Bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản từng "sở hữu" 4 tiền án

Đối tượng Hùng

Trước đó, ngày 31/5, Công an thị xã Sơn Tây nhận được tin báo của người dân về việc mất trộm chiếc xe Honda Wave tại ngõ 14 Hữu Nghị, phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây.



Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an thị xã Sơn Tây đã khẩn trương rà soát, điều tra đối tượng gây án. Đến ngày 22/7, Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Sơn Tây phối hợp Công an phường Xuân Khanh đã bắt được đối tượng trộm cắp là Phạm Trọng Hùng.

Tại cơ quan Công an, Hùng khai nhận, trưa 31/5, Hùng đi taxi đến ngõ 14 Hữu Nghị, phường Xuân Khanh. Khi đi bộ vào trong ngõ, đối tượng phát hiện một chiếc xe Honda wave màu đen không có ai trông giữ nên đã nảy sinh ý định trộm cắp.

Hùng đã dùng vam phá khoá xe máy rồi lên xe bỏ chạy. Khi đến đê Tích Giang, huyện Phúc Thọ, đối tượng tháo biển số xe vứt xuống mương nước gần đó rồi quay lại thị xã Sơn Tây để bán xe.

Theo hồ sơ, Hùng từng có 4 tiền án về tội trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cố ý gây thương tích.

Hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng.

