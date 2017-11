Giây phút điên cuồng của đối tượng "ngáo đá" trước lúc đâm công an trọng thương

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, trưa 26/11, tại khu vực đường Tán Thuật, phường Trại Chuối, quận Hồng Bàng (Hải Phòng), đại úy Lã Văn Tuệ - Phó trưởng Công an phường Trại Chuối bị Vũ Quốc Huy (SN 1971, cùng phường) là đối tượng nghiện ma túy đâm trọng thương khi cùng tổ công tác đang thuyết phục đối tượng bỏ hung khí.

Sau khi gây án, đối tượng Huy cố thủ trong nhà, còn đại úy Tuệ được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Tiệp. Đồng thời, cơ quan CSĐT Công an quận Hồng Bàng cùng lực lượng chức năng tiến hành điều tra sự việc.

Đối tượng Huy cầm huy khí chống trả lực lượng chức năng. Ảnh: Cắt từ clip

Liên quan đến sự việc trên, Công an quận Hồng Bàng vừa có thông tin chính thức cho các cơ quan báo chí. Theo đó, vào lúc 11h15 trưa ngày 26/11, Công an phường Trại Chuối nhận được tin báo của nhân dân tại số nhà 1C48 Trại Chuối, đối tượng Huy nghiện ma túy, nhiễm HIV, chưa có tiền án, tiền sự có biểu hiện bất thường.

Sau khi sử dụng ma túy, Huy có biểu hiện ngáo đá nên đã cầm dao phay chạy sang nhà hàng xóm (số 1C48 Trại Chuối) liên tục chửi bới, đe dọa, điên cuồng tìm người đòi chém giết khiến cho người dân lo sợ và thông báo cho công an phường.

Nhận được tin báo, tổ công tác của Công an phường Trại Chuối do đại úy Lã Văn Tuệ - Phó trưởng công an phường và trung úy Vũ Hoàng Cương – cảnh sát khu vực có mặt tại hiện trường yêu cầu đối tượng bỏ vũ khí. Tuy nhiên, Huy không chấp hành mà liên tục chửi bới, đe dọa, dùng dao chém loạn xạ gây nguy hiểm cho những người xung quanh.

Lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường. Ảnh: T.Lã

Trong lúc này, đối tượng chạy về nhà tại số 7C48 Trại Chuối lấy thêm 1 ống đèn tuýp bằng thủy tinh dài 1,2m và đập vỡ một đầu. Sau đó, tay trái Huy cầm dao phay, tay phải cầm ống đèn tuýp đã bị đập vỡ tấn công tổ công tác và gặp bất cứ ai mà gặp trên đường.

Trước tình thế nguy cấp, với quyết tâm bắt giữ bằng được đối tượng, tổ công tác đã lao vào khống chế đối tượng và trong quá trình vật lộn, đại úy Tuệ bị Huy dùng ống đèn tuýp đâm sâu vào vùng cổ phải gây thương tích nặng, được nhân dân đưa đi cấp cứu. Riêng trung úy Cương bị xây xước tại vùng bàn tay và các ngón tay.

Gây án xong, đối tượng cầm dao và ống đèn tuýp bỏ chạy. Thấy vậy, trung úy Cương cùng trung úy Vũ Mạnh Thắng – cảnh sát trật tự và trung úy Phan Ánh Dương – cảnh sát khu vực tổ chức truy đuổi, chặn bắt.

Đại úy Tuệ đang điều trị tại Bệnh viện Việt Tiệp. Ảnh: Cơ quan Công an cung cấp

Khi bị lực lượng chức năng tiến hành truy bắt, Huy tiếp tục dùng hung khí chống trả quyết liệt và có nhiều biểu hiện bất thường, kích động để chạy trốn. Được sự hỗ trợ của quần chúng nhân dân, lực lượng công an đã bắt được đối tượng tại khu vực chân cầu Tam Bạc (phường Thượng Lý).

Trong quá trình truy bắt đối tượng, trung úy Thắng bị đối tượng dùng dao phay chém vào mu bàn tay phải gây thương tích.

Theo lãnh đạo Công an quận Hồng Bàng, sau khi Phó trưởng công an phường Trại Chuối được nhân dân đưa vào Bệnh viện Việt Tiệp phẫu thuật cấp cứu, hiện tại sức khỏe của đại úy Tuệ đã qua cơn nguy kịch và tiếp tục được các bác sỹ theo dõi và điều trị.

Lãnh đạo Công an quận Hồng Bàng động viên công an phường Trại Chuối. Ảnh: Cơ quan Công an cung cấp

Cũng vào đêm qua, lãnh đạo Công an quận Hồng Bàng do đại tá Nguyễn Đức Cường - Trưởng Công an quận, cùng đại diện các đoàn thể công an quận đã đến thăm và tặng quà cho cán bộ chiến sĩ bị thương thuộc Công an phường Trại Chuối khi làm nhiệm vụ.

Được biết, trong quá trình khống chế, trung úy Cương và Thắng bị thương nên đang được điều trị chống phơi nhiễm HIV tại Bệnh viện Công an thành phố. Trước đó, năm 2013, trung úy Cương đã phải điều trị chống phơi nhiễm HIV một lần trong đợt truy đuổi đối tượng nghiện tại chân cầu Quay và bị đối tượng đâm kim tiêm vào người.

Đức Tùy