cựu trung tá).

Nhóm Phóng Viên

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật