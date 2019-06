Xe khách lao xuống sông do tài xế ngủ gật

Hiện trường tai nạn. Ảnh: Lam Sơn.

Ngày 7/6, Công an tỉnh Thanh Hóa ra quyết định tạm giam Lê Văn Tùng (30 tuổi, ở xã Phúc Sơn, Tân Yên, Bắc Giang) để điều tra hành vi vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Trước đó khoảng 5h30 ngày 4/6, Tùng lái xe khách biển Bắc Giang chạy trên quốc lộ 1A hướng Bắc Nam. Khi qua cầu Hổ xã Trường Lâm (Tĩnh Gia, Thanh Hóa), xe mất lái , tông gãy lan can cầu, trượt dài về phía lòng sông. Do phần đuôi mắc ở thành cầu nên xe may mắn không lao xuống nước.

Thời điểm gặp nạn, trên xe có hơn 20 hành khách gồm cả người già, trẻ nhỏ. Tai nạn khiến hai nạn nhân Vũ Thị Ngân (78 tuổi, quê Bắc Giang) và Trần Văn Bưởi (54 tuổi, phụ xe quê Tiền Giang) tử vong, 8 người khác bị thương đang cấp cứu tại bệnh viện, xe khách hư hỏng nặng.

Khai với cơ quan chức năng, lái xe Lê Văn Tùng cho biết do ngủ gật nên mất kiểm soát tay lái.

Theo VnExpress