Số ca mắc mới COVID-19 ở Mỹ bất ngờ tăng vọt hơn 38.000 người, Anh thử nghiệm huyết tương trị bệnh

Tính tới 8h15 sáng 25/4, chỉ trong vòng 24h, thế giới đã ghi nhận thêm 104.222 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 mới và thêm 6.086 ca tử vong. Trên toàn thế giới hiện có 2.829.883 trường hợp mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và 197.243 trường hợp tử vong. Số người được chữa khỏi bệnh đang là 798.605 người, trong khi số trường hợp bệnh nặng và nguy kịch là 58.523 ca.

Mỹ tiếp tục là ổ dịch lớn nhất thế giới với 924.402 ca nhiễm virus và 52.168 ca tử vong. Đến 8h00 sáng 25/4, nước Mỹ ghi nhận thêm 1.934 trường hợp tử vong và thêm 37.960 ca nhiễm mới.

Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân mắc COVID-19 vào một bệnh viện ở New York, Mỹ ngày 14/4/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tuy nhiên, số ca tử vong thực tế tại Mỹ có thể cao hơn do hầu hết các bang chỉ thống kê những bệnh nhân trong bệnh viện chứ không tính những người tử vong tại nhà. Khoảng 40% số ca tử vong ở New York - tâm dịch COVID-19 ở Mỹ, tiếp đến là các bang New Jersy, Michigan và Massachusetts. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) cho biết số ca tử vong ở Mỹ vượt 52.000 người, vượt xa tổng số người Mỹ thiệt mạng trong cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) là 36.516 người.



Cùng ngày Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm của Mỹ (FDA) khuyến cáo không nên sử dụng 2 loại thuốc chữa sốt rét là hydroxychloroquine và chloroquine trong điều trị các bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2 do có nguy cơ gây ra những vấn đề nghiêm trọng về nhịp tim.



Tới sáng nay, Tây Ban Nha ghi nhận 219.764 ca mắc COVID-19 và 22.524 ca tử vong. Tuy nhiên, nước này cũng đón nhận tin vui khi số ca tử vong trong 24 giờ qua đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn một tháng (367 ca). Hiện quốc gia thuộc Bán đảo Iberia vẫn là tâm dịch lớn nhất tại châu Âu.

Chuyển bệnh nhân mắc COVID-19 tới bệnh viện Severo Ochoa ở Leganes, Tây Ban Nha. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Truyền thông Italy đưa tin nước này sẽ nởi lỏng lệnh phong tỏa trong khoảng 4 tuần nữa. Thời gian qua, Italy là nơi áp đặt các biện pháp giãn cách xã hội nghiêm ngặt nhất và dài nhất ở châu Âu. Các công trình đang xây dựng dang dở cũng như ngành may mặc và thời trang có thể tái hoạt động vào ngày 4/5, tiếp sau đó 1 tuần là các cửa hàng quần áo, giày dép và nhiều cửa hàng khác. Cuối cùng các quán bar, nhà hàng và tiệm cắt tóc có thể mở cửa lại vào ngày 18/5.

Cùng ngày, Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy cho biết nước này ghi nhận thêm 3.021 ca nhiễm và 420 ca tử vong. Tổng số ca mắc và tử vong nước này lên 192.994 trường hợp, 25,969 người tử vong. Liên đoàn Bác sĩ Italy (FNOMCEO) cho biết có 150 bác sĩ đã tử vong do và 19.628 y bác sĩ, nhân viên y tế mắc COVID-19.

Anh thử nghiệm huyết tương chữa COVID-19

Theo Reuters, cơ quan y tế Anh sẽ thử nghiệm điều trị COVID-19 bằng huyết tương từ những người khỏi bệnh. Phương pháp này sẽ được thử nghiệm trên khoảng 5.000 người nhiễm SARS-CoV-2 trong tình trạng bệnh nặng.

