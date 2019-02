Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên vừa ra quyết định khởi tố Vương Văn Hùng (SN 1984, đăng ký hộ khẩu thường trú tại phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, sống tại huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên) để điều tra hành vi "Giết người" và "Cướp tài sản".

Hùng được xác định là nghi phạm sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên (ở Đội 5, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) vào chiều 30 Tết.

Đối tượng Vương Văn Hùng. Ảnh công an cung cấp

Trao đổi với PV về vụ án trên, Đại tá Tráng A Tủa - Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho biết: Qua xem xét hiện trường và dấu vết thu thập, ban chuyên án nghi ngờ có nhiều người tham gia vào vụ án.

Thời điểm phát hiện, thi thể nạn nhân được tìm thấy trong tình trạng mất quần dài, ban chuyên án cũng nghi ngờ nạn nhân bị xâm hại tình dục. Nhưng đến nay chưa có căn cứ khoa học để kết luận việc này. Phải chờ kết luận của Viện Khoa học Hình sự thì mới kết luận có xâm hại tình dục hay không.

Nữ sinh Cao Mỹ Duyên trước thời điểm bị sát hại.

Được biết, ngoài nghi phạm Hùng, cơ quan điều tra còn tạm giữ một người là B.H.D., (người này ở ngay cạnh nơi phát hiện thi thể của nạn nhân).

Trước sự việc trên, chia sẻ với PV, chị B.T.K.T (là vợ của D.), cũng là người phát hiện ra thi thể của cô gái đầu tiên cho biết, chị và chồng là anh D. ly thân đã lâu. Cách đây 1 năm chị về trên TP Điện Biên ở để điều trị chấn thương do tai nạn nên không ở cùng nhà với chồng.

Nhà của vợ chồng chị T. Ảnh: Đăng Khoa

Căn nhà hoang ở gần đó - nơi phát hiện thi thể nạn nhân.

“Chồng tuy rất thương yêu tôi nhưng lại hay chơi bời, nghiện ngập. Khoảng 29 Tết, anh ấy có gọi cho tôi bảo về nhà vợ chồng cùng nhau ăn Tết xong thì sẽ giải quyết chuyện ly hôn nhưng tôi không về. Tết xong, hôm đấy mồng 3 Tết, tôi nghĩ đến tình nghĩa với xóm làng nên về đây chúc Tết những nhà lân cận.

Khi đi qua ngôi nhà hoang của em gái chồng, thường ngày thì không có lý do gì để vào đó cả vì không có ai, không hiểu vì sao hôm đó tôi lại đi thẳng một mạch vào chỗ thi thể. Thấy cô gái nằm im, mặt úp vào chiếc mũ bảo hiểm, chỉ mặc quần lót, tôi sợ, lấy cái que khều khều xem sao. Cô ấy không động đậy, tôi cho rằng đã chết nên hốt hoảng chạy về báo cho chồng”, chị T. bàng hoàng nhớ lại.

Chị T., người đầu tiên phát hiện thi thể nữ sinh giao gà.

Nhận được tin báo của vợ, anh D. tỏ ra khá bất ngờ. “Anh ta bảo tôi đi báo công an còn anh ấy đi hô hoán mọi người. Rồi hỏi tôi xác ở đâu và kêu tôi chỉ tận nơi. Không ngờ chỉ mấy hôm sau thì anh ta bị công an tạm giữ vì nghi liên quan đến vụ án.

Tôi có hỏi công an, họ bảo đang điều tra, chồng tôi vẫn bị tạm giữ, tôi vẫn mong chồng mình không can hệ gì. Từ hôm xảy ra vụ án có nhiều người đến đây hỏi han, có người còn đặt điều tôi liên quan đến vụ án, bao che cho chồng. Tôi rất áp lực chỉ mong công an nhanh chóng điều tra làm rõ vụ việc”, chị T. nói.

Gây án xong, nghi phạm vẫn bình tĩnh đi chúc Tết mọi người Một người thân của nghi phạm Vương Văn Hùng cho hay: “Chiều 30 tết, Hùng có đem về 2 lồng gà 13 con nói rằng do nó mua và bảo tôi mang vào nhà làm cỗ Tết. Tôi chưa kịp hỏi thì nó lại phóng xe đi mất”. Được biết, bố mẹ Hùng bỏ nhau, sau đó bố lấy vợ hai. Khi ra tù hồi tháng 10 năm trước, Hùng có về nhà cậu mợ xã Noong Hẹt (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) ở gần 1 tháng. Sau đấy thì Hùng đi làm nhôm kính ở huyện lân cận. “Gây án xong nó về nhà không có biểu hiện gì bất thường. Khi báo đăng tin cháu Duyên bị sát hại tôi còn đưa báo cho nó xem nhưng nó chẳng tỏ ra bất ngờ hay sợ hãi gì. Trước khi bị bắt nó còn rủ tôi đi chúc Tết mọi người, khi công an đến bắt nó vẫn bình tĩnh hỏi bị bắt vì tội gì?”, người thân của Hùng kể lại.

Đăng Khoa

