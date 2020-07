Giết lái xe ôm cướp tài, sau đó lẻn vào bệnh viện trộm cắp

Công an TX Kỳ Anh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Xuân Nam (SN 1984, ở số nhà 08-M3-01, đường Nguyễn An Ninh, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) về tội trộm cắp tài sản.

Phạm Xuân Nam tại cơ quan công an. Ảnh: TL

Trước đó, vào khoảng 3h ngày 19/6/2020, Phạm Xuân Nam đi taxi từ khách sạn ForLove (thuộc phường Kỳ Trinh, TX Kỳ Anh) đến Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh.

Đến nơi, Nam lẻn vào phòng Tiền sản 2, Khoa Sản lấy trộm 1 túi xách của chị Nguyễn Thị Tuyên (SN 1988, trú tại xã Kỳ Hoa, thị xã Kỳ Anh), bên trong có 8 triệu đồng và nhiều giấy tờ tùy thân khác.

Sau khi lấy được số tài sản trên, Nam đi ra TP Hà Tĩnh tiêu xài, ăn chơi rồi trở vào TP Đông Hà (Quảng Trị) thuê khách sạn ở thì bị công an theo dõi, bắt giữ.



Được biết, trước đó tại xã Cam Nghĩa, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Phạm Xuân Nam gây án giết người với một tài xế xe ôm để cướp tài sản. Sau đó, Nam bỏ trốn, lúc ra đến TX Kỳ Anh thì hết tiền tiêu, y đã lẻn vào Bệnh viện Đa khoa TX Kỳ Anh để trộm cắp tài sản.

Phạm Xuân Nam từng có tiền án, tiền sự về mua bán chất ma túy và trộm cắp tài sản.



Hiện vụ việc đã được chuyển giao Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục điều tra mở rộng.



Thúy An

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật