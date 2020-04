Tình hình dịch COVID-19 sáng 22/4: Mỹ có ngày tang thương nhất, Nga phát hiện biến chứng nguy hiểm của virus

Thế giới vượt ngưỡng 2,5 triệu ca nhiễm

Tính đến 8h sáng nay 22/4 (theo giờ Việt Nam), thế giới có thêm 76.295 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 và 7.060 ca tử vong mới. Tổng số ca mắc bệnh COVID-19 toàn cầu vượt ngưỡng 2,5 triệu người và trên 177.600 ca tử vong. Các nước đang thể hiện xu thế trái chiều đối với việc dỡ bỏ phong tỏa và nới lỏng giãn cách xã hội.

Mỹ, quốc gia dẫn đầu thế giới về số ca nhiễm và tử vong có thêm một ngày tang tóc. Trong 24 giờ qua, Mỹ ghi nhận 27.046 người nhiễm, 2.802 người tử vong. Tổng số ca nhiễm và tử vong tại nước này đã lên tới 819.805 và 45.316 người.

Nước Mỹ dã có gần 820.000 người nhiễm và hơn 45.000 người tử vong vì dịch bệnh. Ảnh minh hoạ

Nơi tâm dịch nước Mỹ, New York trong vòng 1 ngày qua ghi nhận thêm 764 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong của bang lên 19.693 người. Theo kết quả cuộc trưng cầu ý dân do trường Chính sách và Sức khỏe cộng đồng thuộc hệ thống đại học của thành phố New York tiến hành cuối tuần qua và công bố ngày 21/4, có 51% người dân New York muốn mở lại các hoạt động kinh tế vào cuối tháng 4 hoặc tháng 5, trong khi 49% người dân mong muốn đợi đến đầu tháng 6.

Tây Ban Nha, quốc gia thứ hai sau Mỹ về số người nhiễm chứng kiến sự tăng nhẹ về số ca tử vong do dịch COVID-19 khi ghi nhận 430 bệnh nhân tử vong trong 24 giờ đồng hồ qua.

Tính tới sáng 22/4, có 21.282 người tử vong ở Tây Ban Nga vì đại dịch COVID-19, qua đó biến nước này thành quốc gia nhiều người thiệt mạng vì đại dịch thứ 3 trên thế giới, chỉ sau Mỹ và Italy. Trong ngày, Tây Ban Nha cũng ghi nhận thêm 3.968 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên 204.178 người. Về tổng thể, xu thế dịch COVID-19 đang thuyên giảm tại quốc gia này trong 1 tuần trở lại đây.

Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân nhiễm COVID-19 từ xe cứu thương vào một bệnh viện ở Leganes, Tây Ban Nha. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tại Italy, số số liệu của Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy cho biết trong ngày 21/4, nước này ghi nhận thêm 2.729 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 183.957 trường hợp. Trong khi đó, số ca tử vong đã tăng lên 24.648 người (tăng 534 ca). Số ca hồi phục tăng lên 51.600 người (tăng 2.723 ca).

Đây là ngày thứ 2 liên tiếp Italy ghi nhận số bệnh nhân mắc COVID-19 giảm, sau khi nước này lần đầu tiên ghi nhận số bệnh nhân giảm trong ngày 20/4. Bên cạnh đó, số ca phải điều trị tích cực cũng tiếp tục giảm 104 ca xuống còn 2.471 bệnh nhân.

Một hành khách đi tàu đến Naples, Italy hôm 22/3. Ảnh:Reuters.

Nga phát hiện biến chứng nguy hiểm do SARS-CoV-2, Ấn Độ có 80% người mắc không có triệu chứng



Theo bảng số liệu mới nhất của Worldometer, 10 ổ dịch COVID-19 hàng đầu thế giới (xét về số bệnh nhân Covid-19 đã được xác nhận) lần lượt là: (1) Mỹ, (2) Tây Ban Nha, (3) Italy, (4) Pháp, (5) Đức, (6) Anh, (7) Thổ Nhĩ Kỳ, (8) Iran, (9) Trung Quốc đại lục và (10) Nga. Trong danh sách này, 4 nước đầu tiên (Mỹ, Tây Ban Nha, Italy và Pháp) có số ca tử vong do COVID-19 ở mức trên 20.000 người.

Tại Nga, sáng nay ghi nhận có thêm 5.642 người nhiễm, 51 người thiệt mạng vì dịch bệnh sau 24 giờ. Tống số ca nhiễm và tử vong tại nước này là 52.763 và 456.

