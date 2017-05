Theo đó vào chiều 29/5, trong buổi làm việc với lãnh đạo Công an tỉnh Hòa Bình, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn đã yêu cầu Công an tỉnh Hòa Bình sớm thu thập tài liệu liên quan, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Đồng thời, động viên chia sẻ mất mát, hỗ trợ các gia đình có người bị nạn; phối hợp với Sở Y tế tỉnh Hòa Bình và Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình tiếp tục tích cực cấp cứu các bệnh nhân đang điều trị chạy thận nhân tạo; làm tốt chế độ chính sách với gia đình có người tử vong và trong quá trình tổ chức tang lễ.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn chỉ đạo các lực lượng, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và các đơn vị chức năng trong tỉnh tổ chức nắm tình hình, đảm bảo tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

Cán bộ công an thăm hỏi, chia sẻ với mất mát của các gia đình nạn nhân. Ảnh: Cao Tuân

Làm việc với đoàn chuyên gia Bộ Y tế tối nay (29/5), Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình cho biết: Sau khoảng 45 phút chạy thận ở Khoa Thận nhân tạo, 18 bệnh nhân suy thận mãn xuất hiện tình trạng khó thở, buồn nôn, đau bụng...

Ngay sau đó, khoa đã cho dừng chạy thận ngay, bệnh viện huy động bác sĩ hồi sức cấp cứu tích cực cho bệnh nhân đồng thời báo cáo Bộ Y tế và xin hỗ trợ chuyên môn từ Bệnh viện Bạch Mai.

Ngoài 6 người đã mất, có 2 bệnh nhân diễn tiến nặng đang điều trị tại Khoa Hồi sức Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình. 10 trường hợp còn lại được chuyển sang Bệnh viện Đa khoa thành phố Hòa Bình để lọc máu, chạy thận tiếp tục.

Người thân các bệnh nhân lo lắng đứng đợi bên ngoài. Ảnh: Cao Tuân

Bệnh viện phối hợp với cơ quan công an niêm phong máy móc, trang thiết bị và thuốc men tại Khoa Thận nhân tạo để điều tra. Hiện Khoa Thận nhân tạo đã tạm dừng tiếp nhận bệnh nhân.

Danh tính 6 bệnh nhân tử vong khi chạy thận nhân tạo gồm: Bùi Văn Huyền (sinh năm 1971) trú tại huyện Cao Phong Bùi Văn Chính (sinh năm 1967) trú tại huyện Lạc Thuỷ Nguyễn Thị Minh (sinh năm 1963) trú tại phường Đồng Tiến Lê Thị Chung (sinh năm 1959) trú tại phường Tân Hoà (thành phố Hòa Bình) Đinh Thị Thu Hằng (sinh năm 1981) trú tại xã Sủ Ngòi (thành phố Hoà Bình) Quách Thị Phượng (sinh năm 1948) trú tại huyện Lương Sơn.

