Con gái ca sĩ Mỹ Linh bất ngờ "đối đầu" Sơn Tùng, tung MV siêu chất nhận vô số lời khen ngợi

Trong khi Sơn Tùng đang "gây bão" trên khắp các trang mạng xã hội với màn comeback Có chắc yêu là đây sau hơn 1 năm vắng bóng thì ở một chiến tuyến khác, con gái ca sĩ Mỹ Linh - Mỹ Anh cũng đã tung ra MV dance chính thức cho ca khúc Got You sau 1 tháng phát hành MV ca nhạc chính thức.

Mỹ Anh - Got You (Official Dance MV)

Bên cạnh tài năng ca hát được khán giả biết trước đó, nhiều người cũng vô cùng thích thú với MV nhảy của con gái ca sĩ Mỹ Linh. Bên dưới đoạn video, khán giả dành nhiều lời khen cho những bước nhảy của Mỹ Anh. Ngoài ra, phong cách và gout thời trang cá tính của cô gái 18 tuổi này cũng được đánh giá cao.

Got You mang hơi hướng của âm nhạc US-UK. Cách làm MV cũng thể hiện một cá tính trong âm nhạc độc đáo và khác biệt so với phần lớn ca sĩ bây giờ. Được biết trong MV này, Mỹ Anh tự đảm nhận hết các khâu trong sản phẩm, từ sản xuất, hòa âm, chơi nhạc cụ đến thu âm, đạo diễn MV. Với cô, việc này như cách để bản thân độc lập, không quá phụ thuộc vào gia đình.

MV Got You - Mỹ Anh

Theo Nhịp sống Việt