Gần 9 vạn học sinh Hà Nội chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT

Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, năm học 2020 - 2021, Hà Nội sẽ có hơn 104.000 học sinh xét tốt nghiệp THCS, số học sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 THPT là 88.928 thí sinh. Khác với năm ngoái, kỳ thi năm nay thí sinh chỉ dự thi 3 môn: Bài thi môn Toán và Ngữ văn thi theo hình thức tự luận, thời gian làm bài là 120 phút. Bài thi môn Ngoại ngữ thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài là 60 phút.

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, đề thi gồm các câu hỏi theo yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ năng thuộc chương trình THCS hiện hành đã được tinh giản theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9 THCS.

Kỳ thi năm nay được đánh giá là khá căng thẳng bởi sẽ có hơn 2 vạn thí sinh không đỗ vào lớp 10, bởi tổng chỉ tiêu không "có suất" cho số học sinh này. Tại một số trường THPT công lập nổi tiếng, tỷ lệ "chọi" cũng khá cao.

Kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội luôn được đánh giá là căng thẳng bởi sẽ có hàng vạn học sinh phải học dân lập, trường nghề sau khi tốt nghiệp THCS.

Trước mối lo lắng của phụ huynh về kỳ thi năm nay, ông Phạm Quốc Toản - Trưởng phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng (Sở GD&ĐT Hà Nội) cho biết: "Năm 2020, toàn TP có gần 89.000 học sinh lớp 9 đăng ký dự thi vào lớp 10, còn khoảng 15.000 học sinh không đăng ký dự thi, nhiều hơn 5.000 học sinh so với năm học trước. Qua rà soát, thống kê về nguyện vọng học tập, những học sinh này đã đăng ký dự tuyển vào các trường ngoài công lập, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên; số còn lại đăng ký theo học ở 38 trường trung cấp nghề".

Còn ông Phạm Văn Đại - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội nhận định, với tỷ lệ 62% số học sinh tốt nghiệp THCS được tuyển vào trường công lập, trong khi có gần 89.000 học sinh dự thi vào lớp 10, thì sẽ có 65.000 học sinh đỗ. Như vậy, tỷ lệ đỗ rất lớn nên học sinh không nên quá lo lắng.

Để đảm bảo an ninh an toàn cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT trên địa bàn TP Hà Nội, Công an TP.Hà Nội đã có kế hoạch đảm bảo an ninh an toàn tuyệt đối. Theo đó, sẽ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông các khu vực tổ chức thi; bảo vệ tuyệt đối an toàn các khâu của kỳ thi như: Ra đề thi, in sao đề thi, coi thi, làm phách, chấm thi... Đặc biệt là phòng chống gian lận trong kỳ thi như thi hộ, thi kèm, sử dụng thiết bị công nghệ cao để gian lận thi cử.

Lịch thi vào lớp 10 THPT tại Hà Nội.

Về công tác tổ chức thi, ông Phạm Quốc Toản thông tin, Sở đã rà soát đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn ngành đối với cấp THCS và THPT để đảm bảo đáp ứng đủ các điều kiện tham gia coi thi. Sở đã huy động hơn 12.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia vào công tác tuyển sinh.

Đối với các điều kiện đảm bảo an toàn an ninh, Sở GD&ĐT Hà Nội phối hợp cùng Công an TP.Hà Nội đặc biệt có sự tham gia của Phòng An Ninh chính trị nội bộ (PA03) kiểm soát chặt chẽ ở tất cả các khâu, các quy trình của kỳ thi năm nay.

Kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập (hệ không chuyên) năm học 2020 - 2021 tại Hà Nội sẽ diễn ra vào ngày 17 - 18/7 với 3 môn Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ. Các thí sinh đăng ký thi vào trường chuyên sẽ thi môn chuyên vào chiều 18/7 và sáng 19/7. Các thí sinh thi hệ song bằng các trường chuyên sẽ thi vào ngày 20/7. Trước đó, vào 9h00 ngày 16/7, các thí sinh đến điểm thi để làm thủ tục dự thi, điều chỉnh sai sót thông tin trên phiếu dự thi (nếu có), nghe phổ biến quy chế thi.

Quang Anh