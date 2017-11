Phó trưởng Công an phường bị đâm trọng thương

Vào khoảng10h45 trưa nay (26/11), tại khu vực đường Tán Thuật, phường Trại Chuối, quận Hồng Bàng (Hải Phòng) xảy ra sự việc nghiêm trọng khi anh Lã Văn Tuệ - Phó trưởng Công an phường Trại Chuối bị một đối tượng nghiện ma túy đâm trọng thương khi anh đang thuyết phục đối tượng này bỏ hung khí hành hung người khác.

Đối tượng Huy cầm huy khí tấn công phó trưởng công an phường. Ảnh: (Cắt từ clip)

Theo nhân chứng, vào thời gian trên, trước trước cửa nhà số 14 ngõ C48, đường Tán Thuật, mọi người thấy Huy (SN 1970, trú tại số 7, ngõ C48) có mâu thuẫn với chị H. Trong lúc xảy ra mẫu thuẫn, Huy cầm dao đe dọa, chửi bới chị này khiến chị H. sợ hãi và nạn nhân ra công an phường trình báo.

Nhận được tin báo, Công an phường Trại Chuối cử 2 cán bộ gồm: anh Lã Văn Tuệ - Phó trưởng công an phường và một công an viên xuống khu vực nắm bắt thông tin và giải quyết.

Đối tượng Huy bị công an bắt giữ. Ảnh: (Bạn đọc cung cấp)

Khi có mặt tại nơi xảy ra sự việc, lực lượng công an phường thấy Huy trong trạng thái không bình thường, một tay cầm dao, một tay cầm bóng điện tuýp. Thấy vậy công an phường thuyết phục Huy, nhưng đối tượng không nghe và liên tục chửi bới, sau đó quay ra tấn công Phó trưởng công an phường Trại Chuối.

Trong lúc chống trả đối tượng, anh Tuệ bị Huy dùng bóng điện tuýp đâm trúng cổ và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, còn đối tượng sau khi gây án đã cố thủ trong nhà.

Xác nhận với PV vào chiều cùng ngày, lãnh đạo Công an quận Hồng Bàng thông tin, sau khi xảy ra sự việc lực lượng công an đã bắt giữ được đối tượng Huy. Đồng thời, công an quận cử cán bộ đến hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc.

Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh: T.Lã

Theo tìm hiểu của PV, Huy là đối tượng mới đi cai nghiện ma túy về nhưng tiếp tục tái nghiện. Đặc biệt, trong quá trình xảy ra vụ việc, đối tượng có biểu hiện không bình thường.

Được biết, sau khi đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, Phó trưởng công an phường Trại Chuối đã được các bác sĩ cấp cứu tích cực, hiện tại sức khỏe tiến triển tốt.

Vụ việc đang được Công an quận Hồng Bàng cùng cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Đức Tùy