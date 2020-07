Đời tư thú vị của Hoàng Yến á hậu và Hoàng Yến "4 đời chồng"

Tuy nhiên, năm 2017 Võ Hoàng Yến quay trở lại với công chúng sau thời gian dài vắng bóng trên sàn catwalk thời trang nước nhà khi nhận lời mời làm cố vấn chuyên môn và giám khảo cho chương trình Người mẫu Việt Nam – VietNam's Next Top Model 2017 với mùa giải All Stars. Cùng năm, Võ Hoàng Yến là cố vấn chuyên môn của chương trình Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Năm 2018, cô là giám khảo The Face Vietnam 2018, Miss Supranational Vietnam và mới nhất là host chương trình Nhà thiết kế tương lai nhí.