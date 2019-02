Đối tượng Vương Văn Hùng (SN 1984, ở Tuần Giáo, Điện Biên) – nghi phạm gây ra cái chết cho nữ sinh Cao Mỹ Duyên (SN 1997, trú xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên) đã bị cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Điện Biên ra quyết định khởi tố về hai tội Giết người và Cướp tài sản.

Nói về đối tượng, Thiếu tướng Sùng A Hồng - Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên nhận định đây là một đối tượng khá lì lợm và cứng đầu, phần vì hắn ta từng nhiều lần ra tù vào tội. Cụ thể, Vương Văn Hùng từng bị Công an Điện Biên và Sơn La bắt về các tội Trộm cắp tài sản, Lừa đảo và Lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Được đánh giá là phạm tội “có nghề” nên Hùng khai báo nhỏ giọt, hắn ta chỉ thừa nhận các hành vi khi bị cơ quan chức năng đưa ra các căn cứ chứng minh.

Đối tượng Vương Văn Hùng. Ảnh công an cung cấp

Về hoàn cảnh của đối tượng, Vương Văn Hùng có hoàn cảnh khá đặc biệt khi sống trong một gia đình không mấy hạnh phúc, bố mẹ Hùng chia tay. Mẹ đẻ của Hùng sau đó cũng qua đời vì bệnh tật.

Hai anh em Hùng đều là những con nghiện và từng bị đưa vào trung tâm cai nghiện bắt buộc. Bản thân Hùng từng sống với bố ở Tuần Giáo nhưng sau đó xuống ở Mộc Châu (Sơn La) rồi phạm tội tại đây.

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 18h30 ngày 4/2 (tức 30 Tết), Cao Mỹ Duyên hiện đang là sinh viên Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên có sử dụng xe máy BKS 27H1-7407 chở 13 con gà đi giao cho một người khách lạ tại khu vực C13, phường Thanh Trường, TP Điện Biên Phủ. Sau khi Duyên đi khoảng hai tiếng đồng hồ, gia đình gọi điện nhiều lần nhưng Duyên không nghe máy, sau đó điện thoại cũng bị tắt.

Nữ sinh Cao Mỹ Duyên trước thời điểm bị sát hại.

Đến 9h sáng 6/2 (tức mùng 2 Tết) người dân phát hiện xe máy mà Duyên dùng để chở gà tại khu vực đội 18, xã Noong Luống, huyện Điện Biên. Khoảng 10h30 ngày 7/2 (tức mùng 3 Tết), công an tiếp tục phát hiện thi thể nạn nhân Cao Mỹ Duyên tại ngôi nhà không người ở thuộc đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên. Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan công an xác định, nạn nhân Cao Mỹ Duyên bị chết do siết cổ.

Rà soát khoảng 1.000 người cùng độ tuổi, giới tính trong diện nghi vấn, điều tra viên của Bộ Công an và công an địa phương từng bước loại trừ những trường hợp ngoại phạm. Sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ khác nhau, cái tên Vương Văn Hùng lọt vào tầm ngắm dù thanh niên này mới xuất hiện ở Điện Biên chưa đầy 4 tháng, tính từ khi mãn hạn tù.

Căn nhà hoang - nơi phát hiện thi thể nạn nhân.

Quá trình khám xét nơi tá túc của Hùng, cảnh sát tìm thấy điện thoại di động, giấy tờ xe máy của nạn nhân và sim điện thoại nghi phạm dùng để liên lạc mua gà chiều 30 Tết. Trước nhiều tài liệu, chứng cứ nhưng đối tượng vẫn im lặng, không khai nhận hành vi của mình.

Tích cực đấu tranh, đến ngày 11/2 Hùng mới khai nhận hành vi sát hại nữ sinh giao gà và cướp tài sản nhưng mỗi lần đối tượng chỉ khai số thông tin ít ỏi, đặc biệt là các cá nhân được cơ quan điều tra nghi vấn có liên quan đến vụ án.

Phải nhiều ngày xét hỏi, Hùng mới khai nhận là gây án một mình. Tuy nhiên, mở rộng hiện trường vụ án, ban chuyên án phát hiện vết máu của nạn nhân trên xe tải của người đàn ông ở gần nơi phát hiện thi thể.

Cảnh sát tìm thấy điện thoại, giấy tờ tùy thân của nạn nhân tại nơi Hùng tá túc.

Đặc biệt, cán bộ điều tra đã thu thập được hình ảnh Hùng điều khiển xe máy của nạn nhân về nhà người thân ở huyện Điện Biên. Nhưng để lần ra hành trình di chuyển của nghi phạm qua đó thu giữ những chứng quan trọng, cảnh sát phải lần mò nhiều ngày đêm.

Sau khi họp cùng với các cơ quan chức năng, Ban chuyên án nhận định, đây là vụ án rất phức tạp, đối tượng ranh ma, xảo quyệt, xuất hiện nhiều tình tiết mới cần được làm rõ.

Hiện tại, Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) cũng chưa có kết luận chính thức về các mẫu giám định sinh học từ tử thi nạn nhân Cao Mỹ Duyên. Chính vì vậy, việc điều tra làm sáng tỏ vụ án đang được Công an Điện Biên tiến hành khẩn trương, thận trọng.