Những bệnh nhân này trong hệ miễn dịch không có hoặc không đủ kháng thể chống lại virus. Cơ quan y tế sẽ thực hiện tiêm huyết tương vào những bệnh nhân này với hi vọng có thể tăng cường hệ miễn dịch cho họ.

Dịch vụ y tế quốc gia của Anh (NHS) sẽ tăng cường lấy mẫu huyết tương trong thời gian tới. Hiện tại, có khoảng 10.000 mẫu được gửi về NHS, đủ để điều trị cho 5.000 bệnh nhân mỗi tuần.

Trong 24 giời qua, nước Anh ghi nhận thêm 5.386 ca nhiễm và 768 ca tử vong tại bệnh viện do nhiễm SARS-CoV-2. Trong khi đó, tổng số ca mắc COVID-19 là 143.464, tổng số người tử vong là 19.506.

Đức hiện ghi nhận 154.999 ca COVID-19 (tăng 1.416), trong đó số ca tử vong là 5.760 người (tăng 183), trong khi 106.800 người đã được chữa khỏi, tăng 3.500 người so với một ngày trước.

Thủ tướng Angela Merkel cho biết con số thống kê gần đây "mang lại hy vọng", nhưng "kết quả tạm thời này rất mong manh". Bà Merkel chỉ trích một số địa phương đã quá "nóng vội" trong xử lý dịch bệnh, yêu cầu tất cả các địa phương phải tiếp tục cẩn trọng, cân nhắc kỹ để tránh nguy cơ khiến công sức chống dịch của chính phủ đổ bể.

Một vài doanh nghiệp nhỏ và một số điểm công cộng tại Đức đã được phép mở cửa trở lại từ ngày 20/4, trong khi đó lệnh hạn chế di chuyển trên toàn quốc vẫn tiếp tục được áp dụng tại Đức tới ít nhất ngày 3/5 tới.

Dịch lây lan mạnh tại Nga, Nhật Bản nâng cảnh báo đi lại đối với 14 nước

Số ca nhiễm mới tại Nga đã tăng thêm 5.849 ca trong vòng 24h qua, đưa tổng số ca nhiễm lên 68.662 người. Nga cũng ghi nhận thêm 60 ca tử vong, đưa tổng số người tử vong tại đây lên 615 ca. Ngoài ra, tổng số người khỏi bệnh là 5.568 ca.

Dịch bệnh ở Nga vẫn tiến triển phức tạp với hơn 5.800 ca nhiễm mới ghi nhận trong 24 giowf qua (Ảnh minh họa: Tass).

Thủ đô Moskva vẫn là địa phương có số người nhiễm SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 đông nhất. Chỉ tính riêng trong 24 giờ qua, Moskva có 2.957 ca mắc mới, nâng tổng số người mắc bệnh ở thủ đô lên 36.897 người; và 37 người tử vong, đưa tổng số người tử vong lên 325 ca.



Nhật Bản đã nâng cảnh báo đi lại đối với 14 nước, trong đó có Nga, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Saudi Arabia, lên mức 3, theo đó công dân Nhật Bản không nên đến các nước trên. Những người nước ngoài đã từng ở 14 nước trên trong vòng 2 tuần trước khi đến Nhật Bản sẽ bị từ chối nhập cảnh. Như vậy, tính đến nay, Nhật Bản đã áp đặt lệnh cấm nhập cảnh đối với 87 nước và khu vực.



Đến hết ngày 24/4, Nhật Bản ghi nhận 12.368 ca bệnh COVID-19, trong đó 328 trường hợp tử vong.

Ngày 24/4, Chính phủ Hàn Quốc đã công bố nội dung hướng dẫn thực hiện giãn cách xã hội song song với duy trì nhịp sống bình thường, bao phủ 31 lĩnh vực khác nhau từ công việc đến sinh hoạt hằng ngày và các hoạt động vui chơi giải trí. Từ ngày 27/4 tới, Hàn Quốc sẽ chính thức thực hiện quản lý các đối tượng vi phạm quy định tự cách ly bằng vòng tay điện tử. Trường hợp từ chối đeo vòng tay này sẽ bị đưa đến các khu cách ly tập trung.

