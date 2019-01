Hàng trăm tỷ "bốc hơi" khi Vũ "nhôm" thâu tóm những mảnh đất vàng ở TP. HCM

Nhà đất rộng hàng nghìn mét vuông (1.297,2 m2,tổng trị giá 363,7 tỷ đồng) tại số 8 đường Nguyễn Trung Trực (quận 1, TP. HCM) là khu “đất vàng” tiếp theo được Phan Văn Anh Vũ nhắm và toan tính thâu tóm sau khi đã ẵm khu đất tại 15 Thi Sách.

Cáo trạng cho thấy liên quan đến khu đất này, ngày 02/12/2009, Bộ Công an có Công văn số 2881 đề nghị UBND TP. HCM tạo điều kiện cho Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 (của Vũ nhôm) được thay thế Công ty Xuất nhập khẩu và Phát triển văn hóa tiếp tục thuê và sử dụng Nhà đất số 8 Nguyễn Trung Trực.

Ngày 15 và 18/12/2009, Công ty Xuất nhập khẩu và Phát triển văn hóa và Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 thỏa thuận, thống nhất các khoản bồi thường, hỗ trợ để chuyển giao quyền thuê đất. Sau đó, hai Công ty này có văn bản gửi UBND TP. HCM đề nghị cho Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 được thuê đất tại số 8 Nguyễn Trung Trực để đầu tư xây dựng khu thương mại cao ốc, văn phòng, khách sạn, căn hộ phục vụ công tác đặc thù của Bộ Công an phía Nam.

Khu đất 15 Thi Sách được thâu tóm bởi Vũ nhôm Ảnh: Zing

Tuy nhiên, do UBND TP. HCM không chấp thuận, nên ngày 15/5/2010, Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 tiếp tục có văn bản đề nghị UBND TP. HCM cho ký hợp đồng thuê đất số 08 Nguyễn Trung Trực.

Ngày 04/8/2010, Bộ Tài chính có Công văn số 285 thống nhất với UBND TP. HCM về chủ trương cho phép Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 được thay thế Công ty Xuất nhập khẩu và phát triển văn hóa sử dụng Nhà đất số 8 Nguyễn Trung Trực theo quy hoạch để phục vụ nhiệm vụ an ninh, quốc phòng theo đề nghị của Bộ Công an tại Công văn số 288 ngày 02/12/2009.

Sau đó, cuối tháng 10/2010, UBND TP. HCM có văn bản (5358) chấp thuận cho Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 ký hợp đồng thuê nhà, đất tại số 8 Nguyễn Trung Trực với Sở TNMT.

Sau đó, Sở Tài chính TP. HCM có văn bản xác định đơn giá thuê đất của Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 tại khu đất số 8 Nguyễn Trung Trực là: 577.500 đồng/m2/năm.

Khu đất tại số 8 Nguyễn Trung Trực được TP. HCM trao vào tay Vũ nhôm. Ảnh: Zing

Có những thủ tục trên, đến cuối tháng 5/2012, Sở TNMT TP. HCM ký hợp đồng thuê đất số 2942 với Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 và ngày 28/5/2012 cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 của Vũ nhôm với mục đích sử dụng: Đất sản xuất, kinh doanh. Hiện nay, Nhà đất số 8 Nguyễn Trung Trực đang được sử dụng làm trụ sở hoạt động của Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79.

Liên quan đến việc cho thuê khu đất trên, kết luận định giá số 01 ngày 22/8/2018 của Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự Trung ương, kết luận: Đơn giá thuê đất theo giá thị trường tại thời điểm ngày 18/4/2012 là: 62.411.569 đồng/m2/50 năm. Căn cứ vào kết luận định này, Cục Thuế TP. HCM xác định đơn giá thuê đất theo giá thị trường là 1.560.289 đồng/m2/năm (577.500 đồng/m2/năm là giá mà TP. HCM đã ưu ái cho công ty của Vũ nhôm thuê); số tiền thuê đất phải nộp trong 5 năm là: 10,1 tỷ đồng.

Nguyễn Hữu Tín- cựu Phó Chủ tịch TP. HCM cùng thuộc cấp vướng vòng tố tụng vì "dính" các thương vụ cho Vũ nhôm thuê đất. Đồ họa: Soha

Tại Kết luận định giá tài sản số 02 ngày 27/12/2018, Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự ở Trung ương kết luận, giá trị quyền sử dụng đất của Nhà, đất tại số 8 Nguyễn Trung Trực, quận 1, T.P HCM, tại thời điểm Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố vụ án, ngày 07/02/2018 là: 363,7 tỷ đồng.

Như vậy, đối với nhà, đất tại số 8 Nguyễn Trung Trực, quận 1, TP HCM số tiền Nhà nước bị thiệt hại là: 10,1 tỷ đồng – 3,7 tỷ đồng tiền Công ty Xây dựng Bắc Nam 79 thực nộp còn 6,4 tỷ đồng.

