Những ngày qua, thông tin về phụ huynh được cho là lãnh đạo, cán bộ ở Sơn La đã can thiệp để nâng điểm thi cho con, khiến dư luận bức xúc.

Đáng chú ý, trong danh sách 44 thí sinh được nâng điểm thi tại Sơn La có con của ông Nguyễn Duy Hoàng, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La, được nâng 3 điểm. Trước khi chấm thẩm định, con ông Hoàng có điểm môn Lịch sử, Địa lý lần lượt là 9,5 và 9,5. Sau chấm thẩm định, điểm giảm xuống còn Lịch sử: 7,75 và Địa lý: 8,25.

Thông tin trên khiến nhiều người dân sống tại đường Bản Hẹo (TP Sơn La) bất ngờ. Chỉ tay về hướng ngôi nhà 4 tầng của gia đình ông Nguyễn Duy Hoàng, một người hàng xóm cho biết, ông Hoàng có vợ tên Xoan và 2 người con. Trong đó, con trai làm cho tập đoàn viễn thông lớn còn con gái đang học ở đại học sư phạm.

Con ông Hoàng là 1 trong 2 sinh viên của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội được điều chỉnh điểm theo danh sách cơ quan chức năng gửi về trường (thí sinh còn lại quê ở Hòa Bình).

“Thời điểm xảy ra vụ gian lận thi cử, anh Hoàng đi công tác trong miền Nam. Lúc đó, tôi thấy có thông tin con của một phó giám đốc Sở GD&ĐT được nâng điểm thi nên có hỏi chị Xoan. Chị ấy khẳng định với tôi là không có vấn đề gì và nói con chị thừa điểm để đỗ”, người này cho hay.

Người này chia sẻ thêm, đến khi đọc được thông tin trên báo chí, nhiều người dân mới giật mình khi biết vị phó giám đốc Sở GD&ĐT có con nâng điểm chính là ông Hoàng.

“Tôi nghĩ có thể cấp dưới đã tự ý nâng điểm cho con anh Hoàng mà thôi. Vì qua tiếp xúc và những gì tôi được biết thì gia đình anh Hoàng luôn tâm huyết với ngành giáo dục nên không thể có chuyện chạy điểm hay xin điểm cho con”, một người dân khác nói.

Trả lời một số báo chí, ông Nguyễn Duy Hoàng cho biết có biết thông tin con mình nằm trong danh sách thí sinh được nâng điểm. Nhưng ông Hoàng khẳng định: “Tôi quá tự tin về sức học của con ấy chứ, có vấn đề gì đâu, việc gì phải làm chuyện để mất uy tín như thế”.

Ông Hoàng từ chối trả lời về việc con gái được nâng điểm vì cơ quan CSĐT đang điều tra vụ việc.

Liên quan đến vấn đề trên, ông Đinh Công Sỹ (đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La) cho biết đây là sự việc rất đáng buồn đối với Sơn La nói riêng và ngành giáo dục nói chung.

Theo đại biểu Đinh Công Sỹ, vụ việc không chỉ làm mất đi sự công bằng trong đánh giá kết quả thi cử mà còn làm mất niềm tin của người dân với nhiều lĩnh vực quan trọng, có tác động to lớn đối với xã hội như giáo dục, y tế, công an, an ninh quốc phòng…

Đặc biệt, nó tạo nên hình ảnh rất xấu về đội ngũ cán bộ công chức khi danh sách những người được công bố đều là người nắm giữ các vị trí trong các cơ quan công quyền của tỉnh.

Về hướng xử lý, đại biểu Sỹ bày tỏ quan điểm sau khi cơ quan có thẩm quyền đưa ra được kết quả điều tra và xác định các phụ huynh này thực sự có ý định tham gia tác động bằng vật chất, quyền lực làm sai lệch kết quả thi, làm lợi cho mình và con thì phải xử lý nghiêm khắc theo quy định của pháp luật.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Sơn La bị khởi tố vẫn đi làm bình thường Theo nguồn tin của phóng viên, ông Trần Xuân Yến, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Sơn La (Phó Chủ tịch Hội đồng thi, Phó Trưởng ban thường trực Ban chấm thi, Tổ trưởng Tổ chấm thi trắc nghiệm kỳ thi THPT quốc gia 2018) đã bị khởi tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ (quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự) vì liên quan nhiều bài thi tốt nghiệp THPT ở Sơn La có dấu hiệu bị sửa điểm hiện tại vẫn đang đi làm bình thường. Ông Trần Văn Trọng - Chánh văn phòng Sở GD&ĐT Sơn La xác nhận và cho biết hiện ông Yến đang được tại ngoại. “Cơ quan chức năng đang điều tra, hiện chưa có kết luận cuối cùng, vì vậy chưa thể khẳng định họ là người nâng điểm cho thí sinh. Về mặt pháp lý, các công việc của họ ở cơ quan vẫn phải đảm bảo bình thường. Nếu họ không đi làm hóa ra phạm tội thật à? Nếu sau khi điều tra, họ không phạm tội, sẽ được khôi phục chức vụ” ông Trọng nói.

