Xưởng may ở Hải Dương bốc cháy dữ dội

Gần 5h ngày 21/7, xưởng may rộng hàng nghìn m2 của công ty TNHH may mặc Makalot (100% vốn nước ngoài) ở xã Thanh Hải, huyện Thanh Hà (Hải Dương) bất ngờ bốc cháy dữ dội, cột khói bốc cao cả trăm mét. Trời nắng nóng và gió to nên sau ít phút, lửa khói bao trùm toàn bộ một trong ba xưởng sản xuất của Công ty cùng khu nhà kho chứa vải bên cạnh.

Nhà chức trách Hải Dương điều động 8 xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ, chiến sỹ tới hiện trường dập lửa; gần 50 công an địa phương lập chốt, ngăn không cho các phương tiện qua lại ở 2 đầu đường tỉnh lộ 390 đoạn qua xưởng may.

Nhà xưởng công ty Makalot nghi ngút khói. Ảnh: Giang Chinh

Ông Nguyễn Đức Hồng, nhân viên bảo vệ của công ty gốm sứ nằm cạnh Công ty Makalot cho biết, "rạng sáng nay tôi tỉnh giấc thì thấy ngọn lửa phát ra từ khu nhà xưởng nằm cuối công ty may, vụ cháy có thể phát sinh trong khoảng từ 3h30 đến hơn 4h, vì lúc 3h tôi đi kiểm tra quanh nhà xưởng thì bên Makalot vẫn chưa cháy".

Đến 11h30 trưa cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế; cảnh sát tiếp tục dập một số điểm cháy nhỏ; 2 nhà xưởng bị sập, nhiều đồ đạc cháy rụi.

Cảnh sát phòng cháy được điều động đến hiện trường. Ảnh: Giang Chinh

Cảnh sát cho hay, Công ty Makalot có 5.700 lao động phổ thông, rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người; nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.

Theo VnExpress