Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, cách đây 1 tuần hàng trăm em học sinh ở các khổi lớp của trường THPT Tiên Yên (huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh) bất ngờ đồng loạt nghỉ học khi được thông báo chuyển về cơ sở mới và học chung với học sinh trường THPT Nguyễn Trãi.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Sở GD&ĐT cùng huyện Tiên Yên tiến hành họp và đối thoại với phụ huynh học sinh. Đồng thời, ngày 26/3, UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành công văn hỏa tốc chỉ đạo cho phép lùi thời gian chuyển vị trí trường THPT Tiên Yên đến hết năm học 2018 – 2019. Tuy nhiên, từ ngày 1/4, toàn bộ Ban Giám hiệu, cán bộ, giáo viên nhà trường sẽ phải chuyển sang trụ sở THPT Nguyễn Trãi.

Trường THPT Tiên Yên, nơi xảy ra sự viêc hàng trăm học sinh bất ngờ nghỉ học vì không muốn chuyển sang cơ sở mới. Ảnh: K.Minh

Mặc dù đã được giáo viên, các tổ chức đoàn thể chính trị vận động, tuyên truyền, nhưng trong các buổi học tiếp theo, tỷ lệ học sinh quay lại trường THPT Tiên Yên không khả quan. Cụ thể, sáng 27/3 có 192 học sinh đi học, ngày 28/3 là 330 em đến trường và ngày 29/3 toàn trường có 244/569 em đi học.

Trước tình trạng trên, chiều 29/3, bà Vũ Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh chủ trì cuộc họp với các sở, ngành, địa phương liên quan để nghe báo cáo kết quả triển khai công tác ổn định học tập cho học sinh trường THPT Tiên Yên và giao nhiệm vụ cụ thể cho các Sở, ban ngành liên quan.

Trong đó, tỉnh giao cho huyện Tiên Yên đẩy mạnh tuyên truyền đến các xã, thị trấn có học sinh đang theo học tại trường quay trở lại học tập. Đặc biệt là những học sinh là con của đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn huyện.

Tâm thư của Hiệu trưởng THPT Tiên Yên kêu gọi học sinh quay lại trường học. Ảnh: TL

Đối với Sở GD&ĐT phải chịu trách nhiệm tuyên truyền, giáo dục cho học sinh, giáo viên, người lao động của nhà trường sớm ổn định làm việc tại cơ sở cũ đến hết năm học này và chuyển sang cơ sở mới từ năm học 2019-2020. Bên cạnh đó, Sở tiếp tục đôn đốc các giáo viên được phân công vận động học sinh đến lớp.

Bên cạnh đó, công an tỉnh chỉ đạo Công an huyện Tiên Yên, các phòng chuyên môn đảm bảo ổn định trật tự và phòng ngừa các đối tượng quá khích; tiếp tục điều tra nắm tình hình, phân loại các đối tượng, trường hợp phát hiện có đối tượng lạm dụng, lôi kéo gây mất an ninh trật tự sẽ tiến hành xử lý theo pháp luật pháp luật.

Trong buổi học sáng nay (1/4), đã có 548/569 học sinh trường THPT Tiên Yên quay trở lại lớp học. Ảnh: N.Thơm

Thông tin cho PV vào chiều nay (01/4), đại diện Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh cho hay, trong buổi học sáng nay, đã có 548/569 em học sinh trường THPT Tiên Yên quay lại lớp học. Hiện toàn trường chỉ còn 21 học sinh vắng mặt, trong đó 19 em nghỉ học có lý do.

Được biết, trong 2 ngày nghỉ cuối tuần vừa qua, các bậc phụ huynh học sinh đã đồng thuận với cách giải quyết của tỉnh nên đã vận động, động viên con, em và vác cháu học sinh đi học trở lại.

Đức Tùy