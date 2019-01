Vũ "nhôm" và hành trình thâu tóm “đất vàng” ở TP.HCM

Thâu tóm “đất vàng”

Trong giai đoạn 2011-2015, ông Nguyễn HữuTín - Phó Chủ tịch UBND TP. HCM đã ký văn bản số 571 vào ngày 14/8/2015, bán chỉ định mặt bằng số 129 Pasteur; tháng 6/2015, ông Tín ký quyết định chấp thuận cho doanh nghiệp thuê khu đất hơn 2.300 m2 tại số 15 Thi Sách; ngày 22/6/2011, UBND TP. HCM có quyết định 3163 cho phép công ty của Vũ "nhôm" sử dụng khu đất số 8 Nguyễn Trung Trực với thời hạn 50 năm...

Theo đó nhà đất tại số 15 Thi Sách, quận 1, TP. HCM gồm 2.657,75 m2 nhà và 2.336,9 m2 đất, tổng trị giá 762,6 tỷ đồng. Nhà đất này được giao cho Công ty TNHH MTV Phim Giải phóng ( sau đây gọi là Công ty Phim Giải Phóng) thuộc Bộ Bộ VH,TT&DL sử dụng theo hình thức ký hợp đồng thuê nhà với Công ty TNHH MTV Quản lý kinh doanh nhà TP. HCM.

Khu đất này được đánh giá là “đất vàng” vì ở vị trí đắc địa của TP. HCM, nhiều người nhòm ngó và muốn sở hữu.

Phan Văn Anh Vũ (ảnh: internet)

Hành trình thâu tóm khu đất này của Vũ nhôm được bắt đầu khi ngày 23/6/2014, Tổng cục V Bộ Công an có Công văn số 2015/B11-B61 (do Nguyễn Hữu Bách soạn thảo, Phan Hữu Tuấn ký) đề nghị Bộ VH,TT&DL cho Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 (công ty của Vũ Nhôm) nhận quyền thuê đất số 15 Thi Sách theo hướng phục vụ an ninh.

Được Bộ VH,TT&DL đồng ý, ngày 13/10/2014, Công ty Phim Giải Phóng ký Hợp đồng nhượng quyền thuê đất với Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 và nhận tiền hỗ trợ 29,1 tỷ đồng.

Theo đề nghị của Bộ Công an tại Công văn số 3702 ngày 24/10/2014, ngày 16/12/2014, UBND TP. HCM cho Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 được ký hợp đồng thuê đất với Sở TNMT TP HCM và có trách nhiệm nộp vào ngân sách chi phí bồi thường tài sản, vật kiến trúc trên đất số tiền 6,7 tỷ đồng, nhưng được khấu trừ vào tiền thuê đất phải nộp.

Ngày 11/6/2015, UBND TP. HCM ban hành Quyết định số 2781 chấp thuận cho Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 thuê đất tại số 15 Thi Sách với mục đích làm văn phòng làm việc, thời hạn 50 năm, hình thức thuê đất trả tiền hàng năm. Sau khi được thuê đất, Phan Văn Anh Vũ đã lập dự án bổ sung chức năng với chiều cao 83 m, 115 căn hộ, 72 căn officetel và 88 phòng khách sạn.

Phân chia

Sau khi có được “đất vàng” tại 15 Thi Sách,Phan Văn Anh Vũ và Công ty Novaland ký văn bản thỏa thuận cùng hợp tác đầu tư. Cụ thể, Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 có pháp lý về đất; phía Novaland sẽ bỏ tiền thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai (khi xác định giá đất) và đầu tư xây dựng, sau khi trừ các khoản chi phí thì lợi nhuận sẽ chia đôi.

Hai cán bộ cấp cao của ngành công an dính chàm vụ Vũ nhôm (ảnh: internet)

Để thực hiện dự án, Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 và Công ty Novaland góp vốn thành lập Công ty TNHH Madison để ký kết với các nhà thầu để thiết kế, thi công xây dựng… và Công ty CP Novahome Madison bao tiêu sản phẩm của dự án.

Ngày 08/12/2015, Bộ Công an có văn bản số 2787 do Thứ trưởng Bộ Công an, Trần Việt Tân ký đề nghị UBND TP. HCM tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện cho Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 hoàn tất các thủ tục pháp lý để sớm đưa dự án vào triển khai đúng tiến độ.

Cùng ngày 08/12/2015, Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79, Công ty TNHH Madison và Công ty Novaland ký văn bản thỏa thuận với nội dung: Công ty TNHH Madison sẽ thay thế Công ty Novaland thực hiện toàn bộ quyền và nghĩa vụ của Novaland.

Sau đó, UBND TP. HCM đã chấp thuận phê duyệt dự án nêu trên và cho phép Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 chuyển mục đích sử dụng đất, tính thêm chi phí sử dụng đất tại số 15 Thi Sách với hình thức: Giao đất có thu tiền sử dụng đất, thời hạn 50 năm.

Ngày 10/12/2015, Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79; Công ty TNHH Madison và Công ty CP Novahome ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm với nội dung Công ty CP Novahome nhận bao tiêu sản phẩm của Dự án gồm 72 căn officetel và 115 căn hộ.

Mặc dù chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất đối với ngân sách Nhà nước, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng Phan Văn Anh Vũ đã cùng với đối tác là Công ty Novaland xây dựng công trình 18 tầng.

Theo báo cáo của Công ty Madison, tổng chi phí cho dự án đến nay là 717,9 tỷ đồng, trong đó đã thanh toán 356,7 tỷ đồng. Tính đến ngày 30/9/2018, Công ty CP Novahome Madison đã ký hợp đồng đặt cọc mua bán, cho thuê bất động sản với 114 khách hàng, gồm: 76 cá nhân ở trong nước, 34 cá nhân ở nước ngoài và 04 tổ chức, tương ứng với số lượng 133 sản phẩm, bao gồm: 78/94 căn hộ, 54/72 căn officetel và 01/02 lô thương mại. Tổng số tiền thu của khách hàng trên 1.000 tỷ đồng.

Tại Kết luận định giá tài sản số 02 ngày 27/12/2018, Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự ở Trung ương kết luận giá trị quyền sử dụng đất tại số 15 Thi Sách, TP. HCM,tại thời điểm Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố vụ án, ngày 07/02/2018 là: 762,6 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trong thời gian chờ phê duyệt giá, các vụ việc liên quan đến Phan Văn Anh Vũ bị phát hiện và xử lý, Cơ quan Cảnh sát điều tra có công văn đề nghị UBND TP. HCM phong tỏa các tài sản cũng như tạm dừng các dự án liên quan nên việc phê duyệt giá trị quyền sử dụng đất chưa được thực hiện. Vì vậy, không xác định thiệt hại do việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất số tiền 762,6 tỷ đồng mà chỉ xác định số tiền Nhà nước bị thiệt hại trong dự án này là 6,7 tỷ đồng tiền Phan Văn Anh Vũ được khấu trừ trái pháp luật vào tiền thuê đất nêu trên.

Hà Châu

