Từ vụ thầy giáo vào nhà nghỉ với cô giáo để "ôm cho khỏi rét" đến căn nguyên của những lời ngụy biện nực cười

Chồng nữ giáo viên T. là ông Khúc Văn L. (SN 1977, trú tại xã Quang Lang, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn) thông tin với báo giới, ông đã ghi lại đoạn clip bắt quả tang vợ và nam đồng nghiệp ở nhà nghỉ, sau đó tố cáo tới nhà chức trách.

Ông chồng bị vợ cắm sừng này cho biết, ông và vợ kết hôn năm 1999, hiện có 2 con. Từ năm 2018, ông nghe tin đồn vợ có quan hệ tình cảm với người khác, nhưng không mấy quan tâm. Tới tháng 2/2019, ông theo dõi và bắt quả tang vợ cùng ông Q. trong phòng của nhà nghỉ.

Bị phát hiện không mặc quần áo, nằm cùng nhau trong nhà nghỉ, thầy giáo Q chia sẻ với báo chí cho rằng, ông và cô giáo T là chỗ quen biết, đồng nghiệp đã lâu. Thầy giáo này khẳng định không hề có quan hệ bất chính với cô T, chỉ là do ông Q bị... ngộ độc thực phẩm, sau đó "miệng nôn trôn tháo" rồi lên cơn sốt rét, rồi được cô giáo bảo cởi quần áo ra để ôm cho ấm...

“Thấy vậy, bà T vội nói với tôi vào nhà nghỉ rồi bảo tôi cởi bỏ quần áo ra để bà ôm cho khỏi rét. Nghĩ đơn giản nên tôi làm theo. Sau đó thì chồng bà T đột ngột mở cửa phòng, bật điện sáng, quay clip”, ông Q kể lại.

Vụ thầy giáo vào nhà nghỉ với cô giáo để "ôm cho khỏi rét"

Còn bà T., nhân vật nữ có mặt cùng ông Q. trong nhà nghỉ, bị chồng bắt gặp thì không muốn chia sẻ gì sau sự việc. Người phụ nữ này khẳng định, những gì mọi người nhìn thấy chỉ là một phần: “Những gì mọi người nhìn thấy chỉ biết một phần. Mọi người nói thế nào thì với tôi điều đó không quan trọng, quan trọng là mình sống thế nào. Người có học họ xem họ biết nhưng không nói gì. Nhiều người không biết gì vào chửi thì đó chỉ là anh hùng bàn phím”.

Sốt rét vào nhà nghỉ ôm cho khỏi rét: Lời ngụy biện nực cười

Sau khi nghe những chia sẻ của thầy giáo Q cho rằng không hề có quan hệ bất chính với cô T, chỉ là do ông Q bị... ngộc độc thực phẩm, sau đó "miệng nôn trôn tháo" rồi lên cơn sốt rét, rồi được cô giáo bảo cởi quần áo ra để ôm cho ấm... khiến dân mạng được phen cười ồ lên.

Thậm chí trên các diễn đàn mạng, họ cho rằng đó là lời ngụy biện nực cười mà chỉ có thể đánh lừa được con nít. Nhiều dân mạng còn châm biếm rằng: “Sốt rét không phải uống thuốc mà bệnh vẫn tự hết chỉ bằng việc vào nhà nghỉ ôm ấp, quan hệ với nhau thôi”. Phải chăng người ngoại tình thường sống trong dối trá?

Vụ việc này khiến người ta liên tưởng đến những vụ ngoại tình và những lý do lấp liếm cho hành động sai trái. Những kẻ ngoại tình phải sống trong dối trá vì có rất nhiều lý do. Có lẽ trước hết là do mối quan hệ mà người đó can dự vào là mối quan hệ tội lỗi, bất chính, sai quấy mà pháp luật không cho phép. Bản thân họ cũng biết, vướng vào ngoại tình là bị người đời chê cười, lên án. Thế nhưng lại không muốn từ bỏ hay không đủ ý chí để từ bỏ, vì thế họ chỉ còn một con đường là sống trong giả dối, và tiếp tục lừa dối mọi người.

Những kẻ ngoại tình thường phải nói dối vợ/chồng, con, đồng nghiệp, bạn bè và nói dối chính mình. Họ nói dối về mọi mặt trong đời sống, cuộc đời người đó bao trùm trong sự dối trá mà chẳng cần biết cái cớ đưa ra có hợp lý hay không?

Tuy nhiên, họ không hề hay biết rằng, cái kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra. Những gì họ gây ra họ nên tự phải chịu trách nhiệm với hành động của mình và sửa sai. Đừng nói điều ác và lời gian xảo, nực cười để sai lầm này lại nối tiếp sai lầm kia. Ngược lại, dù đúng dù sai, khi những người ngoại tình đã lựa chọn sống theo cách của mình thì trước mỗi sự việc hãy thật bình tĩnh để tìm cách giải quyết tốt nhất cho gia đình, cho những người liên quan và cho chính bản thân.

Ban Mai