Trong 24 giờ qua, Hàn Quốc chỉ ghi nhận thêm 3 trường hợp mắc bệnh, tổng số ca COVID-19 là 10.708, với 240 ca tử vong.

Đông Nam Á có nguy cơ trở thành điểm nóng mới của thế giới

Tại Đông Nam Á - khu vực có nguy cơ trở thành điểm nóng mới của thế giới, số ca mắc COVID-19 không ngừng gia tăng. Cụ thể, trong 24 giờ qua, vùng dịch lớn nhất là Singapore tiếp tục phát hiện thêm 897 ca mắc bệnh COVID-19. Như vậy, tính đến nay, số người mắc COVID-19 tại quốc đảo này là 12.075 người, trong đó có 12 người tử vong.

Bộ trưởng Tài nguyên nước và Môi trường Singapore, Masagos Zulkifli cảnh báo những người chống đối lực lượng giám sát lệnh hạn chế phòng dịch sẽ bị xử lý nghiêm. Trước đó, cảnh sát Singapore thông báo gia tăng một loạt những vụ lạm dụng chống lại 3.000 cảnh sát và tình nguyện viên giám sát giãn cách xã hội.



Indonesia cũng ghi nhận thêm 436 trường hợp mắc COVID-19, mức cao nhất trong ngày kể từ khi trường hợp đầu tiên được phát hiện tại nước này, và 42 ca tử vong. Tính đến nay, nước này đã ghi nhận 8.211 người mắc COVID-19, trong đó có 689 người tử vong. Philippines cũng có thêm 211 người mắc COVID-19 và 15 trường hợp tử vong, nâng tổng số ca mắc bệnh lên 7.192 ca và số ca tử vong lên 477 ca.

Giới chức y tế lấy mẫu xét nghiệm tại một khu chợ ở Indonesia. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Để khống chế sự lây lan của dịch COVID-19, Bộ Giao thông Indonesia ngày 24/4 cho biết nước này sẽ cấm tạm thời việc đi lại bằng đường hàng không và đường biển trong nước và quốc tế cho đến ngày 31/5, ngoại trừ một số trường hợp. Theo bộ trên, lệnh cấm đi lại bằng đường biển sẽ có hiệu lực ngay, trong khi lệnh cấm đi lại bằng đường hàng không sẽ có hiệu lực từ ngày 25/4.

Bộ Y tế Philippines thông báo trong 24 giờ qua, nước này đã có thêm 211 người mắc COVID-19 và 15 trường hợp tử vong. Tính đến nay, nước này đã ghi nhận 7.192 ca mắc COVID-19 và 477 trường hợp tử vong.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã gia hạn lệnh phong tỏa tại thủ đô Manila và các tỉnh có nguy cơ cao trên đảo Luzon thêm 2 tuần cho đến ngày 15/5 tới.

Trong khi đó, Malaysia xác nhận thêm 88 người mắc COVID-19 và 1 trường hợp tử vong, đưa tổng số người mắc bệnh ở nước này lên 5.691, trong đó có 96 ca tử vong. Đây là ngày thứ tám liên tiếp, số ca mắc COVID-19 ở nước này tăng 2 con số.



Tại Malaysia, người Hồi giáo nước này bước vào tháng Ramadan hôm 24/4, trong khi lệnh hạn chế di chuyển vừa được công bố kéo dài đến hết ngày 12/5 và có thể được gia hạn. Quốc vương Malaysia Al-Mustafa Billah Shah cùng ngày đã kêu gọi các tín đồ hãy nghiêm túc chấp hành các chỉ thị của chính phủ liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh, dành thời gian chăm sóc, thương yêu, sẻ chia với những người thân của mình.



