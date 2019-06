Công bố lời khai của “át chủ bài” trong đường dây sửa điểm thi ở Sơn La

Đầu mối tiếp nhận danh sách nhờ nâng điểm

Theo kết luận điều tra giai đoạn 1 của Cơ quan An ninh điều tra về vụ gian lận thi cử ở Sơn La, Nguyễn Thị Hồng Nga (SN 1967, trú phường Tô Hiệu, TP. Sơn La, chuyên viên phòng Khảo thí và quản lý chất lượng, sở GD&ĐT Sơn La) được giao nhiều nhiệm vụ trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018: Thư ký Ban chỉ đạo thi THPT của tỉnh Sơn La; Uỷ viên hội đồng thi; Uỷ viên ban vận chuyển và giao đề thi; Uỷ viên ban coi thi; Thành viên tổ xử lý bài thi Trắc nghiệm.

Ngoài ra, Nga còn được phân công quản lý, hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý thi của Bộ GD&ĐT cho thành viên Hội đồng thi.

Với nhiệm vụ là thành viên Tổ xử lý bài thi Trắc nghiệm, Nga được Trần Xuân Yến - Tổ trưởng, phân công cùng với Đặng Hữu Thuỷ phụ trách việc quét (scan) bài thi, tiến hành kiểm dò và sửa lỗi trong quá trình quét bài, sử dụng đĩa CD chứa dữ liệu chấm thi của bộ GD&ĐT chấm điểm cho từng bài thi của thí sinh; in dữ liệu quét bài thi gốc và kết quả chấm ra đĩa CD gửi Bộ GD&ĐT và Chủ tịch Hội đồng thi.

Nguyễn Thị Hồng Nga (áo trắng bên phải) giữ vai trò "át chủ bài" trong đường dây sửa điểm ở Sơn La. Ảnh: Công an cung cấp

Trước khi tổ chức chấm thi, bằng những mối quan hệ Nga đã nhận thông tin của 16 thí sinh để giúp sửa bài thi nâng điểm. Ngoài ra, Nga còn là đầu mối tiếp nhận danh sách thông tin của các bị can nhờ nâng điểm như: Trần Xuân Yến, Lò Văn Huynh, Nguyễn Thanh Nhàn, Đỗ Khắc Hưng, Đinh Hải Sơn, câu kết sửa bài thi và tác động nâng điểm môn Tự luận.

Với nhiều cương vị và nhiệm vụ trong tay, Nga đã trực tiếp tham gia, chỉ đạo vào nhiều khâu trong quá trình sửa điểm cũng như trực tiếp sửa và tác động nâng điểm với môn thi Tự luận (môn thi mà Nga không là thành viên của Tổ xử lý).

Để sửa điểm bài thi Trắc nghiệm, ngày 29/6/2018, Nguyễn Thị Hồng Nga đã tổng hợp lại danh sách các thí sinh cần sửa bài thi nâng điểm, theo địa điểm thi để thuận lợi cho việc tìm bài của các thí sinh.

Sau đó Nga mang danh sách đến phòng xử lý bài thi Trắc nghiệm tại trường THCS Quyết Thắng, TP. Sơn La để phục vụ việc tìm bài thi của thí sinh. Đồng thời Nga chuẩn bị sẵn tẩy, bút chì, đáp án của bộ GD&ĐT để phục vụ sửa bài thi.

Khi Tổ xử lý bài thi Trắc nghiệm bắt đầu tiến hành quét bài, Nga bảo Cầm Thị Bun Sọn (Phó trưởng phòng Chính trị Tư tưởng) chọn các túi bài thi của điểm thi trường THPT Tô Hiệu, TP. Sơn La là điểm thi có bài thi của thí sinh nhờ sửa bài nâng điểm để mở niêm phong quét bài thi nhưng không niêm phong lại theo quy định để thuận lợi cho việc tìm bài thi cần sửa nâng điểm.

Công an đưa bà Nguyễn Thị Hồng Nga về nhà riêng để tiến hành khám xét.

Sau khi trả lại bài thi về vị trí cũ, Nga và Thuỷ lại xoá kết quả ảnh bài thi đã quét trước đó và quét lại những bài đã được sửa nâng điểm.

Sau khi quét lại bài thi đã sửa nâng điểm nếu phát hiện bài thi chưa đạt theo yêu cầu nâng điểm Nga lại bảo Thuỷ và Sọn tìm lại thi này đưa cho Nga trực tiếp sửa lại tại phòng xử lý bài thi Trắc nghiệm rồi quét lại kết quả.

Về môn thi Tự luận (Ngữ Văn) dù không là thành viên của tổ xử lý bài thi này, nhưng cương vị là người trực tiếp hướng dẫn sử dụng phần mềm, Nga đã hướng dẫn Nguyễn Thanh Nhàn (Phó trưởng phòng Khảo thí và quản lý chất lượng) lập khoá phách vòng 1 (cắt phách bài thi sắp xếp vào các túi theo thứ tự, đánh số túi bài thi) và hướng dẫn Phạm Đăng Quang lập khoá phách vòng 2 (thay đổi số túi bài thi đã được đánh trong lần khoá phách vòng 1).

