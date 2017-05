Khởi tố vụ 7 người tử vong khi chạy thận ở Bệnh viện tỉnh Hòa Bình

Được biết, Công an tỉnh Hòa Bình đang có cuộc họp khẩn với và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an để triển khai các biện pháp về tố tụng, điều tra.

Ở diễn biến liên quan, tại buổi họp báo sáng 30/5, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình Phạm Văn Sử cho biết: Phía công an đã trao đổi, làm việc với lãnh đạo bệnh viện, Sở Y tế để làm sao đảm bảo an ninh trật tự, phối hợp với báo chí, đưa tin chính thống, định hướng dư luận, giao các huyện có nạn nhân tiếp cận để gia đình không kéo lên tỉnh gây áp lực cho bệnh viện.

“Chúng tôi đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra theo quy định của pháp luật, đồng thời báo cáo Bộ Công an. Tập trung khám nghiệm tử thi với 7 trường hợp tử vong ngay trong đêm qua (6 trường hợp tại nhà xác, 1 trường hợp tại gia đình), sau đó bàn giao cho gia đình đưa thi thể về quê an táng. Đến nay, tình hình an ninh trật tự vẫn ổn định. Chúng tôi sẽ tiếp tục ngăn ngừa, đề phòng các tình huống xấu có thể xảy ra”, ông Sử nói.

Về phía gia đình các bệnh nhân, Công an tỉnh Hòa Bình cũng đã tiến hành động viên, giải thích với thân nhân các gia đình để họ ổn định tinh thần.

Cơ quan Công an có mặt tại bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình để điều tra vụ việc.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, sáng 29/5, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình có 6/18 bệnh nhân đang chạy thận nhân tạo bị sốc phản vệ đã tử vong.

Đến hết ngày 29/5, đã có 7 bệnh nhân tử vong và 1 bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch. 10 bệnh nhân còn lại được chuyển xuống Bệnh viện Bạch Mai để các bác sĩ tiếp tục theo dõi.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình đã ngừng chạy máy để tập trung cấp cứu các bệnh nhân với phác đồ điều trị sốc phản vệ.

Sơ bộ ban đầu, ngành Y tế tỉnh Hòa Bình nhận định, nguyên nhân 7 bệnh nhân tử vong là do sốc phản vệ. Tuy nhiên, để làm rõ nguyên nhân cụ thể cũng đang được các ngành chức năng (Pháp y, Công an, Y tế) tiếp tục xác minh, làm rõ.

Báo Gia đình & Xã hội sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc!

Cao Tuân