Kỹ sư Lê Văn Tạch cho biết: "Tôi cũng đã từng xử lý các trường hợp tương tự kể trên. Đối với xe cháy do ẩm thấp lâu ngày thì khi người điều khiển xe vừa bật khóa điện lên là có thể xảy ra cháy luôn từ hộp điều khiển ABS, khói sẽ um lên.

Việc cháy nhiều xe mang nhãn Mazda có thể là ngẫu nhiên bởi cũng có xe mang nhãn khác bị cháy. Cháy xe do nhiều nguyên nhân, nếu cơ quan chức năng xác định nguyên nhân gây ra cháy do chủ xe đấu nối điện ẩu hoặc độ xe, đấu trích thêm nguồn điện gây ảnh hưởng đến sự an toàn của xe, tăng nguy cơ cháy nổ thì chắc chắn chủ xe phải tự chịu trách nhiệm. Bởi hầu hết các hãng xe không chịu trách nhiệm bảo hành cho các hạng mục này".

Tuy nhiên, xét ở góc độ kỹ thuật, kỹ sư Lê Văn Tạch nhắn nhủ rằng: "Chủ xe nên hạn chế việc độ xe, độ âm thanh, ánh sáng. Nếu có độ thì cũng phải tuân thủ, đảm bảo được các yếu tố kỹ thuật là không được cắt đấu tắt dây điện bởi vì tiềm ẩn nguy cơ chập cháy. Có thể ngay khi đó chưa bị cháy nhưng trong quá trình sử dụng, khu vực cắt đấu đó bị oxy hóa và giãn dần ra, dẫn đến chập cháy điện".