Biết sẽ có thí sinh nhờ nâng điểm môn Ngữ văn, Nga đã câu kết với Nhàn in toàn bộ dữ liệu khoá phách 2 vòng rồi giao cho Nhàn giữ để phục vụ tra tìm bài thi của thí sinh có “nhu cầu” nâng điểm môn Ngữ văn.

Sau khi có khoá phách, Nga câu kết với Lò Văn Huynh chuyển cho Nguyễn Quốc Chiến là thành viên Ban thư ký hội đồng thi để tác động cho cán bộ trực tiếp chấm thi nâng điểm cho thí sinh.

Hai cựu công an làm "nhiệm vụ cảnh giới"

Theo cơ quan điều tra, lời khai của 2 cựu công an bảo đảm an ninh trật tự khu vực chấm thi và đối tượng trung gian “nhờ xem điểm thi” đang còn nhiều mâu thuẫn.

Cụ thể, Đỗ Khắc Hưng (nguyên cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ - PA03, Công an tỉnh Sơn La được giao nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự khu vực chấm thi, trực tiếp tham gia giám sát, bảo vệ, quản lý chìa khóa phòng xử lý bài thi trắc nghiệm) khai nhận, ngày 27/6/2018, bị can này được ông Nguyễn Minh Khoa (trú tại phường Chiềng Lề, TP Sơn La) gọi đến nhà trao đổi, đưa thông tin cá nhân của thí sinh V.H.H, SBD 14000959, nhờ nâng điểm môn Toán được 9 điểm.

Các phóng viên chờ phỏng vấn lãnh đạo Bộ GD-ĐT trước cổng Sở GD-ĐT Sơn La liên quan đến vụ gian lận thi cử.

Chiều 29/6/2018, tại khu vực chấm thi, Hưng đặt vấn đề và đưa thông tin cá nhân của thí sinh V.H.H cho Nguyễn Thị Hồng Nga sửa bài thi nâng điểm.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Hưng làm trái công vụ, vi phạm quy chế thi, câu kết, tạo điều kiện cho Nguyễn Thị Hồng Nga, Đặng Hữu Thủy, Cầm Thị Bun Sọn rút bài thi của nhiều thí sinh mang ra ngoài sửa nâng điểm, trong đó có một thí sinh của Đỗ Khắc Hưng.

Bị can Đinh Hải Sơn - nguyên cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03, Công an tỉnh Sơn La, bị tước danh hiệu công an nhân dân ngày 8/3/2019) được giao nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự khu vực chấm thi, trực tiếp tham gia giám sát, bảo vệ công tác chấm thi tự luận (Ngữ văn) trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tỉnh Sơn La.

Bị can Sơn khai nhận, ngày 27/6/2018, Sơn được ông Nguyễn Minh Khoa gọi đến nhà trao đổi, đưa thông tin cá nhân của thí sinh L.T.T, SBD 14001602, nhờ giúp nâng điểm các môn Toán, Văn, Tiếng Anh đạt điểm cao để xét tuyển vào trường công an.

Ngoài ra, Sơn có em vợ là thí sinh N.L.B.N, SBD 14001557 cũng tham dự kỳ thi này nên chủ động hỏi thông tin cá nhân để nhờ nâng điểm các môn Toán, Văn, Lịch Sử là các môn xét tuyển đại học cho N.L.B.N.

Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La khám xét nơi làm việc các đối tượng liên quan vụ gian lận điểm thi THPT quốc gia 2018.

Sau khi có thông tin của 2 thí sinh trên, Sơn viết lại danh sách ghi số điểm cần nâng của L.T.T (Toán 9,8 điểm; Tiếng Anh 9,8 điểm) và N.L.B.N (Toán 9,8 điểm; Lịch sử 9,8 điểm).

Đến tối 29/6/2018, Sơn đến nhà bị can Nguyễn Thị Hồng Nga đặt vấn đề và chuyển thông tin 2 thí sinh này cho Nga để bị can này sửa bài thi nâng điểm môn trắc nghiệm.

Tiếp đó, ngày 3/7/2018, Sơn chuyển thông tin của thí sinh N.L.B.N cho bị can Lò Văn Huynh nhờ nâng điểm môn Ngữ văn để được 8,75 điểm.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bị can Sơn làm trái công vụ, vi phạm quy chế thi, câu kết, tạo điều kiện cho Nguyễn Thị Hồng Nga, Đặng Hữu Thủy, Cầm Thị Bun Sọn, Lò Văn Huynh rút bài thi của nhiều thí sinh mang ra ngoài sửa nâng điểm, trong đó có 2 thí sinh của Sơn.

Sơn La là một trong ba địa phương "dính" gian lận thi cử năm 2018. Theo Cơ quan An ninh Điều tra - Công an tỉnh Sơn La, có 44 thí sinh với 95 bài thi trắc nghiệm và 2 bài thi Ngữ văn có điểm chấm thẩm định thấp hơn so với điểm thi công bố trước đây. Trong đó, thí sinh có điểm thi sau thẩm định giảm nhiều nhất là 26,55 điểm (tổng 3 môn). Bài thi có điểm giảm nhiều nhất là môn Toán với 9 điểm. Trong danh sách 44 thí sinh, có tới 12 trường hợp là con em các cán bộ đang công tác trong ngành giáo dục và đào tạo tỉnh này.

Nhóm phóng viên

