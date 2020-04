Anh Đức, bạn thân Trấn Thành giận chính mình vì do dự trong tình cảm, Midu lên tiếng đầy ẩn ý

Vừa qua, tập 10 chương trình “Từ lạ thành thương” đã lên sóng, với nhiều tình tiết hấp dẫn và thú vị. Đây là một chương trình hẹn hò khá mới lạ.

Theo đó, sẽ có một nhóm người chơi gồm 5 nam và 5 nữ được dọn đến sống, sinh hoạt và trải nghiệm cùng nhau trong khoảng thời gian 5 ngày 4 đêm tại một ngôi nhà chung.

Sau thời gian sinh hoạt chung đó, các chàng trai và cô gái sẽ cùng đưa ra những quyết định của riêng mình về người mà họ muốn hẹn hò.

Anh Đức

Điều đặc biệt là trong khoảng thời gian sinh hoạt chung, người chơi sẽ không dùng tên thật mà chỉ được gọi nhau bằng số thứ tự để đảm bảo những cảm xúc rung động của mình không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ yếu tố nào khác.



Theo dõi quá trình sinh hoạt của các người chơi ngoài khán giả còn có ban cố vấn tình yêu gồm diễn viên Anh Đức, ca sĩ Trịnh Thăng Bình và chuyên gia tâm lý Pepper. Họ sẽ cùng nhau bàn luận, phân tích người chơi.

Trịnh Thăng Bình: "Anh Đức và Midu khiến chúng tôi như người ngoài"

Ngoài ba cố vấn quen thuộc, chương trình tuần này có sự xuất hiện của hot girl Midu. Điều này khiến diễn viên Anh Đức tỏ ra khá ngại ngùng vì suốt thời gian qua, anh đang bị gán ghép với Midu. Nhiều khán giả còn cho rằng hai người đang hẹn hò với nhau.

Vừa mở màn, bác sĩ Pepper đã cố tình hướng đến Anh Đức và Midu khi nói: "Các người chơi của chương trình này tiến triển tình cảm chậm quá. Tôi mong tới tập sau họ sẽ tiến triển nhanh hơn như chuyện tình Anh Đức và Midu".

Trịnh Thăng Bình cũng đồ dầu vào lửa khi chen vào: "Anh Đức và Midu làm chúng tôi cảm thấy như người ngoài".

Anh Đức thấy vậy liền ngượng ngùng hỏi lại bác sĩ Pepper: "Chị thấy tụi em có tiến triển hả chị?".

Thấy Anh Đức hỏi vậy, bác sĩ Pepper lập tức khẳng định: "Là một chuyên gia, tôi thấy chắc chắn điều đó và những gì tôi thấy thì không cần phải bàn cãi nữa".

Về phía mình, Midu tỏ chỉ biết lặng im không nói gì. Một lúc sau, vì quá ngại nên cô đành lảng sang chuyện khác.

Anh Đức: "Tôi giận chính mình vì quá do dự, toan tính nên thất bại trong tình cảm"

Trong chương trình tuần này, các người chơi sẽ chia cặp để ăn trưa với nhau. Theo luật, người chơi nam được quyền chọn người chơi nữ ăn trưa cùng mình.

Trung Kiên tiếp cận Kim Loan để tìm hiểu Dương Liễu





Đúng như dự đoán của ban cố vấn, Đình Quân chọn ăn trưa cùng Thảo Chi còn Trung Kiên chọn ăn trưa cùng Lê Uyên vì hai cặp đôi này đã tỏ rõ là có tình cảm với nhau.

Tuy nhiên, chàng trai có tên Trung Hiếu lại khiến ban cố vấn khá bất ngờ khi chọn ăn trưa cùng Kim Loan, bỏ mặc cô gái có tên Dương Liễu ngồi ăn một mình. Trong khi đó, ở những tập trước, Trung Hiếu tỏ rõ là mình có tình cảm với Dương Liễu.

Trung Kiên chia sẻ: "Tôi chọn ăn trưa với Kim Loan để thông qua Kim Loan tìm hiểu thêm về Dương Liễu".

Trung Kiên bỏ Dương Liễu ăn trưa một mình

Chứng kiến cảnh này, Midu tỏ ra khá bức xúc. Cô nói: "Thật ra, đúng là anh này có lý do để làm thế, nhưng tôi luôn cảm giác rằng anh ta lúc nào cũng bị do dự, không dứt khoát.



Ngay từ đầu, tôi đã thấy ánh mắt anh này cứ nhìn qua nhìn lại, không nhìn thẳng vào một đối tượng. Rồi đến lúc lựa chọn, anh ta cũng không dứt khoát được.

Anh ta muốn chọn Dương Liễu ăn cùng nhưng thấy Kim Loan không có ai ăn cùng nên ra ăn cùng Kim Loan. Như thế rất phức tạp.

Với một phụ nữ đã từng trải qua tổn thương như Dương Liễu, cô ấy cần người đàn ông đem lại cảm giác yên tâm cho mình, chứ không phải một người dễ do dự, không dứt khoát".

Về phía mình, Anh Đức giận ra mặt và nói: "Tôi đang cảm thấy rất khó chịu trong lòng. Tôi nhìn thấy bản thân mình trong anh chàng Trung Kiên và cảm nhận được bản thân tôi từ trước tới giờ đang là như thế.

Tôi giận chính mình vì quá do dự, toan tính, không chịu đi thẳng vào vấn đề, nên cứ thất bại mãi trong tình cảm.

Tôi ngồi coi mà tức quá, tức cho anh này và tức cho chính bản thân mình".

Nghe Anh Đức nói vậy, Trịnh Thăng Bình liền nói kháy: "Vậy là từ trước tới giờ Anh Đức thất bại trong tình yêu vì quá do dự chứ không phải vì nhan sắc.

Tôi khẳng định lại với mọi người, Anh Đức thất bại trong tình yêu không phải do nhan sắc không đẹp mà do cách anh aaysthể hiện tình yêu khá do dự".

Midu cũng bàn luận thêm về cả Trung Kiên lẫn Anh Đức: "Qua câu chuyện này tôi mới thấy đàn ông trong cuộc sống có những điểm ngại. Họ cứ lo lắng xem cô này có thích mình không. Nhưng phụ nữ như tôi lại rất cần ở đàn ông một sự quyết đoán".

Theo Trí thức trẻ