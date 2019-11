Xe của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam gây tai nạn rồi bỏ chạy

Sáng 28/11, lực lượng chức năng đã bước đầu xác định chủ nhân đứng tên trong đăng kí của chiếc xe biển xanh 80A-019.72 gây tai nạn rồi bỏ chạy trên đường Láng vào tối 27/11 là Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (có địa chỉ 18 Lý Văn Phúc, quận Đống Đa, Hà Nội).

Theo thông tin ban đầu, tối 27/11, chiếc xe nói trên do một người đàn ông khoảng ngoài 50 tuổi điều khiển di chuyển theo hướng Lê Văn Lương – Láng Hạ. Khi tới đường Láng Hạ, chiếc xe bất ngờ va chạm với 2 cô gái đi xe máy.

Hình ảnh chiếc xe gây tai nạn rồi bỏ chạy. Ảnh: TL

Sau khi gây tai nạn, xe ô tô không dừng lại mà tiếp tục di chuyển tới đoạn trước Đại sứ quán Mỹ mới dừng. Ngay lập tức, các bảo vệ của Đại sứ quán Mỹ đã lấy biển cảnh báo đặt 2 đầu, đồng thời yêu cầu tài xế xuống xe để đảm bảo an toàn giao thông. Tiếp đó, lực lượng công an đã xuất hiện, cùng bảo vệ của Đại sứ quán Mỹ đưa tài xế này về trụ sở công an phường sở tại để làm việc.

Liên quan tới vụ việc trên, một lãnh đạo liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) xác nhận chiếc xe biển xanh mang BKS 80A-01972 gây tai nạn tại đường Láng vào tối 27/11 là xe của Liên đoàn bóng đá Việt Nam.

Vị cán bộ này cho biết thêm: "Xe này của liên đoàn, Tổng thư ký Hoài Anh đang sử dụng. Tôi cũng vừa thấy văn phòng báo cáo".

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Bình Minh