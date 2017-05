Vụ 7 người tử vong khi chạy thận: Kiểm tra đơn vị cung cấp máy cho bệnh viện

Ngày 31/5, tổ công tác Công an tỉnh Hoà Bình phối hợp với các cơ quan nghiệp vụ Bộ Công an tiếp tục làm việc với Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiên Sơn (trụ sở đường Trung Yên 3, phường quận Cầu Giấy, Hà Nội) - đơn vị cung ứng thiết bị vật tư, bảo hành, bảo trì thiết bị y tế tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà Bình.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, lãnh đạo Công an phường Trung Hoà cho biết, ngoài các cán bộ điều tra, Công an tỉnh Hoà Bình, cán bộ y tế..., công an phường cũng hỗ trợ phối hợp với tổ công tác kiểm tra.

Trụ sở công ty Thiên Sơn luôn khóa trái cửa. Ảnh: Cao Tuân

Sáng cùng ngày, theo ghi nhận của PV tại Công ty Thiên Sơn, mặc dù công ty khoá cửa nhưng vẫn hoạt động bình thường. Được biết, Giám đốc công ty cổ phần dược phẩm Thiên Sơn là ông Nguyễn Bá Thọ, còn người đại diện pháp luật cũng là chủ sở hữu của công ty này là ông Đỗ Anh Tuấn.

Đáng lưu ý, theo ông Trương Quý Dương, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, ngày 28/5, một ngày trước khi xảy ra vụ tai biến y khoa, Công ty Thiên Sơn đã bảo trì, sửa chữa hệ thống lọc nước tinh khiết liên quan đến các thiết bị lọc máu để phục vụ bệnh nhân tại khoa điều trị lọc máu.

Trong ngày, ngày 30/5, Cơ quan CSĐT- Bộ Công an đã tiến hành niêm phong và làm việc với Công ty cổ phần dược phẩm Thiên Sơn - đơn vị cung ứng thiết bị vật tư và bảo hành các thiết bị y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Bệnh nhân nặng còn lại đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình.

Liên quan đến vụ việc trên, Trung tướng Trần Văn Vệ, quyền Tổng cục trưởng Tổng Cục cảnh sát, Bộ Công an, cho biết Công an tỉnh Hòa Bình đã quyết định khởi tố vụ án để làm rõ nguyên nhân 7 bệnh nhân đang chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình bị sốc phản vệ dẫn đến tử vong.

Theo đó, CQĐT khởi tố vụ án theo Điều 242 về tội vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế thuốc, cấp phát thuốc, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác.

Trước đó, sáng 29/5, tại khoa Thận nhân tạo của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình có 18 bệnh nhân suy thận mạn tính được chạy máy. Sau 45 phút chạy thận, một số bệnh nhân xuất hiện triệu chứng khó thở, buồn nôn…

Cán bộ công an lấy mẫu dịch để giám định và thu thập tài liệu liên quan phục vụ công tác điều tra vụ án.

Ngay sau đó, các bác sĩ đã cho dừng chạy máy và báo cáo lãnh đạo bệnh viện. Nhận thấy đây là tai biến y khoa nghiêm trọng, lãnh đạo bệnh viện báo cáo Sở Y tế lãnh đạo địa phương và liên lạc với bệnh viện Bạch Mai đề nghị được hỗ trợ chuyên môn.

Mặc dù bệnh viện đã huy động bác sĩ để cứu chữa các bệnh nhân, nhưng đã có 7 người tử vong.

Cao Tuân