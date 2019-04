Bộ Công an trả 25 thí sinh được nâng điểm về Sơn La

Thiếu tướng Bùi Minh Giám, Cục trưởng Cục Đào tạo (Bộ Công an) cho biết Cục đã nhận danh sách thí sinh được nâng điểm thi THPT quốc gia 2018 từ Sở GD-ĐT Sơn La. Cục Đào tạo đã chuyển danh sách các thí sinh này về các trường trực thuộc Bộ Công an.

Công an tỉnh Sơn La canh giữ cẩn mật Sở GD-ĐT tỉnh Sơn La tối 19/7/2018 khi đoàn công tác của Bộ GD-ĐT đến làm việc về phản ánh gian lận thi cử. Ảnh: Đoàn Bổng

Đồng thời, Bộ Công an cũng đã bàn giao 25 thí sinh gian lận điểm thi này về đơn vị sơ tuyển tại Sơn La và xử lý theo đúng quy định. Trong số này, có 7 thí sinh trúng tuyển vào Học viện An ninh nhân dân; 16 thí sinh trúng tuyển vào Học viện Cảnh sát nhân dân và 2 thí sinh trúng tuyển vào Trường ĐH Phòng cháy chữa cháy.

Theo Thiếu tướng Bùi Minh Giám, theo quy chế thi THPT quốc gia do Bộ GD-ĐT ban hành, các thí sinh này vẫn được tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2019. Tuy nhiên, việc có được tham gia đăng ký sơ tuyển vào các trường công an nhân dân hay không thì Bộ Công an vẫn phải xem xét vì việc xét tuyển vào ngành còn phải tính đến các yếu tố khác như phẩm chất chính trị, đạo đức.

Như vậy, đến thời điểm này, việc xử lý các thí sinh gian lận điểm thi tại Hòa Bình và Sơn La ở khối các trường công an đã được xử lý xong. Trước đó, Bộ Công an cũng đã trả 28 thí sinh Hòa Bình trúng tuyển vào các trường công an về địa phương do gian lận điểm.

Theo VietNamNet