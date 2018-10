Hé lộ thông tin bất ngờ về nhóm đối tượng đặt 2kg thuốc nổ ở cây ATM khu chung cư

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, sáng 13/10, trong lúc tổ công tác gồm 5 nhân viên của Phòng giao dịch SHB chi nhánh Uông Bí (Quảng Ninh) đến mở két nạp tiền vào 2 cây ATM (số 7 và 8) đặt bên hông Nhà CT1 Chung cư tập thể 9 tầng của Công ty Than Nam Mẫu đã bất ngờ phát hiện trong cây ATM số 7 có một số thỏi hình trụ dài khoảng 20cm nghi là thuốc nổ, nên đã cấp báo đến bảo vệ chung cư và cơ quan Công an

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Quảng Ninh đã trực tiếp chỉ đạo Công an TP. Uông Bí và các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng huy động lực lượng đến bảo vệ, phong tỏa hiện trường, bố trí phương án phòng ngừa cháy nổ và cảnh báo, di dời một số hộ dân ra khỏi hiện trường.

Cơ quan chức năng nhận định, nhóm nghi phạm thực hiện vụ việc trên là người am hiểu về thuốc nổ.

Tiếp đó, Công an tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức kiểm tra, khám nghiệm tại 2 cây ATM và phát hiện tháo gỡ, vô hiệu hóa, đồng thời thu giữ 10 thỏi nghi là thuốc nổ. Trong đó, tại cây ATM số 7 có 6 thỏi, cây ATM số 8 có 4 thỏi với tổng trọng lượng khoảng 2kg.

Chia sẻ với báo chí về quá trình tháo gỡ toàn bộ số thuốc nổ nghi là mìn, trung tá Bùi Thanh Toàn – Trưởng ban Công binh ( Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh ) thông tin, khi lực lượng công binh tiếp cận 2 cây ATM phát hiện đầu bối dây điện dài khoảng 4-5m được cuộn giấu trong hộp kỹ thuật. Đồng thời, các nghi phạm còn để hở một số đầu dây điện giả ra phía trước máy ATM nhằm đánh lạc hướng các chuyên gia tháo gỡ mìn.

Toàn bộ khối mìn này được các nghi phạm để ở chế độ chờ kích nổ, cho nên chỉ cần đấu đầu dây điện vào một nguồn phát điện bất kỳ thì khối thuốc sẽ phát nổ. Có rất nhiều phương pháp kích nổ bằng điện, đặt đồng hồ hẹn giờ hoặc có thể dùng điều khiển từ xa hay đấu trực tiếp vào nguồn pin.

Trong khi đó, 10 thỏi mìn cài trong cây ATM ở chung cư Công ty Than Nam Mẫu là loại thuốc nổ thường dùng trong khai thác mỏ, được làm từ loại thuốc nổ nhũ tương và có sức công phá vừa. Do vậy, nghi phạm thực hiện vụ việc trên là những người thường xuyên sử dụng vật liệu nổ nên rất am hiểu cách sử dụng, cài đặt ở phía sau cây ATM theo hình phễu và loại trừ khả năng nhóm nghi phạm cài thuốc nổ để lấy tiền.

Trung tá Toàn cho hay, trong số 10 mìn thì có 8 thỏi được đấu với kíp nổ là loại kíp 8 bằng đồng, 2 thỏi mìn còn lại không có kíp được đặt ở giữa. Cho nên, chỉ cần những quả mìn đấu với kíp phát nổ sẽ kích nổ những quả còn lại.

Đặc biệt, 8 thỏi mìn có kíp nổ được đấu với dây điện theo hình thức nối tiếp và từ cụm mìn từ cây ATM số 7 được được đấu nối với cụm mìn bên cây ATM số 8, các sợi dây điện vê thành bối rồi phủ lớp đất sét bên ngoài.

Việc sử dụng đất sét để vê các đầu dây điện là nghi phạm phòng ngừa trường hợp nếu sợi dây dẫn nào trục trặc thì những sợi dây khác sẽ kích nổ.