Người đứng đầu Ủy ban về bảo vệ sức khỏe của Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga, ông Dmitry Morozov cho biết, một trong những biến chứng của người nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) là hiện tượng phát triển hội chứng DIC (đông máu nội mạch lan tỏa, rối loạn đông máu tiêu thụ, hội chứng huyết khối tắc mạch).



Nga hiện đang nằm trong top 10 nước có số ca nhiễm COVID-19 cao nhất thế giới. Ảnh minh hoạ

Ông Morozov giải thích, hiện đã rõ rằng trong trường hợp COVID-19, một trong những biến chứng phức tạp là phát triển hội chứng DIC. Do đó, điều quan trọng là phải cấp tốc thay đổi các hướng dẫn lâm sàng trong việc điều trị bệnh COVID-19. Những khuyến nghị này sẽ được gửi đến Bộ Y tế Nga.

Các chuyên gia cao cấp của Hội đồng nghiên cứu y học Ấn Độ (ICMR) cảnh báo, 80% bệnh nhân nhiễm virus SARS CoV-2 gây đại dịch COVID-19 tại Ấn Độ không có triệu chứng. Điều này đã gây lo ngại cho Chính phủ Ấn Độ trong việc ngăn chặn và kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh. Biện pháp tốt nhất mà Ấn Độ có thể thực hiện hiện nay là tăng cường tốc độ điều tra dịch tễ học của các ca đã nhiễm bệnh để tìm ra người bệnh không triệu chứng.

Tuy nhiên, năng lực xét nghiệm và điều tra của Ấn Độ hiện tại không thể sàng lọc để phát hiện tất cả bệnh nhân không triệu chứng. Tính 8h sáng nay (22/4), Ấn Độ đã ghi nhận tổng cộng 20.080 ca nhiễm SARS CoV-2 (tăng 1.541) và 645 ca tử vong (tăng 53). Chính phủ Ấn Độ đang đẩy nhanh việc nghiên cứu vaccine và thuốc điều trị COVID-19.



Số ca nhiễm tại Indonesia tiếp tục tăng cao, Singapore kéo dài giãn cách xã hội đến 1/6



Người phát ngôn Bộ Y tế Indonesia, ông Achmad Yurianto cho biết Indonesia đã ghi nhận thêm 375 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc bệnh ở quốc gia Đông Nam Á này lên thành 7.135 người.

Các nhân viên chăm sóc sức khỏe nghỉ ngơi khi họ hoàn thành các xét nghiệm Covid-19 ở Depok, phía nam Jakarta, Indonesia. (Ảnh: REUTERS)

Indonesia cũng ghi nhận 26 ca tử vong mới, nâng tổng số ca tử vong do mắc bệnh COVID-19 trên cả nước lên thành 616 người. Cho đến nay, có hơn 46.700 bệnh nhân đã được xét nghiệm virus SARS-CoV-2 và 842 người đã được chữa khỏi bệnh ở Indonesia.

Bộ Y tế Singapore cho biết số ca nhiễm mới ghi nhận tại nước này trong 24 giờ qua là 1.111 ca, nâng tổng số ca nhiễm tại quốc đảo này lên 9.125 ca. Phần lớn các ca nhiễm mới là tại các khu nhà ở của lao động nước ngoài. Đáng chú ý, rất nhiều ca nhiễm không hề có biểu hiện bệnh. Trong khi đó, số ca lây nhiễm chéo trong cộng đồng không rõ nguồn gốc vẫn ở mức trên 20 ca/ngày sau 2 tuần thực hiện cách ly xã hội .

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long thông báo, các biện pháp giãn cách xã hội nhằm phá vỡ chuỗi lây lan của đại dịch Covid-19 sẽ được kéo dài thêm một tháng, đến ngày 1/6.



Thủ tướng Singapore nhấn mạnh, các biện pháp giãn cách xã hội đang có hiệu quả nhưng người dân Singapore không được chủ quan, lơ là. Theo ông Lý Hiển Long số ca nhiễm COVID-19 không rõ nguồn gốc vẫn chưa giảm, điều đó cho thấy “một ổ dịch ẩn” vẫn còn trong cộng đồng. Người đứng đầu Chính phủ Singapore kêu gọi người dân Singapore ở nhà, chỉ đi ra ngoài khi thực sự cần thiết hay để mua thực phẩm, và nên đi một mình.



Ông cho biết, các biện pháp cách ly xã hội, hạn chế đi lại sẽ chỉ được gỡ bỏ khi con số lây nhiễm trong cộng động xuống mức 1 con số.

H.Anh (th)