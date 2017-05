Bệnh viện tỉnh Hòa Bình xin lỗi, nhận trách nhiệm về vụ 7 người tử vong khi chạy thận

Đúng 9h sáng 30/5, tỉnh Hòa Bình tổ chức buổi họp báo thông tin về vụ việc 18 người chạy thận bị sốc phản vệ khiến 7 người tử vong.

Buổi họp báo do ông Nguyễn Văn Quang - Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình chủ trì. Thành phần buổi họp báo gồm đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Sở Y tế tỉnh và Công an tỉnh Hòa Bình.

Theo ông Quang, đây là sự cố y khoa đau lòng xảy ra tại địa phương. Ngay trong đêm 29/5, đại diện Bộ Y tế, Sở Y tế, bệnh viện Hòa Bình đã tổ chức họp báo để thông tin về sự việc.

Đến 22h ngày 29/5, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam và đoàn công tác Bộ Y tế đã trực tiếp xuống thăm hỏi động viên gia đình nạn nhân.

“Sáng nay, lãnh đạo UBND tỉnh cũng đã tới bệnh viện để thăm hỏi, động viên, và thắp hương cho bệnh nhân đã qua đời. Đối với nạn nhân đã chết, chúng tôi hỗ trợ 5 triệu đồng, người đang cấp cứu là 2 triệu đồng”, ông Quang thông tin.

Ông Nguyễn Văn Quang - Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình chủ trì buổi họp báo. Ảnh: Cao Tuân

Theo đó, khoảng 8h15 phút ngày 29/5 tại Khoa thận nhân tạo (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình), 18 bệnh nhân đang chạy thận nhân tạo bất ngờ xuất hiện triệu chứng của sốc phản vệ (bệnh nhân có biểu hiện khó thở, huyết áp tụt, đau bụng, nôn, ngứa).

Giám đốc Sở Y tế Hòa Bình Trần Quang Khánh phát biểu tại cuộc họp: “Đây là sự cố nghiêm trọng. Chúng ta hạn chế đến mức tối thiểu nhất tử vong xảy ra. Khoảng 100 bệnh nhân còn lại đang có nhu cầu chạy thận chúng tôi sẽ chuyển về Bệnh viện Bạch Mai và một số bệnh viện khác ở Hà Nội. Những bệnh nhân không đi được thì đưa về Bệnh viện đa khoa Thành phố.

Tại đây có 10 máy thì sẽ chạy khoảng 24 bệnh nhân. Chúng tôi sẽ sớm thành lập hội đồng chuyên môn để truy tìm nguyên nhân. Bộ Công an đã vào cuộc nên chúng tôi sẽ làm nhanh nhất để khôi phục khoa Thận nhân tạo”.

Tiến sỹ Trương Quý Dương - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình cũng cho biết: “Đây là sự việc hy hữu nhưng chúng tôi vẫn nhận đây là trách nhiệm thuộc về bệnh viện. Sự việc đau lòng đã xảy ra, chúng tôi muốn gửi lời chia sẻ sâu sắc tới gia đình nạn nhân đồng thời gửi lời xin lỗi tới tất cả cộng đồng”.

Tiến sỹ Trương Quý Dương tâm sự, bệnh viện mong muốn xã hội chia sẻ, cảm thông để tập trung cấp cứu cho bệnh nhân.

“Chúng tôi đã tập trung cấp cứu nhưng diễn biến bất thường. Mặc dù đã được các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai hỗ trợ dùng những thiết bị y tế hiện đại nhất để cấp cứu nhưng do diễn biến sức khỏe bệnh nhân rất phức tạp nên đến 23h ngày 29/5, nạn nhân thứ 7 đã tử vong” - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình nói.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, đêm 29/5, thêm một nam bệnh nhân 61 tuổi chạy thận tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình đã tử vong nghi do sốc phản vệ. Đây là bệnh nhân thứ 7 tử vong sau sự cố y khoa nghiêm trọng.

Nam bệnh nhân này tình trạng nguy kịch, từ buổi sáng đã được các bác sỹ tập trung hồi sức cấp cứu. Đến khoảng 21h, tình hình bệnh nhân diễn biến xấu, các y bác sỹ đã liên tục tiến hành cấp cứu bóp bóng, ép lồng ngực, tuy nhiên bệnh nhân không qua khỏi.

Hiện, còn một bệnh nhân nữ cũng đang trong cơn nguy kịch đang được các bác sỹ nỗ lực để cứu chữa. 10 bệnh nhân nghi sốc phản vệ còn lại đã được chuyển đến bệnh viện Bạch Mai ngay trong đêm.

Việc di chuyển các nạn nhân được tiến hành hết sức cẩn thận.

Diễn biến mới nhất tại buổi họp báo sáng 30/5, Phó Chủ tịch tỉnh Hòa Bình cho biết: "Những thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng có 9 người tử vong là không chính xác. Hiện tại, điều chúng tôi quan tâm nhất là cách xử lý của bệnh viện với những bệnh nhân đang cấp cứu và an an ninh trật tự trên địa bàn”.

Đại tá Phạm Văn Sử, Phó giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình cũng cho hay: "Ngay sau khi nhận được tin báo về sự cố y khoa nghiêm trọng gây ảnh hưởng đến an ninh khu vực, chúng tôi đã tăng cường cán bộ công an đảm bảo an ninh trật tự theo đúng chức năng, nhiệm vụ. Chúng tôi kết hợp với báo chí đưa tin chính thống tới cho người dân, tránh những đối tượng lợi dụng sự việc kích động nhằm đảm bảo an toàn cho y, bác sĩ.

Đồng thời, tham mưu cho chính quyền thăm hỏi hỗ trợ cho gia đình nạn nhân mai táng. Chúng tôi đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi đối với 7 nạn nhân ngay trong đêm và bàn giao cho gia đình nạn nhân đưa về địa phương mai táng theo phong tục. Đồng thời, cơ quan chức năng sẽ làm rõ trách nhiệm của cá nhân, tập thể khi để xảy ra vụ việc”.

Báo Gia đình & Xã hội sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc!

Cao Tuân