Ngoài ra nhà, đất tại số 129 Pasteur, quận 3, TP. HCM, gồm 1.490,52 m2 nhà và 2.264 m2 đất, tổng trị giá 517.123.000.000 đồng cũng được thâu tóm bởi bàn tay của Vũ nhôm.

Theo đó, khu nhà đất này do một đơn vị của Bộ Công an sử dụng với mục đích làm nhà khách đối ngoại. Tháng 4/2015 Phan Văn Anh Vũ, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Nova Bắc Nam 79 ký Tờ trình gửi Lãnh đạo Bộ Công an, Tổng cục IV Bộ Công an xin mua nhà đất số 129 Pasteur.

Tháng 10/2015, ông Bùi Văn Thành- Thứ trưởng Bộ Công an ký Công văn số 2384 đề nghị sở TNMT, sở Tài chính TP. HCM trình Hội đồng Thẩm định giá đất phê duyệt Chứng thư thẩm định giá bán bất động sản Nhà đất số 129 Pasteur. Ngày 26/10/2015, Công ty CP Thông tin Thẩm định giá Tây Nam Bộ ban hành Chứng thư thẩm định giá số 15/10/329 xác định giá trị tài sản là: 301 tỷ đồng.

Nhưng đến tháng 01/2016, Công ty CP Thông tin và Thẩm định giá Tây Nam Bộ lại có Chứng thư thẩm định giá số 16/01/329, xác định tài sản trên có giá: 294 tỷ đồng.

Sau đó, ngày 25/01/2016, Tổng cục IV Bộ Công an và Công ty CP Nova Bắc Nam 79 ký Hợp đồng nguyên tắc số 25/2016 về việc chuyển nhượng nhà đất số 129 Pasteur với giá: 294,2 tỷ đồng.

Sau khi có hợp đồng nguyên tắc trong tay, chỉ sau một ngày, ngày 26/01/2016, Công ty CP Nova Bắc Nam 79 và Công ty CP Đầu tư Peak View ký Hợp đồng hứa mua, hứa bán số 07/2016 về việc chuyển nhượng Nhà, đất tại 129 Pasteur với giá 300 tỷ đồng.

Và ngày 24/4/2016, Công ty CP Nova Bắc Nam 79 đăng ký thay đổi tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với Nhà, đất tại số 129 Pasteur. Ngày 01/6/2016, UBND TP HCM cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với với đất tại 129 Pasteur cho Công ty CP Đầu tư Peak View.

Ngày 13/01/2018, 03 cổ đông sáng lập Công ty CP Đầu tư Peak View thực hiện chuyển nhượng 100% cổ phần với giá 350,01 tỷ đồng cho Công ty CP Địa ốc Sài Gòn - Gia Định (29,7 triệu cổ phần, tương đương 99%, giá 346,51 tỷ đồng); bà Trương Thị Kim Soan và bà Trương Thị Sang nhận chuyển nhượng 03 triệu cổ phần còn lại, với giá 3,5 tỷ đồng. Hiện nay, Nhà đất này do Công ty CP Địa ốc Sài Gòn - Gia Định quản lý, sử dụng.

Tại Kết luận định giá tài sản số 02, ngày 27/12/2018, Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự ở Trung ương kết luận,giá trị quyền sử dụng đất của Nhà, đất số 129 Pasteur, TP HCM,tại thời điểm khởi tố vụ án, ngày 07/02/2018 là: 517,1 tỷ đồng. Như vậy, số tiền Nhà nước bị thiệt hại tại thời điểm khởi tố vụ án là: 222,8 tỷ đồng.

Tính đến ngày 10/11/ 2018, Bộ Công an đã khởi tố bị can về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, quy định tại Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015 gồm: Ông Nguyễn Hữu Tín, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP HCM; Ông Đào Anh Kiệt, nguyên Giám đốc Sở TNMT TP HCM; Ông Lê Văn Thanh, Phó chánh Văn phòng UBND T.P HCM; Ông Nguyễn Thanh Chương, Trưởng phòng Đô thị, Văn phòng UBND TP HCM và ông Trương Văn Út, Phó phòng quản lý đất đai Sở TNMT TP HCM; ông Nguyễn Thành Tài nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM; Nguyễn Hoài Nam (SN 1965), Bí thư Quận ủy quận 2, nguyên Trưởng phòng Quản lý sử dụng đất, Sở TNMT TP HCM; Đào Anh Kiệt (SN 1957), nguyên Giám đốc Sở TNMT TP HCM và Trương Văn Út (SN 1970), Phó trưởng phòng Quản lý đất, Sở TNMT TP. HCM

Hà Châu

